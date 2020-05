El Gobierno autoriza una manifestación en coches convocada por Vox para criticar la gestión de Sánchez en A Coruña

La Delegación del Gobierno en Galicia ha autorizado una manifestación convocada por Vox que se realizará, en vehículos privados, el próximo sábado 23 por las calles de A Coruña en contra de las políticas puestas en marcha por el Gobierno central durante la crisis provocada por el coronavirus. Esta marcha tendrá sus réplicas en otras ciudades del Estado, al menos ocho, en las que se ha autorizado también la "caravana por la libertad", como la ha denominado el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé.

Esta es la primera marcha que autoriza la Delegación del Gobierno en Galicia desde el inicio del estado de alarma. La institución rechazó la petición del sindicato CUT para celebrar el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, una marcha también en coches. Entonces, en la fase 0, el recurso del sindicato contra la decisión de la Delegación del Gobierno no encontró amparo ni en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ni en el Constitucional, que consideró que no se deban las circunstancias para permitir el ejercicio del derecho de reunión por la situación de pandemia. Ahora, en la fase 1, la Delegación de Gobierno no ha puesto problema.

Vox indica que tiene autorización expresa para celebrar también la caravana en Cáceres, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Granada y Guadalajara, mientras que no la podrán hacer en Cataluña y Castilla y León.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha prohibido las manifestaciones de Vox en las cuatro capitales catalanas por constituir “un riesgo cierto de contagio” de la Covid-19.