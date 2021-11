La Xunta acusa de prevaricación a un ex alto cargo de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

La Justicia investiga un supuesto caso de prevaricación en la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) que tiene el foco sobre irregularidades en la gestión de varios expedientes por parte de un ex subdirector xeral de este ente, que depende de la Consellería de Medio Rural. La información ha sido avanzada por el diario Faro de Vigo' en su edición de este viernes y en ella se relata que la Justicia analiza si abre proceso contra Javier Blanco, ex subdirector de Relaciones con los GDR de Agader y también ex portavoz del PP en Lalín y uno de los hombre de confianza de José Crespo, alcalde de esta localidad.

La denuncia de la Xunta sucede a la que previamente presentó el Concello de Pobra de Brollón, gobernado por el BNG: En esa localidad fue donde se originó la primera discrepancia por tres proyectos comprometidos por la Axencia de Desenvolvemento Rural para actuaciones por las que nunca se llegó a abonar el dinero pactado. Como herramienta para recuperar el dinero que el ayuntamiento había adelantado, su alcalde decidió iniciar acciones legales por la vía de los contencioso. Fue entonces cuando el Gobierno de Feijóo decidió actuar, acusando ante la Fiscalía a su ex alto cargo por delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

Fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han confirmado que detectaron "una serie de irregularidades" en la tramitación de varios expedientes y que estas incidencias se pusieron en conocimiento de la Fiscalía, lo que dio lugar a la incoación de diligencias previas en el correspondiente órgano judicial.

Los procedimientos de tramitación de los expedientes --al menos varias subvenciones al ayuntamiento de A Pobra do Brollón (Lugo) estarían en el foco-- han sido paralizados, en tanto no se produzca el pronunciamiento sobre un caso que investiga el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago. La Xunta ha trasladado su "total disposición" a colaborar con la Justicia para "aclarar lo sucedido" en la tramitación de estos expedientes.

Hombre fuerte del PP

A preguntas de Europa Press, la Xunta también ha concretado que el exsubdirector, quien, según publica Faro de Vigo, ahora trabaja en una consultora y ha subrayado que no se ha abierto ningún proceso contra él, no forma parte de Agader desde el 28 de octubre de 2020. Tras la publicación de la información por el diario vigués, el PP ha confirmado que Javier Blanco ha causado baja como militante de la formación política, en donde formaba parte del círculo íntimo de confianza del alcalde de Lalín, José Crespo.

Otras fuentes consultadas por Europa Press han esgrimido que su "cese fue fulminante" y se produjo de forma casi inmediata tras llegada de Inés Santé a la Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural en septiembre de ese mismo año.