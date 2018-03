Feijóo oculta qué delegado del Gobierno le avisó de sus fotos con Dorado y dice que “un partido” le amenazó con ellas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rechaza identificar quién fue el delegado del Gobierno que, según reveló en su entrevista en el programa Salvados de La Sexta, lo informó en 2004 de la existencia de las fotos con las que El País sacó a la luz en 2013 su amistad de años con el contrabandista Marcial Dorado. Feijóo restó este jueves importancia a la filtración y replicó diciendo que esas fotos “las tenía mucha gente” y revelando ahora que “un partido” lo amenazó con hacerlas públicas en una campaña electoral.

En la entrevista en Salvados el propio Feijóo explicó que “sabía que existían” las fotos antes de que El País las publicase porque habían sido recogidas de una vivienda de Dorado en un registro de la “Agencia Tributaria”. Ante esa afirmación, el periodista de La Sexta le preguntó cuándo y quién lo avisó de esa circunstancia. “Creo que fue el delegado del Gobierno de la época”, dijo en la entrevista, para añadir más adelante que creía que había sido “como en el 2004 o por ahí”, datos ambos que no se habían conocido hasta ahora.

En 2004, cuando Feijóo era conselleiro de Política Territorial con Manuel Fraga, el 14 de marzo se celebraron las elecciones generales que sustituirían al PP por el PSOE al frente del Gobierno central. Eso hizo que ese año hubiese tres delegados del Gobierno en Galicia. El primero era quien luego sería director general de la Guardia Civil, el popular Arsenio Fernández de Mesa, que dejó el cargo el 1 de febrero para poder presentarse como candidato a diputado. Lo sustituyó como delegado en funciones el hasta entonces subdelegado José Manuel Pérez Díaz, que estaría en el cargo hasta que a mediados de abril fue nombrado por el nuevo Gobierno el socialista Manuel Ameijeiras.

Este diario preguntó este jueves a Feijóo, en su rueda de prensa semanal posterior a las reuniones de su ejecutivo, si considera adecuada esa filtración por parte de un delegado del Gobierno, con independencia de que él no estuviese investigado, y cuál de los tres que hubo aquel año había sido el autor, para no salpicar a los otros dos. Su respuesta fue la siguiente: “Esas fotos me da la sensación de que las tenía mucha gente. No sé como se concretaba pero vamos, a mí me amenazó un partido político con hacer públicas esas fotos. Como se puede usted imaginar, esa pregunta no podría contestársela. Lo que sí sé es que por lo que se vio esas fotos las tenía mucha gente hacía mucho tiempo. Incluso algún partido político en una campaña electoral amenazó con sacar esas fotos si seguíamos criticando l determinados líderes de ese partido político. Como podrá comprobar, nosotros seguimos haciendo nuestra campaña y seguimos trabajando por Galicia. Si lo que se quiere es seguir hablando de eso, no cuente usted conmigo. Todas las explicaciones parlamentarias y extraparlamentarias ya las di”.

Ante esa respuesta, a Feijóo se le hizo ver que era una novedad revelada por él mismo en Salvados el hecho de que lo informase de las fotos un delegado del Gobierno. “Creo que le acabo de contestar”, respondió el presidente, para añadir que “esas fotos las tenía mucha gente, esas fotos las tenía, por lo que se dice, desde partidos políticos a otras fuerzas y cuerpos de seguridad y yo que yo sepa nunca tuve que ver con un sumario en relación con esas fotos por lo tanto no parece que hubiera ninguna ruptura de un secreto sumarial”, cuestión esta última que ya se señalaba en la pregunta.

Se le preguntó a continuación a Feijóo si considera adecuado que un delegado del Gobierno pueda transmitirle a un cargo político la existencia de esas fotos. Su respuesta fue explicitar que no tiene intención de responder a esa pregunta: “Intenté no contestarle a la primera pregunta, no le voy a contestar a la cuarta, simplemente me parecería entrar usted y yo en una conversación interesante pero más propia de una tertulia que de una rueda de prensa”, dijo. Y a pesar de que otro periodista repreguntó a continuación por el nombre del delegado del Gobierno que lo había informado, el presidente cerró la cuestión: “Sería una falta de respeto darle a usted una respuesta que no di a su compañero”, concluyó.

En 2013, después de que El País revelase los años de amistad de Feijóo con Dorado, en su comparecencia en rueda de prensa en el Parlamento de Galicia para dar explicaciones el presidente ya había dicho que durante todos esos años alguien, que no identificó, había intentado “amedrentarlo” con las fotos. Sin embargo, ahora apunta expresamente a “un partido político” que no quiere identificar.