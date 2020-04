Galicia triplica el número de curados en 24 horas por un cambio de criterio en la contabilización de la Xunta

El Gobierno de la Xunta de Galicia acaba de hacer saltar por los aires la serie histórica de sus estadísticas sobre el coronavirus al incluir en 24 horas a 3.500 personas en la casilla de pacientes curados. El Gobierno de Núñez Feijóo ha decidido meter en sus listados a todos los ciudadanos que han sido dados de alta en sus domicilios. El cambio se ha realizado de golpe, por lo que casi el 50% de los curados que aparecen en las tablas de ministerio de sanidad en el día de hoy corresponden a pacientes gallegos.

La Xunta explica que la decisión de incrementar su cifra de curados se produce tras estudiar más de cinco mil historias clínicas, referidas a pacientes que pasaron el COVID-19 en sus domicilios y sin necesidad de ingreso hospitalario. La cifra de curados pasa en 24 horas de 1.842 a 5.393.

El ajuste en el envío estadístico no ha sido el único que la Xunta ha acometido tras casi mes y medio de pandemia. Por primera vez, y a petición del ministerio de Sanidad, Galicia ofrece los datos globales de hospitalización e ingresos en UCI producidos a lo largo de la crisis, con los que se puede comprobar la evolución diaria en sus hospitales. Hasta la fecha, la administración de Feijóo ofrecía solo una fotografía de situación del nivel de ocupación que registraba cada día, sin posibilidad de comparar y establecer criterios sobre cuántas camas quedaban libres por altas o por muertes de pacientes, ni posibilidad de comprobación sobre el número de ingresos diarios. En la última tabla ofrecida por el ministerio, la casilla gallega para esos dos parámetros ha quedado en blanco.

La falta de información facilitada por el gobierno de Feijóo ha obligado al ministerio a redactar una nota al pie de página en sus gráficos estatales en la que se aclara lo siguiente: "Galicia ha notificado desde hoy los casos acumulados de UCI y ha validado los casos que han requerido hospitalización hasta la fecha (resultando en un valor menor al previamente notificado) por lo que no se han podido calcular los casos nuevos e incrementos correspondientes. Además de los 7 nuevos fallecidos de hoy, ha notificado otras 128 defunciones correspondientes a centros sociosanitarios que no corresponden a defunciones actuales y por tanto no se reflejan en la columna “Nuevos fallecidos” pero se han incluido en el total. También ha consolidado datos de altas domiciliarias lo que explica el gran incremento de los curados".

La nueva metodología gallega se adopta horas después de que el Gobierno haya avanzado que los criterios de desescalada por territorios estará relacionada con la información que distribuya cada comunidad. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo sigue exigiendo que al Gobierno claridad en la difusión de cifras que le llegan desde las Comunidades Autónomas y asegura que "si hay una comunidad autónoma que envía todos los datos diarios, incluso cuando no se pedían, es Galicia".