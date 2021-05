La recaudación acumulada de Gipuzkoa crece un 21,6% en el primer cuatrimestre, respecto a 2020

La Hacienda foral guipuzcoana recaudó 1.025 millones de euros hasta abril

SAN SEBASTIÁN, 11 (EUROPA PRESS)

La recaudación acumulada de Gipuzkoa ha crecido en el primer cuatrimestre del año un 21,6% respecto al mismo periodo de 2020. De este modo, hasta el mes de abril la Hacienda foral ha recaudado 1.025 millones de euros, 182 millones más que en el mismo periodo del año pasado.

La portavoz foral, Eider Mendoza, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Diputación, ha explicado que "en estos datos se refleja, por primera vez, el estado de alarma que se decretó en marzo del año pasado y el impacto del confinamiento", ya que la comparativa se lleva a cabo con este periodo.

"Desde Hacienda, se aplazaron los ingresos y se reforzaron las devoluciones, lo que hizo que la recaudación de este ciclo del año pasado fuera muy baja. De ahí, por tanto, el porqué de la subida", ha explicado.

Mendoza ha señalado que, "como se esperaba", la evolución de los principales impuestos ha sido "positiva" y muestran crecimientos "significativos". En el caso del IRPF, la recaudación de este impuesto ha crecido un 18,7% y las retenciones por rendimientos del trabajo han aumentado un 17,6%, mientras que en el IVA se ha incrementado la recaudación un 40,6%, ha precisado la diputada.

Según ha explicado, el Impuesto sobre Sociedades figura en negativo, "pero no por la evolución de la recaudación de los beneficios empresariales, sino por la disminución de otros elementos que forman parte de este impuesto, especialmente las retenciones sobre las ganancias patrimoniales".

"EXCEPCIONALIDAD"

En esa línea, ha incidido en que "todas estas comparativas llevan consigo un elemento de excepcionalidad muy importante, ya que están totalmente condicionadas por el golpe que supuso la pandemia del año pasado y las medidas que se adoptaron para hacerle frente. El impacto de estas medidas, al menos parcialmente, como el efecto de los aplazamientos, se recuperó en los meses siguientes".

En consecuencia, ha señalado que en este momento "no es posible hacer una lectura a fondo ni extraer conclusiones de los datos", ya que la comparación en este momento "no es homogénea y no lo será tampoco en los meses venideros".

En opinión de la portavoz foral, desde la perspectiva de la Diputación, la vía más adecuada para hacer crecer la recaudación fiscal es seguir trabajando a favor de la actividad económica.

"A través de ella conseguimos los recursos necesarios para luchar contra la crisis y fortalecer nuestros servicios sociales, reforzando así la cohesión social. Porque el principal objetivo estratégico, como institución, es siempre luchar contra la desigualdad y situarnos entre los territorios europeos mejor situados en este campo. Por eso seguiremos trabajando con esta hoja de ruta", ha concluido.