A Coruña acumula tres de cada cuatro nuevos positivos de coronavirus en Galicia pero Feijóo descarta restringir la movilidad

A pesar de registrar tres de cada cuatro nuevos contagios por coronavirus en toda la comunidad según los propios datos de la Xunta de Galicia, la comarca de A Coruña no tendrá más limitaciones que las que ya permanecían vigentes. Alberto Núñez Feijóo comunicó este miércoles tras una nueva reunión del comité clínico de su Ejecutivo que no se había detectado transmisión de la enfermedad a municipios limítrofes de esa área, por lo que por el momento no se tomarían nuevas medidas ni se restringirá la movilidad. Además anunció que propondría al Gobierno central que se implante el uso de mascarilla obligatorio en los colegios para los niños de más de seis años.

El presidente en funciones de la Xunta explicó que, en los últimos tres días, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en la ciudad de A Coruña y los municipios limítrofes se había reducido a los 44 casos. La mayor incidencia se da en barrios de población trabajadora como Os Mallos, Sagrda Familia, Agra do Orzán y O Ventorrillo. Ese dato contrasta con la tasa de 127 registrados en la última semana, aunque en palabras de Feijóo "todavía falta confirmar si se mantiene la tendencia o se trata de una meseta para después volver subir". De los 1.623 casos activos que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) confirmó este miércoles en toda Galicia, 960 personas, un 59%, están en el área sanitaria de A Coruña.

El comité clínico de la Xunta volverá a reunirse el próximo viernes para analizar la situación epidemiológica de la zona. Por el momento, se mantiene el cierre del ocio nocturno en los municipios de A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Bergondo, Abegondo, Sada y Carral, los más afectados del área sanitaria, así como la reducción de aforo al 50% para todas las actividades y el cierre a la una de la mañana de los bares. Las residencias de mayores seguirán sin permitir las visitas y los centros de día, cerrados.

En cuanto al ámbito educativo, Alberto Núñez Feijóo aseguró que el inicio del próximo curso es, junto al control de los rebrotes en la comunidad, la principal preocupación de la Xunta, aunque toda la comunidad educativa lleva más de un mes criticando el protocolo sanitario para el curso que viene. En ese sentido, Feijóo anunció que se haría obligatorio el uso de mascarilla en los colegios para los alumnos de más de seis años, algo que no estaba contemplado por el momento salvo cuando no se pudiera mantener la distancia de seguridad. Informó, además, de que trasladaría esta recomendación al Gobierno de España en la próxima reunión de presidentes, que aún no tiene fecha.