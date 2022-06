Fiestas de Usera y de sus barrios: programa, fechas y conciertos

Las fiestas de Usera se celebran este 2022 desde el viernes 17 al domingo 26 de junio, con un pregonero de excepción, Okuda, el artista cántabro que acaba de instalar una galería-taller en este distrito. Lo hace aprovechando que va a dejar su huella en los murales del río Manzanares y de la biblioteca de San Fermín.

El primer fin de semana del programa de fiestas se dedica a los barrios, con actividades en Almendrales, Moscardó, Orcasitas, Pradolongo, Orcasur y Zofío, además de una gran yincana en la explanada de Rafaela Ybarra, llena de actividades para niños y adolescentes con tirolinas, camas elásticas, karts o carreras de obstáculos. A Zofío llegan el viernes un pasacalle con charanga y, el sábado, varias actuaciones musicales e infantiles. En Almendrales, la celebración comienza con un festival de las asociaciones y la banda Marlen, además de teatro de guiñol.

Música y deporte

Dentro del calendario de actuaciones, del 23 al 26 de junio, el templete del parque de Pradolongo acogerá cuatro conciertos en los que caben todos los estilos musicales: actuará el grupo indie Floridablanca y llegará la magia y el embrujo de El Arrebato. El sábado será el turno del cantautor David De María, un artista consolidado en del panorama musical nacional que, entre sus galardones, cuenta con el Premio Ondas 2006. Y el domingo 26, Henry Méndez llevará los ritmos latinos para cerrar el ciclo musical

En el programa no podía faltar el deporte con la celebración de torneos en diversas categorías de baloncesto, pádel, fútbol sala, voleibol y ajedrez. A lo largo de estos años las fiestas de Usera se han consolidado como unas de las más importantes de los distritos del sur de Madrid, a juzgar por el número de visitantes que se desplazan de otras zonas de la ciudad, y también como unas fiestas acogedoras, en donde todo aquel que acude a disfrutar de ellas es bien recibido. A continuación, el programa detallado de todas las actividades:

JUEVES 16 DE JUNIO

Almendrales

17.00 - Paseo por el barrio

Orcasitas. Plaza de la Asociación

17.00 - No Way Home. Escape room (+7 años). Hasta las 20.00

18.00 - Kilos de ilusión. XVIII Festival intercultural Tiempo Joven Usera (hasta las 20.00)

Orcasitas. Plaza de Ermua

19.00 - Guerra de agua y pintura (de 6 a 15 años)

22.00 - Cine: Elcano, la primera vuelta al mundo

VIERNES 17 DE JUNIO

Orcasitas. Plaza de la Asociación

19.00 - Guerra del agua y pintura Colorea tu objetivo (de 6 a 15 años)

Guerra del agua y pintura Colorea tu objetivo (de 6 a 15 años) 20.00 - Festival de verano Talleres AV. Orcasitas (hasta las 22.00)

22.00 - Ángel Olivares Coral Flamenca (hasta las 22.30)

22.30 - Música en directo D.J (hasta las 01.00)

Orcasitas. Plaza de Ermua

22.00 - Elcano la primera vuelta al mundo Proyección de película (hasta las 00.00)

Zofio. Calle Ricardo Beltrán y Rózpide

19.00 - Charanga/pasacalles. Recorrido: Av. Cerro de los Ángeles con Rafaela Ybarra a Plaza del Mercado con c/ Silvio Abad

IDM Orcasur

17:00 - Torneo de padel (hasta las 21.00)

SÁBADO 18 DE JUNIO

Zofio. Calle Ricardo Beltrán y Rózpide

12.00 - Homenaje a los Payasos TV. Actuación Infantil (hasta las 13.00)

Homenaje a los Payasos TV. Actuación Infantil (hasta las 13.00) 18.00 - Actividades variadas con la Asociación de Vecinos de Zofio (hasta las 22.00)

22.30 - Sabor Sabor Baile con orquesta (hasta las 01.00)

Almendrales. Cancha de Evangelios

20.00 - Festival de las asociaciones. Con la participación de la Asociación de vecinos y vecinas La Unión de Almendrales,Asociación de Vecinos y Vecinas La Mancha y Asociación Unión China Usera en España (exhibición de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones participantes: baile español, coreografías moderna, danza fusión, salsa, y danza tradicional china)

22.30 - Marlen. Baile con orquesta (hasta las 01.00)

Moscardó. Calle Mirasierra

10.00 - Simultaneas de Ajedrez. Simultaneadora Raquel Pablos Tenreros, campeona de Madrid

12.00 - Teatro de marionetas Espectáculo infantil

13.00 - Taller de papel reciclado A cargo de la Asociación de Vecinos Moscardó

21.30 - Royal Flash. Concierto de rock (hasta las 00.30)

Moscardó. Calle Román Valero

20.30 - Exhibición Deportes Contacto A cargo de Club Figther Usera. Torneo de fútbol Barrio Moscardó Con los clubes CDC MOSCARDO, UNION DEPORTIVA USERA Y AV LA CHIMENEA en los campos Román Valero y La Chimenea. Todo el día (hasta las 21.00)

Orcasitas. Plaza de la Asociación

17.00 - Festival de Solidaridad Internacional. Mesas de colectivos solidarias. Hasta las 20.00

19.00 - Diverfamily. Actuación Infantil. (hasta las 20.00)

20.00 - Tiempo Joven Actuaciones (hasta 20.30)

20.00 - Cena popular (hasta 02.00)

20.30 - Batalla de gallos (hasta 21.30)

21.30 - Danza Africana (hasta 22.30)

22.30 - ONU (hasta 00.30)

00.00 - La reina de los lagartos (hasta 02.00)

Orcasitas. Plaza de Ermua

11.00 - Desenchufados Juegos tradicionales (hasta 13.00)

20.00 - Actividades Variadas Grupos de la Asociación de Vecinos Guetaria (hasta 22.30)

22.30 - Luz de gas Baile con orquesta (hasta 01.00)

Pradolongo. Plaza del Pilón

20.00 - Actuaciones musicales, bailes del mundo y master class de diferentes colectivos del barrio (hasta 23.00)

Orcasur. Plaza del Pueblo

19.00 - Las Revuelo. Grupo de baile organizado por AV Orcasur (hasta 20.00)

20.00 - Los Piratas. Espectáculo infantil de magia (hasta 21.00)

22.30 - La Movida. Baile con orquesta (hasta 01.00)

Sala de talleres del Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella

11.00 - Cuidadores del Agua Taller. Taller de la investigación-acción sobre las consecuencias de las actuaciones humanas respecto al agua. Destinado a familias con niños\as con edades recomendadas de 6 a 12 años

Pabellón IDM Orcasitas

09.00 - Torneo de baloncesto

10.00 - Clinic Técnico

11.00 - Torneo 3X3 (Diversas categorias)

16.00 - Triangular seniors masculino y femenino

DOMINGO 19 DE JUNIO

Explanada Rafaela Ybarra, 41

11.00 - Gran Gyincana: Actividad para niños y adolescentes, compuesto por tirolinas, camas elásticas, salto de cuerdas en trampolín, carreras de obstáculos, poleas, actividad de equilibrio, tiro al blanco, diana, cuerdas de escaladas, rocódromo, circuito de karts y mini karts a pedales, simuladores de realidad virtual, fotomatón gratuito (hasta las 13.00)

Almendrales. Plaza Angélica Señora

22.30 - Teatro de guiñol . Espectáculo

Orcasitas. Plaza de la Asociación

11.30 - Juegos tradicionales

13.00 - Concurso de Tortillas Organizado por la AV Orcasitas

14.00 - Comida popular Amenizada por Batukaos

Sala de talleres del Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella

10.30 - Biodiversidad del Parque de Pradolongo Senda por el parque Pradolongo. Entrada gratuita. Destinado a todos los públicos (menores acompañados con un adulto).

IDM Orcasur

10.00 - Torneo de padel

JUEVES 23 DE JUNIO

Parque de Pradolongo

20.30 - Charangas Tarambana

Recorrido 1: Salida 20.30h. C/ Almendrales esquina Antonio Salvador, c/ Antonio Salvador, c/ Pilarica, c/ Amparo Usera, c/ Juan Español, c/ Elisa, c/ Madridejos, c/ Justa García, c/ Carrascales, c/ San Basilio, c/ Cristo de la Victoria, bajada Parque Pradolongo hasta recinto ferial.

Recorrido 2: Salida 20:30h. C/ Gran Avenida esquina c/ Expropiación, c/ Unidad, c/ Deva hasta c/ Guetaria, c/ Cestona hasta glorieta Av. de los Poblados con Rafaela Ybarra, entrada en el Parque Pradolongo hasta recinto ferial.

Recorrido 3: Salida 20:30h. C/ San Magín esquina con c/ Marcelo Usera, Acceder por paso peatonal entre bloques a Ricardo Beltrán y Rozpide, c/ Santoña, c/ Marina Usera, c/ Silvio Abad, Av. Cerro de los Angeles, Av. Rafaela Ybarra (por el aparcamiento hasta recinto ferial).

21.30 - Pregón a cargo de Okuda

22.00 - Floridablanca (hasta las 00.00)

00.00 - Espectáculo fuego, luz y sonido de la Noche de San Juan en el lago (hasta las 00.15)

VIERNES 24 DE JUNIO

Parque de Pradolongo

19.00 - Juegos tradicionales y talleres infantiles

20.00 - Arigato. Cuento que te canto. Orquesta infantil

22.00 - El Arrebato (hasta 00.00)

00.45 Tribo Pop Orquesta con versiones del pop español (hasta las 02.30)

Sala de talleres del Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella

17.30 - Introducción a la poesía con Irene G Punto (periodista, escritora y profesora de Escritura creativa, autora de 8 libros de poesía). Taller de escritura. Los participantes en este entretenido taller comenzarán a escribir sus primeros. Destinado a mayores de 14 años, menores acompañados con un adulto (hasta las 19.30)

17.30 - Cuidadores del Agua. Taller. Destinado a familias con niños\as con edades recomendadas de 6 a 12 años

IDM Orcasitas

16.00 - Torneo de Voleibol. Infantil, cadete femenino y masculino

Pabellón IDM Orcasur

09.00 - Torneo tenis de mesa

Campo Rugby Usera

17.30 - Partidos de la Escuela de Rugby

19.30 - Partido CAU - Combinado de Madrid

SÁBADO 25 DE JUNIO

Parque de Pradolongo

10.00 - Torneo de ajedrez en CEAC Maris Stella

11.00 - GYmKana por el Parque de Pradolongo

12.30 - La Magia de los cuentos. Musical infantil

19.00 - Juegos tradicionales y talleres infantiles

20.00 - Arrabel. Grupo musical de folklore castellano

22.30 - David de María (hasta las 00.30)

00.45 - Sesión D.J. (hasta las 02.30)

Pabellón IDM

16.00 - Seniors femeninos de voleibol

IDM Orcasur

9.00 - Torneo tenis de mesa (pabellón)

9.00 - Torneo fútbol sala (pista exterior)

16.00 - Torneo fútbol sala (pista exterior)

Piragua y Kayak Polo

9.00 - Jornada de puertas abiertas

Centro Educación Ambiental y Cultural Maris Stella

10.00 - Torneo de ajedrez

DOMINGO 26 DE JUNIO

IDB Evangelios

19.30 - Partido amistoso de Baloncesto

Parque de Pradolongo

11.00 - Partido Kayak Polo en femenino y masculino en el lago

12.00 - Exhibición de Bomberos. Templete del Parque de Pradolongo

12.30 - Cuarteto de Cuerda Preciados. Concierto ciclo clásico en CEAC Maris Stella

13.10 - Los 3 deseos de Aladdin. Actuación musical infantil

14.15 - Paella popular. Entorno del Templete del Parque de Pradolongo

20.00 - El Show de Chelin. Actuación de infantil de magia

22.00 - Henry Méndez (hasta las 23.50)

00.00 - Fuegos artificiales en el lago del Parque de Pradolongo

Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella