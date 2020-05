El vaivén de los datos del coronavirus en Galicia: así gestiona el Gobierno de Feijóo la información de la pandemia

Las cifras de pacientes de coronavirus han cambiado bruscamente en Galicia en una semana. El número de altas se multiplicó por tres, los pacientes ingresados en las UCI y en las plantas de los hospitales gallegos se redujeron en un tercio y las cifras de muertos crecieron en 128. Todo ello en 24 horas. Semejantes variaciones se deben a que la Xunta de Galicia está actualizando esta semana sus datos oficiales y adaptádolos a los requisitos que el Ministerio de Sanidad estableció hace 15 días.

"Necesitamos datos reales para tomar decisiones, para cruzar información homogénea de las comunidades. Porque lo merecen los fallecidos, sus familias, los trabajadores sanitarios y porque es imprescindible para planificar la respuesta de las próximas semanas", aseguraba el 19 de abril el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo. No hizo entonces, ni ninguna otra de las ocasiones en las que reprendía a Sánchez por su "opacidad", referencia a que la Xunta no estaba cumpliendo las peticiones del Gobierno central.

Y es que la importancia de los datos reside también en su valor político. Galicia es de las pocas comunidades que no los facilita desagregados por municipios, aunque Feijóo sí afirma que hay 140 ayuntamientos que llevan una semana libres de coronavirus. No se sabe, por tanto, a qué porcentaje de la población afecta esta situación o a que áreas, pero a él le vale como argumento político. En su última comparecencia, el presidente de la Xunta afirmaba que las cuatro provincias gallegas están "en condiciones de cumplir" los distintos requisitos para saltarse la primera fase de la desescalada, a pesar de que no se conocen aún los baremos que establecerá el Gobierno central para pasar de una a otra.

Una fuente, dos resultados

Los datos de la incidencia de la COVID-19 en Galicia se pueden seguir desde el inicio de la crisis sanitaria por una única fuente: las cifras que ofrece la Xunta de Galicia. Estas se envían al Gobierno central y se facilitan también a los medios cada día a través de la Consellería de Sanidade. En principio, y con una mismo origen de información, los casos de coronavirus y el fallecimiento de pacientes, entre otras variables que se publican para seguir la evolución de la pandemia, deberían ser coincidentes, vengan de la Xunta, vengan del Ejecutivo central. Pero la realidad es, en ocasiones, diferente. La Xunta da prevalencia a los datos "activos", la fotografía del día, mientras que el Estado evalúa la evolución con cifras totales, es decir, las acumuladas y los casos nuevos diarios. Por ejemplo, si la Consellería de Sanidad indica que hay 45 personas en la UCI significa que se encuentran allí a día de hoy. El ministerio, por su parte, informa de que tres pacientes han ingresado en las UCI gallegas en las últimas 24 horas y el total de enfermos que han precisado cuidados intensivos desde el inicio de la pandemia, que son 313.

El Gobierno central ha cambiado varias veces de criterio en el tipo de información (y el nivel de detalle) que pide a las comunidades autónomas para evaluar la expansión del coronavirus en el conjunto del Estado. Cada cambio ha conllevado un período de adaptación por parte de los Gobiernos autónomos y la Xunta de Galicia ha sido la última en incorporarse a la modificación que el Ministerio de Sanidad publicó el 17 de abril. Los cambios, hechos de golpe, han afectado a las series históricas de evolución del virus en Galicia y a las incidencias acumuladas (las medias de dos semanas) que calcula el Gobierno central para visualizar el estado de los contagios en el tiempo estimado de incubación de la enfermedad.

¿Qué ha cambiado esta semana? Desde el jueves, el dato acumulado de positivos -todas las personas que tienen o han tenido coronavirus- ha descendido en 791 casos. La Xunta ha enviado, después de dos semanas, los datos de personas con la COVID-19 diferenciando entre las que han dado positivo en una prueba PCR, la que se considera más fiable, y a las que se ha diagnosticado con un test rápido. El Gobierno central considera desde hace días solo los positivos con PCR como casos de coronavirus. Así, Galicia pasó el jueves de tener 9.466 positivos oficiales a 8.675. Con ese criterio, el jueves el Estado informó de que Galicia había identificado 22 nuevos casos en la jornada anterior.

Sin embargo, para Galicia, la Xunta sigue enviando los datos con todos los positivos, también los de los test rápidos, por lo que el número de nuevos casos para el Sergas en ese día fue de 140. "Preferimos dar la cifra mayor que la depurada, porque para dar buenas noticias estamos a tiempo", explicó esa mañana Alberto Núñez Feijóo. A pesar de que se han detraído los casos confirmados con test rápido de los totales que da el ministerio, la cifra de altas no ha sufrido ninguna baja sino todo lo contrario. Sigue creciendo, por lo que sí hace referencia a los pacientes diagnosticados sin PCR.

Otro de los cambios implantados esta semana por la Xunta es seguir el criterio de que una persona que da negativo en una prueba PCR, aunque esté ingresada en la unidad de críticos, deja de ser un paciente con la COVID-19. Como consecuencia, el jueves experimentaron una gran disminución las cifras de personas ingresadas, tanto en planta de los hospitales como en las UCI. La Xunta ha borrado en el último boletín un tercio de los pacientes que se encuentran hospitalizados, 26 de UCI y 148 de planta. "Estamos cumpliendo estrictamente el criterio del Gobierno central", indicó el presidente de la Xunta al respecto.

Los datos que se actualizaron de golpe, sin embargo, no corresponden a altas que se hayan producido en la última jornada sino que son el resultado de que el Gobierno gallego "depure" en un día sus cifras. El presidente de la Xunta admitía en su última comparecencia, tras la reunión del Gobierno gallego del jueves, que estos cambios se están produciendo con "días de decalage", de retraso, porque se está adaptando el sistema del Servizo Galego de Saúde para ordenar la información.

Otra de las alteraciones que conlleva este criterio para otorgar "altas epidemiológicas" es que la cifra de curados en Galicia se triplicó en un día. El miércoles, Galicia sumó la mitad de los pacientes recuperados de todo el Estado después de que Sanidade diese el alta a 3.500 personas en una jornada.

Cambios en las residencias de mayores

Otra de las modificaciones sustanciales que han sufrido los datos que publica el Ministerio de Sanidad es el número de fallecimientos en Galicia a causa del coronavirus. En las notas a pie de página del boletín diario, añadió el miércoles que Galicia había notificado 128 fallecimientos de centros sociosanitarios, es decir, centros de mayores, que no se corresponden a defunciones de la jornada sino a anteriores días. El Gobierno central pide desde el 17 de abril que las comunidades les remitan el total acumulado de los casos fallecidos con coronavirus "independientemente del lugar del fallecimiento". A pesar de no hacer esta diferenciación para el Estado, la Xunta de Galicia sí informaba desde el 4 de abril en sus notas de prensa del número total de fallecidos, indicando cuales se corresponden con residencias de la tercera edad.

Las cifras de contagios y de fallecimientos de centros residenciales para mayores han sufrido un vaivén de cambios desde el comienzo de la crisis, empezando por el departamento encargado de facilitarlos. La Consellería de Política Social, de la que dependen las residencias y centros, empezó a enviar los casos acumulados en cada centro y el número de fallecidos en cada residencia, con independencia de si esta había acontecido en un hospital o en el propio edificio del centro. A inicios de abril, cambió el sistema y la fuente, que pasó a ser la Consellería de Sanidade. En ese momento se sumaron de golpe todos los fallecimientos de personas que se había producido en centros de mayores a la cifra total de la comunidad. Desde entonces, la Xunta da el total de decesos de personas que vivían en asilos y los segrega según si ocurren en el propio centro o en un hospital.

Sin embargo, no es posible saber cuántas personas han fallecido en total (centro y hospital) en cada residencia, ya que la Xunta no indica en que centro vivían los mayores que mueren en hospitales. El último de los cambios en la información que el Gobierno gallego da sobre esta población de riesgo se produjo sobre la cifra total de contagios, que ya no se publica. Ahora, Sanidade actualiza los casos activos pero no los acumulados, lo que no permite conocer el total de contagios se han producido en cada residencia.