Feijóo se distancia ahora de Casado: “El mercado está complicadísimo, entiendo las dificultades del Gobierno de España para comprar tests”

Mientras el presidene del PP, Pablo Casado, tuitea furioso contra Pedro Sánchez por comprar tests defectuosos para el COVID-19, su principal barón, Alberto Núñez Feijóo, muestra comprensión con el Ejecutivo central. “El mercado está complicadísimo, entiendo las dificultades del Gobierno de España para comprar tests”, afirmó hoy al término de la reunión del Consello de la Xunta.

“Quiero ser prudente. Quiero entender, no disculpar, pero sí entender, las dificultades del Gobierno de España”, expuso Feijóo, preguntado por el particular, “ahora mismo hay una enorme presión en el mercado. Todos los países grandes están comprando y eso genera enormes tensiones en el mercado”. Su mensaje contrastaba con el de Casado, que ayer mismo hablaba de “auténtica irresponsabilidad que debe tener consecuencias” si las pruebas para detectar el coronavirus “se han adquirido a una empresa sin licencia, como dice China”.

Las posiciones del presidente de la Xunta respecto de la acción del Gobierno de Sánchez contra la pandemia varían. Pero este viernes eligió la que lo sitúa como ala centrista del PP, moderado y apartado de la oposición frontal de Pablo Casado. Y no solo en lo referente a los tests. Núñez Feijóo también apoyó las medidas de confinamiento y el su grado de afectación en determinados sectores económicos. “En estado de alarma no debemos alarmar aún más”, consideró, “y las medidas me parecen en general correctas. Creo que sería incorrecto parar, con carácter general, toda la construcción”. El PP del Congreso ha solicitado, sin embargo, un endurecimiento del estado de alarma.

El Feijóo del 27 de marzo, comprensivo con el Ejecutivo central, no solo se distanció del presidente del PP español. También lo hizo del Feijóo del día anterior, cuando en su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Galicia se empleó mucho más a fondo en criticar a Pedro Sánchez y su respuesta al COVID-19.