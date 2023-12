La habitación de Andy, Monstruópolis o la casa de Up: los escenarios de Pixar llegan a Madrid con una exposición inmersiva

Todos los niños (y algún que otro adulto) han soñado alguna vez con colarse en su película favorita. Recorrer el fondo del océano con Nemo, visitar la fábrica de procesamiento de gritos de Monstruos S.A., cocinar con Remy y el chef Alfredo Linguini o vivir grandes aventuras junto a Woody y Buzz Lightyear. El sueño de muchos se hará realidad esta Navidad en Madrid con la nueva exposición inmersiva que acoge el recinto ferial de Ifema: Mundo Pixar.

Después de recorrer varias ciudades de Brasil, este martes 5 de diciembre llega a la capital la experiencia interactiva más grande de Europa sobre Pixar. Los visitantes de la muestra podrán adentrarse en los escenarios más icónicos de sus películas favoritas como Coco, Toy Story, Cars, Monstruos S.A. o Up.

A lo largo del recorrido, de una hora de duración aproximadamente, el público podrá sentarse junto a célebres personajes como Carl en el salón de la casa de Up, visitar la fábrica de Monstruos S. A. o sentirse como el vaquero Woody y sus amigos en la habitación de Andy, de Toy Story.

Las trece salas habilitadas para la exposición en el Espacio 5.1 de Ifema contarán con una ambientación completamente realista basada en reproducciones de escenarios a tamaño real y objetos en 3D que completarán una experiencia inmersiva total. Entre las novedades que acoge la exposición se encuentran la sala dedicada a la película Coco, un altar de muertos al que no le falta detalle alguno, y la de Elemental, uno de los últimos estrenos de Pixar, inspirada en Ciudad Elemento.

El pabellón en el que se ha instalado la muestra inmersiva cuenta con 3.000 metros cuadrados de superficie y acogerá los escenarios de diez películas: Up, Buscando a Nemo, Monstruos, S.A., Toy Story, Elemental, Ratatouille, Del Revés (Inside Out), Coco, Luca y Cars. La exposición ha sido pensada para el disfrute de toda la familia y para aquellos incondicionales del universo Disney y Pixar, que por fin podrán adentrarse en los escenarios que marcaron su infancia.

Aquellos que no puedan desplazarse hasta la capital para disfrutar de la exposición no deben preocuparse. El director creativo de Disney Pixar, Jay Ward, no descarta llevar la experiencia interactiva a otras ciudades españolas. Según ha adelantado en una entrevista con Europa Press: “Hay más mercados en España que quieren formar parte de Mundo Pixar”.

La muestra podrá visitarse en Ifema hasta el próximo 7 de abril con sesiones diarias de 10.00 a 20.00 horas. Los horarios pueden variar dependiendo del día y la disponibilidad. Las entradas cuestan entre 13 y 26 euros. Los niños menores de tres años no pagan, aunque es necesario reservar su entrada previamente. Puedes acceder a la venta de entradas a través de este enlace.