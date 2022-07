El presidente de Galicia sobre el impuesto a las eléctricas: “Hay que preguntarse si se necesitan subidas fiscales o bajadas”

El Partido Popular comienza a esbozar una respuesta a las medidas contra la inflación y sus consecuencias en la ciudadanía anunciadas el pasado martes por Pedro Sánchez. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se sumó al argumentario avanzado por Feijóo en los medios y cuestionó el núcleo de la política del Gobierno central. Sobre el impuesto temporal a banca y eléctricas a sus beneficios extra, se preguntó si lo que necesita España “son subidas fiscales o bajadas”. Y sobre la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia, aseguró que “el todo gratis genera ciertas dudas”.

Alfonso Rueda alcanza el ecuador de la legislatura de Feijóo con escaso peso político y un proyecto desdibujado

Saber más

Con el manual de su antecesor Alberto Núñez Feijóo siempre presente, Rueda comenzó explicando que debería esperar a conocer los detalles de las iniciativas de Sánchez. “No ha pasado de anuncios”, dijo, “y no tenemos otros datos que esos”. Al presidente gallego, que hablaba en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete, le preguntaban en realidad por su opinión sobre la filosofía del asunto. Pero no entró directamente a responder. Los populares todavía no han perfilado su posición al respecto y Alfonso Rueda no suele salirse del guión. Insistió, entonces, en su retórica abitual, y nada concreta, sobre la necesidad de bajar impuestos. “Ha habido 25 subidas fiscales en cuatro años”, afirmó.

No es fácil, interpretan los analistas políticos, oponerse a que el Gobierno grave las ganancias extraordinarias de las compañías eléctricas en un momento en que el recibo de la luz se encuentra entre las principales preocupaciones de la población. Otros países europeos ya han aprobado tasas análogas. El titular de la Xunta usó en todo caso otra vía de crítica, también calcada de la que Feijóo comenzó a difundir este miércoles. “Esperemos que ese nuevo impuesto no repercuta en los ciudadanos y consumidores, porque sería trasladar una carga fiscal”. Ahí se quedó.

Su valoración sobre la gratuidad, igualmente temporal, en los ferrocarriles de media distancia y cercanías se basó en una argumentación similar. Pese a que el tren que une A Coruña con Vigo es uno de los más utilizados de la Península Ibérica y sus usuarios podrán beneficiarse del acuerdo del Gobierno central, Rueda explicó que “los anuncios del todo gratis generan ciertas dudas y deben ser muy bien explicados”. A continuación abogó por una “solución razonable y que pueda mantenerse en el tiempo”. Y en una pirueta, lo relacionó con el retraso de la entrega de los trenes Avril de alta velocidad, de la que el PP gallego está haciendo caballo de batalla política. “Galicia también tiene otras necesidades ferroviarias”, apuntó.