La Fegamp traslada a la Xunta su malestar por recibir material sanitario "caducado y frágil"

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, se dirigió esta semana a la Xunta por carta para trasladar el malestar de algunos ayuntamientos por el material sanitario que el Gobierno gallego les ha enviado. Varela afirma en la misiva que recibieron de los municipios "quejas por la escasez y desagrado por las características del material, destacando el estado de caducidad y la fragilidad del mismo". La Xunta indica en su respuesta al representante de las alcaldías gallegas que eso pudo suceder en "una parte mínima" del material que se ha repartido entre los ayuntamientos.

El Gobierno gallego ha proporcionado más de 306.000 guantes, 22.500 mascarillas y 9.000 trajes a la Fegamp, según la respuesta que dirigió el conselleiro de Presidencia, Alfoso Rueda, y que colgó en su cuenta de Twitter, "un material que nunca se había recibido si la Xunta no hubiese atendido vuestra demanda de ayuda". En ella, Rueda acusa a Gobierno central de non proporcionar material sanitario a la Xunta, en la línea que practica el presidente Feijóo en las últimas dos semanas.

Rueda reconoce en la carta que el material sanitario que la Xunta da a los ayuntamientos no está comprado en su totalidad por el Gobierno gallego sino que, en parte, procede de donaciones "de empresas, instituciones y particulares". Y señala estas donaciones como el origen de material que pudiese estar defectuoso. "Lo que en ningún caso justificaría los cualificativos y críticas de desagrado que tú pareces extender a la generalidad de los municipios destinatarios", escribe el conselleiro.

"No creo que nadie le pueda parecer mal que advierta de una situación que se está produciendo, que digo que algo está no está en condiciones para ser usado, por ejemplo, por el personal de Axuda no Fogar mediante el que los ayuntamientos atendemos a 24.000 personas", explica Varela, que remarca que la Fegamp "entiende las dificultades para conseguir material sanitario". "No intetamos hacer polémica, simplemente trasladas las quejas. Confío en que la Xunta nos proporcione más material en condiciones porque este no cubre a todos los ayuntamientos", apunta.

El vicepresidente Rueda ha asegurado esta mañana que la Xunta repartirá la próxima semana 100.000 mascarillas, 15.000 trajes de protección y 50.000 pares de guantes a los ayuntamientos. Con esta cantidad, dijo, el Gobierno prevé alcanza "al 100%" de los municipios ya que, según sus cálculos, en el anterior reparto se llegó al 80%.