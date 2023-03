La Xunta justifica ceder a la privada máquinas donadas a la sanidad pública para evitar que estén paradas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que ceder a una entidad sanitaria privada máquinas para tratar el cáncer donadas por la Fundación Amancio Ortega al sistema público está justificado porque en la infraestructura hospitalaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) no había espacio para ellas y “sería imperdonable tenerlas paradas mientras no terminen las obras”. Para el jefe del Gobierno gallego “tiene poca discusión” que los pacientes que se benefician de ellas agradecen que estén funcionando aunque no esté lista todavía su “ubicación definitiva en un hospital público”.

La Xunta perpetúa con un contrato millonario las prestaciones sanitarias en Vigo a través de entidades privadas

Más

Después de que elDiario.es publicase que máquinas adquiridas por la sanidad pública (entre ellas, algunas donadas por el fundador de Inditex) llevan años instaladas en el Centro Oncolóxico de Galicia, un centro de A Coruña gestionando por una fundación privada sin ánimo de lucro, Rueda ha defendido la decisión, que permite que tengan acceso a los mismos equipos quienes acuden a través de un seguro privado. La clínica trata a pacientes del Sergas y este recibe una compensación por los que acceden con las aseguradoras.

En un informe del Consello de Contas sobre un contrato de la Xunta dotado con 88 millones de euros (entre ellos, 17 de una donación de Amancio Ortega de 2015) para la renovación de máquinas de alta tecnología en el Sergas, se hace mención a esa compensación. El organismo fiscalizador señala que “no se puede valorar si se está produciendo una ganancia o una pérdida para el Sergas como consecuencia de esta cesión”. También, sobre la inclusión de las necesidades del Centro Oncolóxico entre las de los servicios públicos en ese mismo contrato, Contas dice que “no está debidamente justificada” porque “se trata de una entidad privada que presta servicios de naturaleza sanitaria en condiciones de mercado”.

Al centro son remitidos pacientes onclógicos del Sergas que deben someterse a radioterapia, fundamentalmente de las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Lugo, y en este ámbito funciona como la infraestructura de referencia. Un acuerdo entre Xunta y Ayuntamiento de A Coruña acaba de desbloquear las obras para construir el nuevo complejo hospitalario de A Coruña.