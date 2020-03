La jornada más crítica en Galicia: mueren ocho personas con coronavirus y la cifra total de fallecidos se eleva a 30

Treinta personas han fallecido en Galicia a causa del coronavirus. Los tres últimos muertos han sido dos varones de 82 años ingresados en el Hospital de A Coruña (CHUAC) y otro de 74, ingresado en el Montecelo de Pontevedra, todos con patalogías previas. Son ocho más que ayer, según los datos de la Consellaría de Sanidade, que también informan del número de infectados: 1.598, 224 más que el martes.

El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advertía ayer de que, “aunque la situación en Galicia es ligeramente menos mala que en otras comunidades”, el pico de la infección todavía no ha llegado. “No podemos descartar que no vayamos a peor y que no acabemos por situarnos por encima de la media”, afirmó.

De momento, las cifras de Sanidade exponen que son 69 los pacientes que permanecen en cuidados intensivo (UCI), 409 hospitalizados y 1.120 en sus domicilios. Por áreas sanitarias, la situación es la siguiente: 389 son de la de A Coruña, 99 de la de Lugo, 186 de la de Ourense, 202 de la de Pontevedra, 396 de la de Vigo, 288 de la de Santiago, y 38 de la de Ferrol. Ha habido 25 altas de personas curadas del COVID-19.

El Gobierno gallego ha realizado 7.936 pruebas PCR.