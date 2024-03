Helio Roque, el 'tiktoker' que viraliza Metro de Madrid: “Nuevos Ministerios es un termitero y la línea 4 un sopor”

El Metro es uno de los aspectos más impactantes para una persona recién llegada a una ciudad como Madrid. Una ciudad bajo la ciudad capaz de comunicarnos de forma subterránea con cierta eficiencia, aunque siempre haya espacio para los retrasos, las incidencias o las polémicas sobre la ubicación y ejecución de estructuras. Algo así le ocurrió a Helio Roque Píriz (@helioroque_). Nacido en Olivenza (Badajoz), hace unos años se trasladó a la capital para vivir el sueño universitario.

Pero finalmente ha acabado compaginado su faceta de estudiante con la de tiktoker e instagramer. El desparpajo natural con el que cuenta las cosas y su fascinación por la red del suburbano, al parecer mucho más extendida de lo que podría parecer, son dos de sus principales bazas. También una cierta ojeriza con Cercanías, cuya red y funcionamiento critica a menudo (aunque también les concede sus aciertos). Todo ello le ha granjeado casi 58.000 seguidores en Instagram y más de 149.000 en TikTok. Con la misma naturalidad que le ha llevado al tren del éxito, Helio Roque ofrece a Hoy Se Sale una respuestas muy saladas.

¿Cómo comenzaste a crear contenido y cómo llegó a ser tu ocupación principal, si es que lo es?

Llevo creando contenido desde que tengo uso de memoria. Desde hacer sketches con mis primos hasta concursos. Solo que esto evidentemente no lo veía nadie. En 2022 probé con TikTok y resulta que a la gente le gustaba lo que hacía, y lo vi como mi oportunidad después de tantos años. A día de hoy compagino esto, que considero mi trabajo, con mis estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual.

¿Te interesaba ya antes descubrir sitios nuevos y recomendarlos, eras el típico amigo que arrastraba al resto del grupo a bares poco conocidos o tiendas recién abiertas?

Siempre me han llamado la atención los sitios con nombres graciosos. Por ejemplo siempre me ha gustado mucho el pueblo Talayuela. Es un pueblo perfectamente normal, pero no me digas que no es gracioso. De todos modos soy bastante poco atrevido y no me gusta descubrir sitios por mi cuenta, pero si es gracioso... está hecho.

¿Cómo es el trabajo de buscar nuevas joyas a recomendar? ¿En un primer momento era más una labor de buceo y ahora te llegan más propuestas de seguidores y de los propios establecimientos?

Es divertido. De vez en cuando descubres despropósitos pero cuando ves algo útil es un gusto. A mí me gusta mucho llevarme decepciones también, eh.

Yo lo que recomiendo lo puedo recomendar por muchos motivos. Bien porque sea bueno, bien porque sea gracioso, o bien porque sea una puta mierda pero que precisamente por eso merezca la pena. Siempre aportará algo. Ejemplos: el parque del Capricho. Es un sitio genial, lo recomiendo por calidad. El Cañas y Tapas. Es un sitio gracioso porque se llama cañas y tapas y porque tiene un logo feo. La República de San Marino: es un sitio ridículo pero ese es el punto. ¿Se me entiende?

El estilo también marca mucho en la manera de comunicar en redes, ¿cómo te adaptas a este lenguaje digital que se actualiza constantemente?

Pues primero que todo estando crónicamente en Twitter. Todos los días salen nuevas expresiones como devorar, servir o Makoke a la calle y hay que saber usarlas. Eso si, pido a la gente que no sabe el argot de Twitter que NO JUZGUE TWEETS A LA LIGERA, que por algo es un argot. Es muy bestia y hay que saber leerlo desde un prisma un poco heavy.

¿Has conseguido vivir de esto? ¿Qué es lo más difícil en el proceso? (no sé si coincides en que cualquier trabajo autónomo tiene acarreada unas dosis de precariedad)

De momento, sí. A veces le tengo que pedir un pequeño préstamo a mi madre, pero ya casi que nunca. Lo mas difícil del proceso es acostumbrarte a cobrar todo a 60 (o más) días y planificarte los ingresos. Y acordarte que el IVA se lo debes a Hacienda y que no tienes tanto dinero. Yo no diría que es precario porque me parecería insultante decir que una profesión tan bien pagada como ésta pueda compararse con otro oficio de autónomo, pero sí que es cierto que hasta que te asientas a veces comes barro. Pero que el barro en cuestión es igual cobrar 3.000 euros un mes y los dos siguientes 0. Que no es levantarse a las 6 de la mañana.

¿Hay joyitas secretas que prefieres guardarte para ti en vez de publicarlo, como la chef estrella que guarda la receta de la abuela?

Sí, pero solo una. Jamás pienso desvelar mi sitio favorito del mundo que tengo miedo de que se me masifique.

¿Cómo valoras a grandes rasgos la oferta cultural, artística y gastronómica de Madrid?

Buah, hay de todo. Pero de todo de todo. Hasta si quieres comer el plato mas remoto de Uzbekistán puedes. Es increíble. ¿¿¿¿¿Y las tiendas de comida????? Increíbles. Sí que es cierto que voy menos de lo que me gustaría a museos por falta de tiempo, tiene delito siendo mis padres profesores de Bellas Artes. Pero bueno.

Mucha gente recurre al tópico de que Madrid “ya tiene de todo”, ¿crees que es difícil ser original a la hora de abrir un negocio, montar un restaurante o crear nuevas propuestas de ocio?

A ver, siempre puedes salir con la bizarrada mas aleatoria de la historia y quizá funciona. Creo que es igual de arriesgado montar un negocio típico de siempre en algún sitio random, que hacer uno nuevo sin precedente. Aquí se viene a jugar.

¿Crees, en este sentido, que a nivel ocio le falta algo a Madrid? Y si es así, ¿qué debería tener?

Le falta río, con todas las actividades que conlleva. Porque el Manzanares estuvo bien, pero ya vuelve a estar un poco trucu. Aunque eso creo que no se arregla.

A partir de mayo, Madrid se llena de fiestas cada fin de semana, ¿cuáles dirías que son tus favoritas?

El Pride y San Isidro siempre tendrán un huequito en mi corazón. Y las fiestas de La Latina. Que son un despropósito, me encantan.

¿Cuál es el plan que más te ha sorprendido últimamente?

¿Sinceramente? Coger el bus 27. Es una experiencia renovadora. Es broma, últimamente me gusta mucho sorprender a mis amigos con un tuper de algo rico y montarnos un pícnic improvisado, aunque sea en la mesa de la cocina. Es un plan sencillo pero muy cuqui.

¿Y el que más te ha decepcionado?

No soy yo de ponerme sibarita, fíjate. Pero a mí por lo pronto el cine no me apasiona en exceso. No obstante lo puedo disfrutar.

En tu caso te has destacado por ser el gran descubridor centennial de los secretos de Metro, ¿de dónde te viene esta pasión?

Supongo que por carencias infantiles, que soy de Extremadura. Allí ferrocarriles, cero. Y además de esto, yo vivía en el campo. Necesitaba a mis padres para todo. Llegar a Madrid supuso que con el Metro tendría toda la independencia del mundo. Y además me gustan los trenes los mapas y el diseño gráfico. Si juntas todo eso, te sale el plano del Metro.

¿Qué lugares o aspectos más desconocidos del suburbano destacarías?

Disfruto mucho del descansillo de la entrada del Parque del Oeste. Le da una luz muy chula en el atardecer. En sí mismo tampoco es que haya espacios increíbles desconocidos, el Metro es un espacio en conjunto icónico y va todo por igual.

¿Cuál es tu línea y tu estación favorita? ¿Y las que menos soportas, o el intercambiador que te saque de quicio?

Mis preferidas son Metrosur (línea 12) y Móstoles Central. Obvios motivos, es la linea más graciosa y es la mejor ciudad del sur. Y punto. La peor línea es la 4, que es un sopor, y la peor estación es Nuevos Ministerios que es un termitero. En cuanto a intercambiadores yo rellenaría de tierra Avenida de América entera. Qué dolor de parada.

¿Qué dotaciones echas en falta en Metro (zonas mal conectadas o estaciones deficientes)?

Urge Metro cerca de Imperial [barrio en el distrito de Arganzuela] y urge Metro en el este de Usera. Es inadmisible que zonas tan pobladas no tengan conexión. Y no estaría mal alguna forma de unir barrios periféricos.

¿Qué te llama, más allá de los espacios, de la iconografía de Metro (logo, merchandising...)?

La unidad que hay. Yo soy muy desastre y me parece superdifícil. Tener tanta disciplina en todas las estaciones, que los elementos comunes sean iguales. Cartelería, lamas, señales... todo. Dentro de sus diferencias tienen un orden y eso es muy útil. Por ejemplo, el Metro de París es todo distinto y es impracticable.

Si tuvieras que quedarte con un rincón natural o monumental de la ciudad, un plato de algunos de sus restaurantes y un espacio cultural, ¿cuáles elegirías?

La calle de Eloy Gonzalo. Dirás ¡qué concreto! Pero me da muy buena vibra esa calle. ¿El plato? El nigiri de atún toro del Donzoko. FLIPAS con ese nigiri. Y espacio cultural... creo que la Music Station de Príncipe Pío.