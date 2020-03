Feijóo se desmarca del consenso autonómico y critica la respuesta del Gobierno al coronavirus

El presidente de la Xunta desdobla su mensaje sobre la crisis del coronavirus. Mientras reitera la “lealtad” de su Ejecutivo a las directrices del gobierno central, Alberto Núñez Feijóo dedica cada día más tiempo a atacar la respuesta del Gobierno de Sánchez a la crisis. En la comparecencia posterior a la reunión de su gobierno, su desmarque a respecto del consenso autonómico escenificado en la videoconferencia del pasado domingo subió varios decibelios. “Pedimos al Gobierno que gobierne”, llegó a decir.

La protesta de Núñez Feijóo, centrada en la falta de material y envuelta en repetidas declaraciones de obediencia al “Gobierno de la nación”, también se canalizó por la vía de las propias iniciativas. Entre las medidas económicas que anunció -Galicia es una da las últimas comunidades autónomas en actuar en este campo- se encuentran 10 millones de euros a fondo perdido para empresas que reestructuren su produción y pasen a fabricar “material sanitario”. Mencionó explícitamente mascarillas, vestuario o ventiladores. Hace unos día pidió trato preferente a Inditex en la donanción de máscaras que prometió la multinacional textil.

Según su versión, la falta de esos objetos “es una prioridad de la Xunta, que desde hace 9 días no recibe nada”. El decreto del estado de alarma incluyó la centralización de compra en el Ministerio de Sanidad, algo con lo que Feijóo aseguró concordar “por convicción política y por imperativo legal”. A continuación, denunció el “atasco de abastecimiento” que, a su juicio, sufre el Gobierno central y, así, los servicios sanitarios autonómicos. Y llegó a insinuar que el Ejecutivo de Sánchez está considerando dar marcha atrás y permitir a las autonomías adquirir su propio material. “Si nos dejan comprar de forma directa, lo haremos”, dijo.

La oposición, cuya actividad de control se ha reducido al mínimo en los últimos días, no compró todo el relato del presidente de la Xunta. El portavoz del Grupo Común da Esquerda, Antón Sánchez, criticó en las redes sociales las quejas de Feijóo. “Hace nueve días no estaba decretado el estado de alarma y Galicia tenía todas las competencias. Faltaban equipos y material de protección igual. No es el momento de utilizar los medios públicos de comunicación para hacer campaña, señor Feijóo”, apuntó.

El caso es que el presidente gallego se ha sumado así a los presidentes autonómicos que cuestionan la estrategia de Pedro Sánchez y su Gobierno frente al COVID-19. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmaba esta misma mañana, en línea con lo que Feijóo deja entrever, que fabricará y buscará su propio material sanitario. Por razones distintas, también Quim Torra ataca el Ejecutico central y exige mayor contundencia en la política de confinamiento y aislamiento de ciudades y comunidades autónomas.