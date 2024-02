Pontón y Besteiro escenifican en TVE su apuesta por un pacto de gobierno en Galicia entre críticas a la ausencia de Rueda

No son muchas las oportunidades que tiene Ana Pontón, la candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, de aparecer en la TVG. Al menos, sin que la vinculen con ETA. Una de ellas es la que le proporciona en campaña el plan de cobertura, avalado por la Junta Electoral, para que la entrevisten una única vez en estos quince días. Pues bien, esa entrevista se estaba emitiendo justo al mismo tiempo que el debate de RTVE. Podría ser una casualidad si no fuese porque la fecha y la hora del cara a cara ya estaban fijadas cuando se presentó el plan. Aún así, la cadena autonómica se negó a cambiarlo. Cosas que pasan. Por tanto, si alguien tenía un motivo para no acudir a la invitación realizada por la corporación estatal a las tres fuerzas con representación parlamentaria -PP, BNG y PSOE- era la nacionalista. Sin embargo, el que faltó fue el aspirante del PP, Alfonso Rueda. “Lamentamos que rechazase confrontar y que no nombrase un sustituto”, dijo ya en la presentación el moderador, Xabier Fortes, antes de zanjar: “Juzguen ustedes”.

Fortes pretendió comenzar hablando de modelo energético, pero los candidatos, los presentes, no quisieron dejar escapar la espantada. “Hoy, el candidato ausente no le da plantón a TVE, a mí o al señor Besteiro, sino a la ciudadanía gallega”, aseguró Pontón tras mostrarse “encantada” de asistir a la cita. “Tengo que entender que, cuando no se tienen proyectos y la gestión es difícil de defender, es mucho más fácil escapar de los debates”. La nacionalista insistió en algo que ha venido repitiendo en los últimos días, que hace cuatro años el PP escondía sus siglas y ahora “esconde a su candidato” quien, a su vez, también “debe de tener algo que esconder”.

En términos similares se manifestó el candidato socialista. “Notarán que aquí falta un candidato, el candidato ausente. Ahí radica el principal problema de este país: un gobierno ausente, que se esconde, o bien porque oculta algo o porque no tiene nada que decir”.

Y como estaba ausente, algo que recordaron en cada intervención, quedaron sin respuesta todas las preguntas y críticas relacionadas con lo sucedido durante los 15 años de gobierno del PP, una gestión “absolutamente nefasta”, según Besteiro, que provocó la pérdida de peso industrial pero también la desaparición de las cajas de ahorro o del Banco Pastor. Esa “huida” de Rueda impidió que explicase, como señaló Pontón, “que se triplicase la deuda mientras se recortaba en sanidad y educación”.

A Rueda, sus rivales no querían preguntarle sólo por el pasado. A la nacionalista le hubiese gustado recordarle en persona que no le lleva la contraria a Javier Milei, el presidente argentino que amenaza a las empresas mixtas pesqueras con capital gallego, ni tampoco a Isabel Díaz Ayuso, aunque la presidente de la Comunidad de Madrid “no quiere que se haga el AVE Vigo-Porto-Lisboa”. Ayuso pasará en Galicia los últimos días de campaña. El jueves coincidirá en Vigo con Pontón.

“Candidato ausente”, “candidato ausente”, “candidato ausente...”

La fórmula se repitió una y otra vez con cada tema a lo largo de los cuatro bloques: crítica a la gestión del PP y a la ausencia de su candidato antes de presentar sus propuestas para mejorar la situación. Pontón, como en TVG, ya en modo presidenta; Besteiro, sacando pecho de los aciertos del Gobierno de Madrid.

La interacción entre los posibles socios fue mínima y de guante blanco. Una buena muestra la dejaron las alusiones sobre la factura de la luz. Si Besteiro presumía de que en dos años prácticamente se había reducido a la mitad gracias a la excepción ibérica, Pontón recogía el guante para explicar que su propuesta de tarifa propia, “para que sea más barata donde se produce y compense los costes ambientales y sociales” no era, en realidad, más que una “excepción gallega”. Los dos habían colocado su mensaje y la cosa no fue a más. Tampoco el modelo lingüístico fue un problema.

Fortes intentó “apretar” en el último bloque, el de los pactos. “Ha habido muchas referencias al candidato ausente pero pocas a las diferencias entre ustedes”, incidió al preguntar cómo sería un gobierno alternativo al PP. “Cómo cambió el cuento, señor Fortes”, contestó un sonriente Besteiro. “Si nos preguntan esto hace un mes, nadie diría que se iba a producir un cambio y ahora se vislumbra, se toca”.

“Un gobierno no es bueno o malo en función del numero de partidos, y la mejor muestra es el gobierno monopartito del candidato ausente que nos está dejando una Galicia peor”, arrancó Pontón, disparando a la línea de flotación de uno de los mantras del PP, al que trató de “absolutista”. “Si la ciudadanía apuesta por eso (una coalición), me sentiré encantada y estaré orgullosa de ser la presidenta de un gobierno que represente la pluralidad”; o, en palabras de Besteiro, “un gobierno progresista que no impida el cambio”.

Las diferencias que Fortes buscaba acabaron redundando casi en complementariedad. “Soy socialista y no nacionalista y eso me lleva a una forma de entender a Galicia, quiero mirar más hacia fuera que hacia dentro”. “Lo que Galicia necesita es una presidenta con las manos libres para defender la agenda gallega sin subordinación al centralismo”, replicó Pontón. Besteiro retrucó con una de sus obsesiones: la necesidad de mayor “ambición”, por eso él considera que “más que libres”, lo que hacen falta son “manos llenas”.“Moito rifar non quixeron” (“No quisieron discutir mucho”), sintetizó el moderador, dándose por vencido, antes de las intervenciones de cierre.