La oposición censura a Feijóo por sus críticas al Gobierno en las peores horas de Galicia frente al coronavirus

El mensaje a dos bandas que intensificó ayer presidente de la Xunta, que pasó de promesas de lealtad a críticas al Gobierno central entre frase y frase, ha molestado a la oposición. Le recuerdan a Alberto Núñez Feijóo la situación de la sanidad pública después de "una década de recortes" y las medidas que planteaban hace diez días para reforzar la protección contra los contagios y el abastecimiento de material de protección. Por el momento, el BNG no hace refencia a las críticas de Feijóo y centra su discurso en reclamar que ponga en marcha más medidas desde la Xunta.

"Creo que es un error", ha dicho esta mañana el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, sobre las críticas con las que Feijóo se desmarca de la unidad que muestra la mayoría de las comunidades autónomas a excepción de Madrid y Cataluña. Caballero, que compareció esta mañana para reclamar a la Xunta que complemente las medidas sanitarias y económicas del Gobierno central con otras propias, se acompañó de la frase "en Galicia ha habido muchos recortes en sanidad en los últimos años" para criticar la situación de los hospitales y la atención primaria que deja la gestión del gobierno del PP al frente de la Xunta durante la pasada década.

Desde Galicia en Común consideran que el presidente de la Xunta sigue la "estrategia de no asumir sus competencias y de derivar su responsabilidad al Gobierno central". "Tuvo días para preparar a los servicios de sanidad pública. Hace 10 días que le pedimos que lo hiciese, que hiciese acopio de material para proteger al personal sanitario y también a la población más sensible, como la de las residencias de mayores", indica Martiño Noriega, candidato de la coalición electoral.

También ahondó en esa idea Caballero, que llegó a recomendar a Feijóo que no cayese en la técnica de "outros barones del PP que no quieren poner lo mejor de si mismos para colaborar con el Gobierno de España en un estado de alarma". "Dos días después de que el Gobierno declarase el estado de alarma el presidente de la Xunta ya empezó a decir que no había recursos ni material suficiente. Debe ser más cauto. Quizá en los últimos 10 años se recortó más de lo que se debía y por eso ahora se encuentra en el escenario en el que estamos", dijo.

Ambos coinciden en recordar a la Xunta que "tiene capacidad y competencias" tanto en materia sanitaria como en la económica y le reclaman que las ejerza. "Otras comunidades están complementando el esfuerzo del Gobierno central y la Xunta no", afirman desde Galicia en Común. La coalición reclama más medidas tanto a nivel sanitario y económico que, como el resto de partidos de la oposición, llevará mañana al nuevo encuentro por videoconfencia previsto entre las formaciones y el presidente de la Xunta para el seguimiento de la crisis del coronavirus. "La Xunta tiene que tomar la iniciativa por si misma, no llega con ponerse detrás del Gobierno de España", criticó Caballero.