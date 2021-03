La conselleira gallega de Igualdade admite que nunca participó en movilizaciones el 8M y rechaza las manifestaciones este año

La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, no ha participado nunca en las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y se muestra contraria a que se celebren este año: "Yo no voy a ir, voy a priorizar la salud. Respeto la libertad de cada ciudadano y pido que se cumplan las recomendaciones".

Así se ha expresado en una entrevista concedida a la Cadena SER, en la que, a la pregunta de si es partidaria de las movilizaciones este año, ha respondido que "no, porque primero está la salud". "Hasta el momento no participé en movilizaciones. También es cierto que hasta el momento no era conselleira de Igualdade. Si no estuviésemos en esta situación de pandemia no tendría ningún inconveniente en participar, por lo que simbolizan", ha asegurado.

Lorenzana opina que "la sociedad es feminista" en la actualidad. "¿Quién no es feminista? ¿A quién preguntas que pueda decir que realmente no cree en la igualdad entre hombres y mujeres", ha preguntado. En cualquier caso, y pese a los "pasos adelante imparables" en igualdad, ha admitido que "queda por hacer" y ha situado como "lo primero" erradicar la violencia de género.

En cuanto a la confrontación política, la conselleira ha considerado que hay "matices" en la lucha por la igualdad, pero también un objetivo común que acerca a las formaciones "más de lo que parece". Pide no "patrimonializar" estas reivindicaciones ni hacer de ellas "una cuestión partidista". Los partidos de derecha no van a remolque en este aspecto, ha defendido: "Creo que al contrario". Como argumento, ha indicado que el Gobierno actual creó la Consellería de Emprego e Igualdade. Este departamento existe desde que, hace seis meses, Alberto Núñez Feijóo formó su cuarto gabinete.