La Xunta no sabe cuántos médicos va a contratar para solucionar el caos de bajas laborales por COVID en Galicia

La Xunta acaba de abrir la convocatoria para contratar a graduados o licenciados en Medicina sin especialización para que gestionen las bajas y las altas por COVID en los centros de salud, colapsados en esta sexta ola. Es su plan para afrontar el caos de las incapacidades temporales que afrontan los médicos de Atención Primaria. Pero no sabe a cuántos profesionales va a incorporar -durante el periodo de dos meses- para resolver el atasco. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, replicó este jueves a una pregunta al respecto que la cifra dependerá de las solicitudes que presenten los interesados en cubrir estos puestos y ha pedido esperar a que se cierre el plazo para registrarlas, de 10 días hábiles a contar desde el pasado lunes.

El motivo por el cual la Xunta puede contratar ahora a estos médicos como "técnicos sanitarios", pero no puede hacer lo mismo con médicos con la especialidad es que "no los hay", según Feijóo. No es la primera vez que la Xunta ofrece esta explicación. En el verano de 2021, con la Atención Primaria también colapsada, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, dijo que no tenía "una varita mágica para sacar médicos de donde no los hay". Los sindicatos y colegios médicos, sin embargo, apuntan a las condiciones precarias de los contratos para explicar por qué no hay más profesionales para estos puestos.

Feijóo ha vuelto a culpar este jueves al Gobierno central. De acuerdo con el presidente gallego, no ha dado una respuesta afirmativa a la reclamación de la Xunta de una convocatoria extraordinaria de MIR de medicina de familia y pediatría: "La única herramienta que se nos dio fue la incorporación voluntaria de médicos jubilados para ayudar". El Gobierno gallego ha decidido también abrir una convocatoria para estos médicos no especialistas, a los que ofrece un contrato de 3.000 euros brutos al mes durante dos meses.

Bajas y altas, un único acto administrativo

Tras la reunión del Consello de la Xunta, Feijóo anunció que, en línea con lo que reclamaban las patronales, en Galicia el alta se dará en el mismo acto administrativo que la baja laboral para quienes hayan dado positivo en un test para detectar el coronavirus. En el momento en el que un trabajador tenga la baja, el sistema programará el alta automática a los siete días. Para el caso de una persona que no presente síntomas, ese es el único contacto con el sistema para hacer los trámites. En caso de que tras una semana aislada la persona siga presentando síntomas, debe tomar la iniciativa de ponerse en contacto con el centro de salud para prolongar el periodo.

Esta decisión ha valido al presidente gallego para cargar de nuevo contra el Gobierno central por no establecer un criterio "homogéneo" para todas las comunidades. El impacto, dijo, es "inmenso" para las arcas de la Seguridad Social y dejar que la forma de gestionarlo la decidan las autonomías es, a su juicio, equivalente a que al Ministerio "no le importa".

Refuerzo para los mayores de 30 años

Galicia va a empezar la próxima semana a dar la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID a quienes tienen entre 30 y 39 años. Entre el miércoles, 19 de enero, y el domingo, 23 de enero, se administrarán 182.000 dosis, suficientes solo para una parte de esa franja de edad. Feijóo ha explicado que esta semana la Xunta prevé terminar de poner la tercera dosis a las personas entre 40 y 49 y acabar con las primeras dosis para los niños de entre cinco y 11 años. Después hará "repesca" con quienes no hayan acudido a la cita cuando les correspondía.

El presidente gallego ha insistido en la previsión de que Galicia llegará al pico de la sexta ola entre la tercera y la cuarta semana de este mes. A pesar de la elevada cantidad de nuevos casos detectados a diario, "hay algún indicio de que empezarán a disminuir", señaló. Entretanto, ha justificado la ampliación dos semanas más de las restricciones que se aplican desde el mes pasado para reuniones de no convivientes en interiores y exteriores y la limitación de los horarios de la hostelería.