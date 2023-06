Cibeles de Cine regresa con los mejores clásicos y estrenos para el verano: de 'Casablanca' a 'Barbie'

Cibeles de Cine, que atrajo en 2022 a más de 25.000 espectadores, vuelve en su octava edición con una selecta programación en versión original compuesta por clásicos, cine con mucho culto y grandes estrenos de la temporada, según ha dado a conocer el Ayuntamiento de Madrid y las compañías organizadoras mk2 y Sunset Cinema. La cita incluye sesiones familiares, una extensa agenda de eventos complementarios (incluidos coloquios y encuentros con el equipo de las películas españolas) o servicios especiales de restauración a un precio algo más elevado. Con motivo del centenario de Warner Bros, la programación reunirá los grandes clásicos del icónico estudio y una exposición que conmemorará su 100 aniversario a través de carteles en gran formato de sus míticas películas. Todo ello, en una localización inigualable como la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Este cine de verano abrirá sus puertas el próximo jueves 29 de junio hasta el 14 de septiembre. Su horario de apertura será de lunes a domingo a partir de las 20.00. Las proyecciones arrancarán dos horas más tarde. Desde las 20.00 y hasta el inicio de cada película, los asistentes podrán disfrutar de la zona Bar & Lounge, un espacio decorado con mobiliario y atrezzo de cine que ha formado parte de muchos de los rodajes más importantes de la cinematografía. El patio de butacas se compone de 700 sillas con cojines, la imagen es en alta definición y las películas se escuchan a través de auriculares inalámbricos que garantizan la inmersión y la calidad de la experiencia durante la proyección.

La película elegida para inaugurar Cibeles de Cine jueves 29 de junio es el clásico entre los clásicos Casablanca, de Michael Curtiz. Aunque de momento solo está disponible la programación de junio y julio, la organización adelanta muchas de las obras esenciales que se podrán ver en pantalla, como Vacaciones en Roma (inspiración del cartel de la edición), Ladrón de bicicletas o El espíritu de la colmena, que cumple medio siglo coincidiendo con la vuelta de Víctor Erice a la dirección. Entre los grandes estrenos de la temporada destacan las últimas obras de cineastas tan aclamados como Steven Spielberg, Wes Anderson, Christopher Nolan y Greta Gerwig. Se trata de Los Fabelman, Asteriod City, Oppenheimer o Barbie, pero también hay espacio para otras películas igual de ambiciosas, como Babylon o Misión Imposible: sentencia mortal.

El cine independiente y de autor contará con títulos procedentes de diferentes partes del globo y que han cosechado grandes críticas durante la temporada, como El triángulo de la tristeza, Aftersun, La ballena, Decision to leave, The Quiet Girl, Las ocho montañas, Mi crimen, Tár o Living. Lo mejor del cine español también estará presente durante los meses de verano. Entre los títulos nacionales destacan producciones como As bestas, Modelo 77, 20.000 especies de abejas, Asedio o Ramona. Los sábados estarán orientados a un público familiar: cine icónico como La princesa prometida, Los Goonies o Los Gremlins, así como grandes estrenos como La Sirenita e Indiana Jones y el dial del destino.

El cine de culto favorito de los fans estará representado por El gran Lebowski, 2001: Una odisea en el espacio, Blade Runner o Pulp Fiction. Y como plato fuerte se celebrarán varios eventos Cinetronik, que consisten en la proyección de cine mudo con una nueva banda sonora de música electrónica interpretada en directo por diferentes artistas de la escena indie-electrónica nacional. Las películas que se podrán ver en este vanguardista formato serán El gabinete del Doctor Caligari con espectáculo de Caliza, El hombre mosca (en su 100 aniversario) con actuación de Meneo, y Nanuk, el esquimal con la intervención de Alex Aller. Solo queda decir tres palabras: pasen y vean.