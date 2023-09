El presidente de la Xunta defiende la estrategia de Feijóo y sostiene que “se entiende perfectamente”

Primero dijo que escucharía las reivindicaciones de Junts para su investidura, pero unos días más tarde descartó una reunión con la formación. El PP que él lidera recibió las declaraciones del expresidente Aznar llamando a una movilización contra una posible amnistía apuntando que ahora es el momento de centrarse en el debate de investidura, previsto para los días 26 y 27, pero un día después anunció un “acto abierto” para el día 24 en Madrid -precedido de otro este mismo domingo en Santiago de Compostela por “la igualdad de los españoles”-. Esta estrategia de Alberto Núñez Feijóo, que algunos medios conservadores publican que está generando malestar dentro del partido, tiene un defensor en el sucesor del político en Galicia. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y del PPdeG, sostiene que “se entiende perfectamente”.

El BNG reitera al PP que no se reunirá con Feijóo: “También Franco era gallego y no lo apoyamos”

Más

“Yo entiendo perfectamente los movimientos que está haciendo Feijóo”, insistió, en respuesta a una pregunta sobre la situación interna del PP y sobre si hay algún elemento que no se está interpretando bien. Lo que ocurre, en su opinión, es que “desde el otro lado”, por parte de quienes no van a apoyar a los populares para que lleguen al Gobierno, “quieren introducir confusión”. “Otra cosa es que lo consigan y, en mi opinión, no lo están haciendo”, añadió para cerrar su defensa de su jefe de filas.

Rueda ha adelantado, además, que él va a salir en la foto del próximo 24 en Madrid. “Mi intención es asistir”, dijo. Y recordó que antes, este mismo domingo, 16 de septiembre, hay un acto en el Multiusos Fontes do Sar de la capital gallega en el que van a estar él mismo y Feijóo para posicionarse a favor de “la igualdad de los españoles”. Porque, según Rueda, la movilización “no es contra la amnistía, o no solo”, sino “contra la intención de romper la igualdad fundamental de los pueblos de España”.

Como viene haciendo en las últimas semanas, el presidente gallego ha reiterado que hay unas negociaciones del PSOE para lograr que Pedro Sánchez sea reelegido presidente del Gobierno de las que solo se conoce “lo que se filtra”. Los líderes políticos “intuyen” los contenidos, pero él dice estar “seguro” de que van a ser perjudiciales para Galicia y sostiene que lo que se conoce “es para reaccionar”. En este punto ha enlazado la defensa de Feijóo con una postura que evita distanciarse del expresidente José María Aznar: “A los que quieren imponer les molesta que se quiera protestar”.

Además, agregó que no le ha escuchado a Aznar decir “cosas diferentes a las que están diciendo muchos exdirigentes del PSOE que, probablemente por no tener esa servidumbre a la que están sujetos otros que están en política actualmente, hablan con más libertad”.