La oposición critica que Feijóo y Tellado vayan al Senado para “ahorrarle dos sueldos al PP”

Ni el BNG ni el Partido Socialista están conformes con la maniobra de Alberto Núñez Feijóo para ocupar un escaño en el Senado y poder así confrontar con Pedro Sánchez. El plan del nuevo líder estatal del PP pasa por la dimisión de los dos senadores de designación autonómica de su partido y la entrada en su lugar de él mismo y de Miguel Tellado, vicepscretario de Organización. A Ana Pontón, portavoz nacionalista en el Parlamento gallego, la jugada no le parece de recibo. “Los senadores están para defender a Galicia, no para darle inmunidad a Feijóo, no para ser un altavoz partidista, y mucho menos para ahorrarle dos salarios al PP”.

El PSdeG se expresó en términos análogos. “La presencia del señor Núñez Feijóo en el Senado no obedece a que vaya a defender los intereses de Galicia de una forma especial”, declaró su líder en la Cámara gallega, Luis Álvarez, “él y el señor Tellado van a estar allí porque su tarea es manejar la maquinaria del PP a nivel estatal”. Álvarez recordó que el Senado es una cámara de representación territorial y que sus miembros elegidos por designación autonómica tiene como deber principal “defender de la mejor manera posible las comunidades que representan”.

El Parlamento de Galicia elige a tres senadores. Los actuales son Xaquín Fernández Leiceaga, que en 2016 fue candidato a la presidencia de la Xunta por el Partido Socialista, y los populares Juan Serrano -ex alcalde de la pequeña localidad de Portomarín (Lugo)- y Elena Muñoz -ex conselleira y ex aspirante a la alcaldía de Vigo. Estos dos últimos renunciarán este lunes, según anunció el PP gallego, para dejar paso a Feijóo y Tellado.

La figura del senador o senadora autonómica emana directamente del apartado quinto del artículo 69 de la Constitución. El texto explica que cada comunidad autónoma nombrará, a través de su asamblea legislativa o el órgano colegiado superior “de acuerdo con lo establezcan sus estatutos”, un senador “y otro más por cada millón de habitantes en su respectivo territorio”. El censo actual de Galicia alcanza las 2.700.000 personas. La designación, dice el Estatuto en su artículo 10, “se hará de forma proporcional a la representación de las distintas fuerzas políticas existentes en el Parlamento de Galicia”.

Según la página oficial del Senado, el salario mensual base de un senador es de 3.050,66 euros al mes en 14 pagas. Si además el político es nombrado portavoz de grupo, cuenta con un complemento también mensual de 2.897,09 euros. En el caso de Feijóo, esta retribución pública es compatible con el sueldo que pueda recibir del Partido Popular, organización que preside desde el pasado 3 de abril.