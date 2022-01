Teresa Ribera reduce la polémica por las declaraciones de Garzón sobre macrogranjas a “ruido mediático”

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha rechazado que haya "un motivo" para cesar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, o para que deba dimitir. Lo ha declarado a preguntas de los periodistas durante una visita a la ría de O Burgo, en Culleredo (A Coruña) con motivo del próximo inicio de su dragado.

El PP se enreda con la defensa de las macrogranjas en la España rural

Saber más

Ribera recordó que está “acostumbrada” a que en cada pleno del Congreso la oposición de derechas pida “el cese de cuatro o cinco ministros” del Gobierno de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos. "No creo que haya un motivo ni para cesar ni para dimitir", ha afirmado sobre el caso de Garzón y en relación a la polémica por sus declaraciones sobre las macrogranjas, según informa Europa Press.

Preguntada si por parte del PSOE no hubo "valentía" frente al PP, tras la petición de Unidas Podemos de respaldo al ministro, Ribera ha argumentado que en este caso ha habido "un ruido que no se corresponde con la necesidad real de abordar no solo el respaldo a la ganadería si no la mejora constante de este ámbito, sin descuidarnos donde puede haber otros problemas que, quizás, puedan quedar escondidos como consecuencia de ese ruido mediático".

La ministra ha asegurado que sobre este sector existe un "consenso total por parte del Gobierno", apuntando, sobre las explotaciones industriales, a "las dificultades y necesidad de reforzar los parámetros de calidad que de por si tienen, pero que seguro tienen un margen de mejora muy notable desde el punto de vista social, ambiental y de bienestar animal".