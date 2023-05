El PP mantiene en sus filas al equipo que apoyó al candidato condenado por violencia machista en A Illa de Arousa

El PP no va a tomar medidas contra los afiliados que integran la candidatura a las municipales en A Illa de Arousa (Pontevedra) y que han cerrado filas con el cabeza de lista, Matías González Cañón, después de que elDiario.es publicase que fue condenado en 2011 por violencia machista y tras negarse a renunciar como le había pedido el partido. El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha anunciado que mantiene a esos militantes dentro de la formación: “Que yo sepa, la condena fue a una persona, no afecta al resto del grupo y, por lo tanto, yo no tengo previsto tomar ninguna determinación sobre el resto del grupo”.

La agresión por la que fue condenado el candidato en 2011 terminó con su expareja con lesiones en el cuello y un diente roto. A pesar de la condena, la respuesta de Cañón fue desafiar al PP (del que no es militante), mantenerse como cabeza de la candidatura y grabar un vídeo rodeado del resto de integrantes de la misma en el que intenta culpabilizar a la víctima. En el juicio rápido se le impuso una pena de 25 jornadas de trabajos comunitarios y 9 meses de prohibición de comunicarse con la víctima por un delito de malos tratos.

Preguntado sobre el caso en su comparecencia tras la reunión semanal del gabinete de la Xunta, Rueda insistió en que el partido desconocía la condena hasta que este diario la publicó el pasado lunes y que ha actuado “con celeridad, sin ninguna duda”. El PP le pidió a Cañón que renunciase a ir en la lista, pero este se negó, de modo que el compromiso de la formación es expulsarlo del grupo municipal del PP tras las elecciones, “sea el resultado que sea”. A Illa es un feudo tradicional del PSOE, al que ya se había enfrentado como aspirante del PP el padre del candidato condenado.

Rueda señala que la decisión de dejar una lista es “personal” y que “poco se puede hacer” una vez que está proclamada. La ley dice que no se pueden introducir cambios salvo por renuncia del titular, fallecimiento o subsanación de errores. Cañón no es afiliado al PP, de modo que el partido no puede tomar medidas contra él internamente. Ahora ha tomado la decisión de no hacerlo tampoco contra los integrantes de la candidatura que sí son militantes y han dado su apoyo expreso a un condenado por violencia machista. Sobre el futuro de la agrupación municipal del PP, Rueda no ha aclarado cómo va a proceder ni si habrá una gestora.