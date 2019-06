Feijóo reclama al PP gallego una “reacción inmediata” para no ser sólo el partido “de las generaciones maduras”

Por si la arenga que lanzó el pasado jueves a los altos cargos del Gobierno gallego no lo había hecho, este sábado Feijóo quiso dejar claro, ahora a sus compañeros de partido, que ya ha comenzado la larga precampaña de las elecciones autonómicas gallegas, a celebrar cuando él decida antes de septiembre del próximo año pero para las que aún no ha desvelado si aspira a volver a presentarse por cuarta vez. En una reunión de la junta directiva del PP gallego celebrada en un hotel de Santiago y abierta a los medios de comunicación, Feijóo ha reclamado a los suyos, tras los malos resultados obtenidos en Galicia en las últimas convocatorias electorales, una “reacción inmediata” para no ser sólo el partido “de las generaciones maduras”.

“Va a haber una reacción gallega del PP”, dijo, que ni va a caer en “euforias injustificadas” por ser Galicia donde mejores resultados electorales obtienen los populares, ni se va “a quedar quieto”. Por eso, defendió una “reacción inmediata” para que el PP gallego siga siendo un “partido de mayorías” y “no solamente de las generaciones maduras” sino que se abra también a “muchos jóvenes que necesitan de un partido de libertad”. Para eso, pidió a sus compañeros “estar mucho más en la calle, que es donde está la gente” ya que “si no vamos a buscar a la gente, la gente no vendrá a nosotros”.

El acto de este sábado en clave de partido tuvo numerosas similitudes con el de hace sólo dos días dirigido a los altos cargos de la Xunta. Si a aquellos Feijóo les hizo ver que tienen que trabajar con más coordinación entre departamentos, a sus compañeros de partido les reclamó unidad y “cerrar heridas porque el colectivo está por encima de las personas”. En los dos casos, y al tiempo que pronunciaba discursos de claro contenido electoral, Feijóo apelaba a trabajar durante los “15 meses de gobierno” que quedan, descartando implícitamente un posible adelanto electoral. “Es casi un tercio de legislatura”, dijo, para añadir que “es más tiempo para gobernar del que lleva gobernado Pedro Sánchez en España”.

Tras las dos históricas derrotas electorales sufridas por el PP en Galicia en las generales y las europeas y los malos resultados de las municipales, tras las que no ha logrado gobernar en ninguna de las siete ciudades gallegas, Feijóo se ha mostrado convencido de que los comicios autonómicos, en los que no aclara si él volverá a ser o no el candidato por cuarta vez, permitirán a los populares revalidar el gobierno de la Xunta. “Somos el punto de encuentro de mucha gente que no nos vota en las europeas o no nos vota en las generales y que nos vota en las autonómicas”, dijo. Él mismo recordó el fracaso electoral del PP en las municipales de 2015 seguido un año después por su propia tercera mayoría absoluta para mostrarse “convencido” de que los resultados populares de las municipales del pasado 26 M serán superados nuevamente en las autonómicas del próximo año. Será, dijo “la victoria de un pueblo, no de unas siglas o de un partido”.