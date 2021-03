Qué se puede hacer en Galicia desde este viernes: mascarilla en la playa, cañas hasta las nueve y veto a las reuniones en casa

¿En qué contexto se toma esta decisión?

Cuando el comité clínico analizó la situación el martes, la incidencia acumulada a 14 por 100.000 habitantes se acercaba a 77. A siete días estaba en el entorno de 35. Las cifras siguen en niveles similares ahora que las nuevas medidas entran en vigor porque la bajada de las últimas semanas se ha desacelerado y ha dado paso a un estancamiento. Los últimos datos difundidos por el Ministerio de Sanidad sitúan en 74,42 la incidencia a 14 días y en 36,04 la incidencia a siete días.

Las cifras del Servizo Galego de Saúde (Sergas) muestran que, desde que comenzó marzo, los nuevos positivos detectados oscilan entre los 100 y los 200 diarios, con dos excepciones en las que superaron esta cifra, lo que sugiere también un estancamiento. Los casos activos, que son 2.586 a día de hoy, mantienen la tendencia descendente, pero cada vez menos pronunciada. En las unidades de críticos hay todavía 57 personas -lejos del máximo, que llegó a las 254- y en hospitalización convencional son 214.

La vacunación continúa su avance. Son ya 258.232 las dosis administradas en Galicia y las personas que han recibido los dos pinchazos son 102.070, en una población total que supera los 2,7 millones de personas.

La vacunación en Fuente: Ministerio de Sanidad (datos actualizados a )

¿Qué es lo que cambia en este puente de San José?

La principal novedad es que la hostelería amplía el horario de apertura hasta las 21.00 horas. Hasta el momento, los establecimientos tenían que bajar la persiana a las 18.00. Además, la movilidad está permitida entre todos los ayuntamientos, aunque no estén en el mismo nivel, con la salvedad de los tres que siguen con cierre perimetral. Lo que se mantiene es el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas. También sigue vigente el cierre perimetral de Galicia, de forma que no se puede entrar ni salir del territorio de la comunidad si no es por una causa justificada. Estas medidas se revisarán a principios de la próxima semana.

¿Qué ayuntamientos siguen cerrados?

Solo tres ayuntamientos mantienen el cierre perimetral a lo largo del puente de San José. Son Vilardevós y Maside, en Ourense, y Paradela, en Lugo. En estos municipios la hostelería está cerrada y las reuniones se permiten solo entre convivientes.

¿Me puedo tomar el café dentro del bar?

Depende del nivel en el que esté el municipio. La Xunta ha establecido cuatro niveles que afectan a los aforos en la hostelería. En el máximo -con una incidencia de más de 500 a 14 días- todos los locales permanecen cerrados. En el alto -con una incidencia entre 250 y 500- pueden abrir solo las terrazas y al 50% de su capacidad. En el medio -entre 150 y 250 de incidencia- el café sí se puede tomar en el interior, puesto que puede abrir al 30% de aforo. Las terrazas en este escalón funcionarán al 50%. En el nivel más bajo de restricciones el interior puede estar ocupado al 50% y las terrazas, al 75%.

¿Con cuántas personas me puedo juntar?

Las reuniones entre personas que no viven en la misma casa están limitadas a seis si son en exteriores y a cuatro si son en el interior de locales de hostelería. En espacios privados, como las viviendas, solo pueden estar juntos los convivientes. No puede sumarse alguien que no duerma bajo el mismo techo.

¿Puedo ir a comer a casa de mis padres este fin de semana? ¿Puedo ir con ellos a un restaurante?

Con la prohibición de las reuniones de no convivientes en espacios privados queda descartada la opción de que alguien que no vive con sus padres los vaya a visitar a su domicilio. Esta misma persona podría proponerles salir a pasear o a un restaurante. En los dos niveles de restricción más bajos pueden reservar mesa dentro, siempre que el grupo no sea de más de cuatro personas. Si comen en el exterior pueden ser hasta seis. Esta medida ha causado confusión. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pese a sus críticas, ha señalado como motivo que en un establecimiento hay "un responsable" que recuerda a los clientes que deben usar la mascarilla si no están comiendo o bebiendo y que hay un límite de aforo y de personas por grupo. En una vivienda particular este control, dijo, es "imposible".

Va a hacer sol, ¿cuáles son las normas en la playa?

La orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) hace referencia a las playas, con la vista puesta no solo en este puente de tres días, sino en la Semana Santa. Las reglas son similares a las que se aplicaron el verano pasado: quienes vayan a una playa tienen que guardar la distancia de seguridad con respecto a otros individuos o grupos y tienen que llevar siempre puesta la mascarilla para acceder al arenal y si pasean. Solo se puede retirar para bañarse y si se permanece quieto en la toalla y a distancia de otros grupos. En cuanto al número de personas que se pueden juntar, se aplica la norma general para encuentros en el exterior, que es de hasta seis personas si no son convivientes. Corresponde a los ayuntamientos limitar los aforos en cada playa.

¿Y si salgo a hacer deporte?

El deporte no federado se regula en tres niveles, que tienen en común que exigen el uso de la mascarilla en todo momento. En los ayuntamientos con las restricciones máximas solo se puede hacer al aire libre o instalaciones deportivas al aire libre, de manera individual o con personas con las que se conviva. En los municipios en nivel alto y medio, se puede hacer deporte también en grupo, sin que haya contacto físico. Pueden participar hasta seis personas a la vez, sean o no convivientes, sin contar al monitor. Si el deporte es en un lugar cerrado, solo se podrán juntar cuatro no personas y el aforo estará limitado al 30%. En el nivel de menos restricciones las normas son iguales, pero los interiores pueden usarse al 50% de la capacidad.

Cines, al 30%; bibliotecas y museos, hasta al 50%

Las normas en vigor desde este viernes establecen que en cines, teatros, auditorios o recintos al aire libre y para espectáculos públicos el aforo queda limitado al 30%, con los asistentes sentados y separados entre sí 1,5 metros. En recintos cerrados el máximo será de 250 personas y en los que sean al aire libre, de 500. En los municipios en el nivel más bajo, que son la mayoría, estas cifras pueden llegar a 300 y 1.000, respectivamente. En el caso de bibliotecas, museos o monumentos, el aforo es del 30% en los niveles máximo, alto y medio y del 50% en el bajo.

¿Puedo ir a visitar a un familiar o allegado ingresado en la UCI?

Sí, siempre que no sea la unidad de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. La orden publicada en el DOG permite que los enfermos en las unidades de críticos convencionales reciban la visita de una persona. Con carácter general, en los centros sanitarios los pacientes podrán ir con un único acompañante si son menores, mayores dependientes o mujeres embarazadas.