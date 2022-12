El presidente de la Xunta descarta destituir a la prima de Feijóo pese al desastre en el área sanitaria que gestiona

A la gerente del área sanitaria de Santiago y O Barbanza, Eloína Núñez, se le acumulan en los casi seis años que lleva en este cargo un goteo de conflictos con diferentes servicios que tiene como último episodio la dimisión del jefe de Ginecología en el hospital de Santiago a causa de la sobrecarga de los profesionales. A pesar de una situación que los representantes de los trabajadores denuncian periódicamente como de desorganización, de un carácter que califican de autoritario y de los problemas que han llevado a huelgas de meses en algunas especialidades, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, descarta destituir a esta responsable sanitaria.

Autoritarismo, desorganización y dimisiones: la gestión de la prima de Feijóo en la Sanidad de la capital gallega

Esta área sanitaria es “una de las más potentes” de Galicia y gestiona “un enorme volumen de actos, procesos y circunstancias médicas todos los días”. Eloína Núñez, que es prima del actual líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hace estas tareas, en opinión de Rueda, de forma “adecuada”. El presidente gallego juzga que las protestas, movilizaciones y dimisiones son “problemas puntuales” y por ello “a día de hoy” no se plantea hacer un cambio en la dirección. El cargo, añade, es de libre designación y, por ello, está “siempre sometido a esta circunstancia”. Es decir, que igual que los responsables del gobierno eligen el nombramiento pueden decidir en cualquier momento la destitución.

Sobre los conflictos en torno al hospital de Santiago, el presidente de la Xunta no ha querido dar más respuesta que la ya dada por la propia gerencia del área sanitaria, que se limitó a reaccionar a la dimisión del responsable de Ginecología en Santiago asegurando que hace “importantes esfuerzos” para mejorar la situación y “ofrecer alternativas organizativas, así como diálogo permanente con los profesionales y mandos intermedios”. Sobre la mesa de Eloína Núñez está la decisión, adoptada en asamblea por los trabajadores del servicio de ginecólogos, de ir a la huelga a la vuelta de las fiestas navideñas si no se da solución a un problema que arrastran desde hace siete años: en el otro hospital con este servicio en el área sanitaria, el de O Barbanza, no hay suficientes facultativos y tienen que reforzar los de Santiago.

Críticas a sindicatos médicos

El presidente de la Xunta ha cargado contra el sindicato médico CESM-Galicia, que le ha reclamado en una carta empezar una negociación para resolver el que consideran el problema más acuciante de la sanidad pública gallega, el de una Atención Primaria colapsada, y avisa de que, de lo contrario, irán a la huelga: “Si esta administración nos aboca a tomar medidas drásticas, como ya está ocurriendo en otras comunidades autónomas, y nos niega la negociación, seguiremos el camino marcado en nuestra hoja de ruta hasta un conflicto total y a corto plazo”.

“No creo que sea buena táctica decir 'si no me recibes, voy a la huelga'. Estos métodos no son los adecuados”, replicó Rueda. Esto, aclaró, no quiere decir que no vaya a haber una reunión con CESM. El presidente gallego considera que hay otros “canales sectoriales” para hablar.

También aprovechó la comparecencia para redirigir nuevamente las responsabilidades de la sobrecarga en Atención Primaria al Gobierno central. Al hilo del anuncio de que, desde la semana que viene, se incorporarán a los centros de salud 94 dietistas-nutricionistas, Rueda manifestó que le sorprende “para mal” que los responsables del Ministerio de Sanidad piensen que “es necesario incorporar a estos profesionales y no a más médicos”, que sería “lo prioritario”. Insiste, así, en su argumento de que la falta de profesionales en Galicia se debe a que no se convocan suficientes plazas MIR y no, como dicen organizaciones sectoriales y sindicatos, a que los titulados opten por trabajar en otros lugares por las peores condiciones que ofrece el sistema gallego.