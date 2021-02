Cuando la profesora de tus hijos sale en el periódico encabezando una manifestación negacionista y rodeada de gente sin mascarilla

Los padres de los alumnos del Colegio La Salle en Santiago de Compostela han pedido la actuación contra una docente del centro, después de comprobar que participó el pasado sábado en una manifestación que reunió en la ciudad a cientos de negacionistas llegados de toda España. La movilización se produjo por las calles de la ciudad y en ella se pudo ver a muchos participantes sin la mascarilla obligatoria para moverse en espacios públicos. Una de las personas que encabezaba esa protesta, según las fotos publicadas por los medios, es docente en el centro que controla la orden religiosa.

Cientos de negacionistas llegados de toda España se libran de multas pese a ir sin mascarilla y saltarse el cierre perimetral en una manifestación en Santiago

El colectivo de padres ha anunciado que presentarán una queja ante los servicios de inspección educativa y del Servicio Galego de Saúde para trasladar su preocupación por la actitud de una docente que imparte aulas en este centro y su apoyo a las tesis negacionistas de la covid-19.

Montse Trillo, presidenta del ANPA, explicó en declaraciones a Europa Press que la asociación ya recibió entre "25 y 30" correos electrónicos de padres con hijos escolarizados en el colegio "preocupados por este comportamiento". La profesional educativa ya había sido amonestada en una ocasión previa por negarse a usar la mascarilla.

Desde el ANPA señalan que el centro transmite que "está atado de pies y manos" y que hacen "lo que legalmente pueden", pero tampoco pedirán ni el cese de la profesora, sino que se limitarán a ser transmisores de la preocupación de las familias. Jesús Martín, director del colegio, enmarcó las posiciones de la profesora "dentro de la libertad de opinión", pero siempre y cuando las mantenga fuera del espacio educativo.

El director educativo del centro ha defendido que su "responsabilidad" es "garantizar la seguridad" en las instalaciones y ha asegurado que este lunes la docente se someterá a un test "para garantizar que no hay ningún tipo de contagio". A la espera del resultado, la profesora "no va a dar clase", ha matizado, para recordar que los problemas con ella por incumplimiento del protocolo de la covid, por los que ya fue sancionada en su momento, "no se han vuelto a repetir".

El director del centro ha asegurado que entiende "el nerviosismo" y la "preocupación" de los padres tras ver la foto de la profesora en los medios de comunicación. El Colegio La Salle ha rechazado adoptar otro tipo de acciones y su director ha reiterado que la afectada "también tiene sus derechos".