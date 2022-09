Rueda, de acuerdo con la gratuidad de los libros de texto en Vigo, una medida que el gobierno del PP suprimió en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado a favor de la medida anunciada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, de que los libros de texto serán gratuitos para los alumnos de primaria y secundaria empadronados en la ciudad: “Estamos de acuerdo con cualquier medida que suponga ayudar a las personas en gastos que hay que tener”. La gratuidad de estos manuales para el estudio estaba establecida en toda Galicia en 2009 -una iniciativa del gobierno bipartito de PSdeG y BNG-, pero se suprimió con la llegada del PP de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta.

Rueda dijo este jueves, tras la reunión semanal de su gobierno, que le parece “bien” y no tiene “nada que decir” ante la iniciativa de Caballero. “Eso no lo vamos a criticar”, señaló. A pesar de estar de acuerdo, el Gobierno gallego no ha apostado por una medida similar generalizada en toda la comunidad. El PSdeG pidió recuperarla para este curso, en medio de las discusiones políticas sobre las medidas a adoptar ante la inflación disparada, pero el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Pedro Puy, consideró la propuesta “regresiva” por conceder las mismas ayudas para la educación a las familias con independencia de su renta.

El presidente gallego, ante el paso dado por Caballero, con el que la Xunta mantiene un constante cruce de acusaciones, ha manifestado que, en su opinión, la ayuda de 205 euros que va a dar el Ayuntamiento de Vigo a cada alumno de primaria y secundaria es “un buen complemento” a los fondos con los que el Gobierno gallego financia la educación pública. Se destinan en torno a 6.000 euros anuales por alumno, dijo. “Si añadimos lo de Vigo, los beneficiarios estarán más contentos”, añadió. Horas antes de que el regidor vigués hiciese pública su medida, era Rueda el que informaba de las decisiones de la Xunta para ayudar a las familias en este inicio de curso: 25 euros más -hasta 75- para que unos 90.000 hogares vulnerables adquieran material escolar.