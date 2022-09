La Xunta alaba la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía pero no aclara si hará lo mismo en Galicia

Alfonso Rueda, sustituto de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia, aplaude la decisión de Andalucía de eliminar el impuesto de patrimonio pero da a entender que su hoja de ruta fiscal va por otro camino: “Es una buena noticia que se bajen impuestos. La contraria es subirlos y seguir ahogando a la gente”, ha asegurado este martes. Pese a esa primera parte de su razonamiento Rueda no ha conseguido responder a los periodistas que le preguntaron si Galicia también eliminará el impuesto de patrimonio en su plan fiscal para el próximo año: “Voy a comparecer la semana que viene y ahí veremos todas las medidas incluida esta”.

El presidente gallego asegura que su plan pasa por “intentar bajarle impuestos a las rentas más bajas que son los que más lo necesitan” y “hacer aquello que se pueda sin desatender los servicios públicos básicos”. Según el jefe del ejecutivo autonómico, Galicia tiene “su propia senda” en materia fiscal. Dicho en otras palabras, Rueda parece no compartir la idea de su colega andaluz pero se empeña en que esa diferencia no se perciba con el argumento habitual de cargar contra el Gobierno central: “Al Gobierno de Pedro Sánchez no le gusta que se bajen impuestos”, ha concluido.