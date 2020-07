5.500 jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad podrán participar por primera vez en las elecciones gallegas del 12-J

Galicia no afronta la cita con las urnas como lo hacía antes de la pandemia. Desde la anterior convocatoria electoral, el 5 de abril, hasta la nueva fecha de las elecciones del 12 de julio, más de 5.500 personas han cumplido o van a cumplir 18 años según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, crece el número de electores en una franja de edad -la de 18 a 30 años- en la que las encuestas pronostican el mayor porcentaje de abstención y prevalece el voto a la izquierda.

Estos comicios serán los primeros en los que podrán votar jóvenes como Daniel Llácer, con quien se puso en contacto eldiario.es. Aunque asegura que no tiene decidido qué candidatura elegir, sí que acudirá a las urnas el 12 de julio. “Estoy un poco cansado de que siempre acabemos con el mismo resultado”, afirma, por lo que intentará “aportar un granito de arena” ejerciendo un derecho que no tendría si la pandemia no hubiera retrasado las elecciones.

El incremento en el electorado gallego respecto a abril se deja notar sobre todo en las provincias atlánticas. De un total de 5.551 jóvenes, 2.264 son coruñeses -un 40,78%- y 2.199 de Pontevedra -un 39,61%-. Lugo tendrá 549 nuevos electores, un 9,89% del total, mientras que la circunscripción de Ourense será la que menos note el incremento, con 539 votantes más, un 9,71%.

Al igual que Daniel Llácer, Miguel Sánchez alcanzó la mayoría de edad durante el confinamiento. Para él, que tampoco tenía definido su voto, el debate electoral del pasado lunes fue determinante para decidirse. “Sigo la actualidad política de Galicia y creo que Feijóo ya está muy visto”, explica a este medio. Miguel Sánchez cree que la candidata de Ciudadanos, Beatriz Pino, fue la que ofreció “mejores argumentos” en el evento entre los siete principales candidatos a presidir la Xunta de Galicia.

Según una encuesta de Celeste-Tel de principios de junio, la franja de edad de entre los 18 y 30 años acumula una clara mayoría de votantes de izquierdas, con un 30,7% de intención de voto sumando los datos del PSdeG, el BNG y Galicia en Común, frente al 12,8% acumulado entre PP, Vox y Ciudadanos. Sin embargo, la abstención marca el dato más alto en todas las franjas, con un 50,7%.







Este intervalo de edad es el único en el que el Partido Popular de Núñez Feijóo no sería primera fuerza política según Celeste-Tel. Sin embargo, el PP arrasaría conforme la edad del votante fuera más alta. Entre los mayores de 65 años, hasta un 31,3% revalidarían a Feijóo al frente de la Xunta.

En el caso de Raquel Pérez, que también cumplió 18 años recientemente, la cita con las urnas tuvo que adelantarse. Aunque solicitó el voto por correo con ciertas dudas de qué papeleta elegir, optó por “la mejor opción” para ella y su familia. “Al igual que muchos compañeros de mi edad, tuve que informarme acerca de los programas de todos los partidos”, cuenta. Como Daniel Llácer y Miguel Sánchez, Raquel Pérez considera que “es hora de que Feijóo ceda su sitio”.

A pesar del ligero incremento, el electorado más joven sigue siendo el que menos presencia tiene entre el total de votantes en Galicia, según los datos de la Oficina del Censo Electoral. De los residentes en la comunidad autónoma con derecho a voto, 378.072 personas tienen entre 18 y 34 años, mientras que 695.246, cerca del doble, sobrepasan la barrera de los 65. Entre los 35 y los 49 años podrán votar 584.447 personas, mientras que entre los 50 y los 64, 576.387.

El Partido Popular, por lo tanto, seguiría encaminado hacia una nueva mayoría absoluta de contar con el apoyo de los votantes de mayor edad. La influencia entre esta franja del electorado, clave en las anteriores victorias, volvería a ser una vez más la llave para el Parlamento de Galicia.