Los sindicatos médicos exigen un aumento del 15% de las plazas para la Atención Primaria gallega

La Atención Primaria en Galicia todavía sufre el colapso generalizado que comenzó en verano. El personal sanitario y administrativo de los centros de salud afronta la quinta ola de la pandemia de coronavirus sin coberturas vacacionales, con bajas por depresión y la moral por los suelos tras casi año y medio de trabajo incesante. Esto es lo que ha llevado a la Delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) a pedirle al Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que proponga al Ministerio de Sanidad un aumento del 15 % anual en el número de plazas para Medicina de Familia y Pediatría. "El objetivo de ese incremento es acabar con la precariedad laboral que azota a estas especialidades en los últimos años", explican desde la CESM y apuntan que un mayor número de plazas servirá también para "cubrir las jubilaciones que se producirán de aquí a 2026".

Pero esta proclama no es nueva. En el año 2013, los colegios oficiales de enfermería de Galicia se unieron para elaborar un informe que pretendía anticiparse a la situación de falta de personal que se vive hoy en los centros de salud. "Después de casi 40 años desde que se creó la Atención Primaria, era sencillo deducir que aquella generación de sanitarios comenzaría a jubilarse ahora", lamenta Lourdes Bermello, presidenta del Colexio de Enfermería de Lugo. "Ahora, nos encontramos con que las plazas de jubilados no se reponen y a eso hay que sumarle las bajas por depresión y agotamiento que han aflorado durante la pandemia", añade Lourdes. El propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reconocía los graves déficits de la sanidad gallega a finales de julio tras la conferencia de presidentes autonómicos: "No tenemos médicos de familia, no tenemos pediatras, no podemos cubrir vacaciones ni bajas. Tenemos enormes dificultades para atender a las personas en el mismo día en que piden cita en su centro de salud".

Según los sindicatos, el Servizo Galego de Saúde cuenta con 2.500 facultativos que prestan servicio en Medicina de Familia y Pediatría. Las próximas jubilaciones, explican, afectarán a aproximadamente a 1.025 médicos, por lo que los sindicatos creen que "para cubrir estas bajas sería necesaria la incorporación de unos 200 facultativos anuales entre 2021 y 2026". Además, la CESM señala que, para acabar con la precariedad del sector sanitario, que se ha agravado con la pandemia, sería necesario incorporar a 750 facultativos a mayores. Según alerta, de no llevarse a cabo esta remodelación de plantilla, "la Atención Primaria como la conocemos hoy desaparecerá".