Galletas caseras para perros: la receta para mimarlos esta Navidad

Si nos apetece hacer un regalo especial a nuestros perros esta Navidad, puede que hayamos pensado (o nos lo planeemos ahora) cocinarles unas nutritivas galletas caseras. Para tener una receta sencilla y fiable, hemos preguntado a David Ordóñez, educador canino, entrenador de perros de terapia y fundador de Perruneando; que nos da aquí su receta de galletas o premios caseros para perros preferida.

¿Por qué mi perro y mi gato siempre tienen hambre?

Saber más

Pero antes, un consejo: por mucho que cocinar para nuestros perros, al menos de vez en cuando, nos apetezca y parezca ser una tendencia creciente, tenemos que saber lo que hacemos; y no debemos descuidar ni la nutrición ni el balance de los ingredientes, para asegurarnos de que nuestros perros comen una dieta equilibrada.

"Para que la galleta sea realmente equilibrada, si se la vamos a dar de forma habitual, es casi mejor optar por una receta comercial que sea de buena calidad, un alimento completo que estará formulado por nutricionistas, que saben qué cantidad de hidratos de carbono, proteínas o grasa tiene que llevar", explica Ordóñez.

E insiste en lo de la "buena calidad", porque marcas comerciales hay muchas: "No nos vayamos a la galleta o premio para perros básico del súper, porque entonces todo esto de lograr un alimento sano y completo para nuestro perro tampoco se cumple".

Aun así, si queremos mimar con algo especial a nuestros compañeros perrunos esta Navidad (y siempre que lo tomemos como algo puntual, como ya hemos remarcado), podemos intentar esta receta de galletas para perros que nos propone Ordóñez y que él mismo ha cocinado durante años.

Si la hacemos de forma excepcional, no pasa nada porque no afinemos tanto y no pongamos la cantidad exacta de proteínas o grasas.

Galletas caseras para perros: receta básica

La base de nuestra galleta peluda tiene dos ingredientes fundamentales.

El primero: "El hígado de cerdo o de vaca, que suele ser una buena base para hacer cualquier tipo de galleta para perros", explica Ordóñez.

Después, este ingrediente básico podemos complementarlo con un ingrediente más seco, tipo cereal, normalmente harina de avena (avena triturada) o harina de centeno. Incluso podemos utilizar harina de trigo, aunque este ingrediente es menos habitual en las recetas de galletas para perros.

Además de estos dos ingredientes básicos, hay gente que le echa huevo o un poco de miel (poca, porque lleva azúcar), para darle un poco de consistencia. Otra gente, a todo esto, le añade un poco de gaseosa o de levadura para darle volumen a la galleta.

Y ya que estamos pensando en unas galletas navideñas, si queremos que nos queden bonitas podemos añadir algún tipo de colorante alimentario, que pinte un poco las galletas. "Pero no mucho más", incide el educador canino.

Eso sí: Ordóñez recomienda utilizar siempre ingredientes naturales, "que sean proteínas puras". En este sentido, hay quien utiliza pechuga de pavo o de pollo, en lugar de hígado. Pero en este caso, advierte el experto, "lograr la consistencia pastosa que buscamos suele ser más complicado".

Elaboración de las galletas para perros caseras

La idea para elaborar las galletas caseras para perros es sencilla:

Se trata de mezclar los ingredientes, en una proporción aproximada del 50%, mitad de hígado y mitad de cereal (avena o centeno), hasta lograr una consistencia pastosa, similar a la que buscaríamos si las galletas fueran para humanos.

Eso sí: antes de mezclar los ingredientes, podemos cocer en agua el hígado, entre 20 y 25 minutos, para que adquiera una consistencia pastosa, que facilita la elaboración de la galleta. En este caso, tendremos una especie de paté y obtendremos una masa más homogénea.

La mezcla la podemos poner en un molde bonito, por ejemplo, con forma de hueso, para darle un toque más navideño.

Y la metemos al horno a una temperatura baja, unos 180ºC, otros 20 o 25 minutos; o hasta que veamos que la galleta está hecha y comienza a dorarse. ¡Lista!

Lo dicho: la dieta de nuestros perros (y gatos) debe ser supervisada por un veterinario experto en nutrición; pero, si queremos hacer algo bonito y especial para ellos, utilicemos siempre ingredientes naturales y proteínas puras. Y esta es una receta de galletas para perros que puede sorprenderles esta Navidad y que promete hacerles agitar la cola a ritmo de rumba, de pura felicidad perruna.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines