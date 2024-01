Rueda abraza la teoría de una red organizada para difundir bulos con ramas en China o Haití y vinculada a la oposición

La denuncia la hizo en primer lugar la número dos del PP gallego, Paula Prado, el miércoles. El partido dice, sin aportar pruebas, que ha detectado “un entramado de manipulación digital vinculado a la oposición” que está detrás de una “operación organizada de desinformación, de mentira, de manipulación, de ataque despiadado” contra las políticas de la Xunta. Algunos de los perfiles señalados han reaccionando mostrando su estupefacción en redes. Este jueves el presidente del partido y de la Xunta, Alfonso Rueda, ahondó en la teoría de la red organizada, en su relación con BNG y PSOE y en unos supuestos bulos “dañinos” sobre los productos pesqueros y la “sostenibilidad del trabajo de la gente del mar”.

Según la información dada por el PP, que asegura haber hecho un “estudio en profundidad”, hay “perfiles falsos” en la red social X -antes Twitter- cuyas localizaciones son lugares como China, Haití, Bolivia o Filipinas y que tuitean sobre asuntos gallegos. Preguntado al respecto, Alfonso Rueda mantuvo que hay una operación en la que “se recurre a estos bots, a estas herramientas informáticas que permiten, desde el anonimato y la confusión y cuentas falsas, contar falsedades”. Dijo que no le preocupan los ataques al partido o a su persona, pero sí los “bulos mucho más dañinos” sobre el sector económico de la pesca.

No ofreció tampoco las pruebas en las que se basa la denuncia del PP porque, señaló, él no fue quien hizo el estudio y no puede aclarar las “circunstancias concretas, pero, sin duda, existen”. “Si se dice, lógicamente hay pruebas”, insistió. Apuntó a que algunos de los perfiles señalados “hoy desaparecieron, casualmente”. El PP difundió en su perfil en X dos capturas de pantalla. En una se muestra una cuenta que, efectivamente, ya no existe y en la otra, un usuario que ha bloqueado a los populares, pero que sigue activo.

Entro aqui y me encuentro esta pu...mier..., que carayo e esto, pero como osa o Pp intentar falar conmigo, que porqueria pasa aqui ahora, que servidores ni que host... https://t.co/MrqTpjyjna — setas♥️ (@setas163937) 17 de enero de 2024

La denuncia se ha trasladado a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, pero no se ha formalizado ante la Fiscalía. Rueda ha insistido en que ese paso “se está estudiando”. “Lo que es un dato cierto con constatación es que algunos desaparecieron”, dijo. Razonó que los ataques ocurren porque el PP tiene “un balance que presentar” y “cuando no hay un balance que presentar y todo es levantar bulos, se recurre a estos bots”.

La manifestación en defensa del mar, para “seguir levantando bulos”

El presidente gallego ha encuadrado la manifestación convocada para el próximo domingo por marineros y ecologistas en defensa del mar tras la contaminación por pellets de plástico en la estrategia de creación de bulos que atribuye a la oposición. “Respeto la buena fe de los que puedan asistir, pero no hay duda de que hay un interés político y electoral y de seguir levantando bulos, por lo menos los partidos que van a ir”, expuso.