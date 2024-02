Barbygant, “la chica de los planes en Madrid” que reunió a 1.400 personas en su primera fiesta convocada por redes

Las crónicas de Madrid se han escrito en los diarios. Sus imágenes se han registrado en miles de pinturas y fotografías históricas. Sus secretos los guardan los millones de habitantes que la han poblado a lo largo de los años. Pero en la actualidad todas estas labores son ejercidas también por personas que hacen de las recomendaciones en redes sociales su forma de vida.

Por ello, en Hoy Se Sale lanzamos la segunda entrega de una serie de entrevistas a influencers y creadores de contenido que descubren rincones ocultos y se atreven con los que están más a la moda, que prueban platos arriesgados y degustan los más tradicionales, que comparten sus experiencias de ocio más desenfadadas y sus intereses culturales más elevados. En definitiva, las cuentas que nos cuentan Madrid.

Continuamos este recorrido con Bárbara Moreno, que en su cuenta @barbygant, en la que se define como “la chica de los planes en Madrid”, alcanza los 218.000 seguidores en Instagram y supera los 146.000 en TikTok. En cuestión de cuatro años ha conseguido crear una comunidad fiel y comprometida que le ha permitido vivir experiencias tan increíbles como reunir 1.400 personas en una fiesta. Su pasión son las cafeterías y, aunque no es de Madrid, la ciudad se ha convertido en su hogar.

¿De Madrid de siempre o madrileña adoptiva?

La mayoría de la gente da por hecho que soy de Madrid, pero no. Soy madrileña adoptiva, nací en Badajoz y he vivido por toda España desde que soy pequeña. Como máximo he estado dos años en cada ciudad y Madrid es en la que más tiempo llevo, se ha convertido en mi casa. Es la ciudad que me dedico a explorar cada día y siento que aunque no sea de aquí soy un poco de aquí.

¿Cómo comenzaste a crear contenido y cómo llegó a ser tu ocupación principal, si es que lo es?

Así es, actualmente me dedico a esto. Fue algo que nunca busqué, me vino de suerte, aunque tiene algo de sentido con mi trayectoria. Yo estudié publicidad y he trabajado en marketing en diversas empresas y multinacionales, era un sector en el que siempre me he movido y con el que siempre he estado en contacto.

Todo empezó justo después de la pandemia. Yo siempre he sido una persona que al vivir en distintas ciudades y viajar mucho siempre me he mostrado muy proactiva a la hora de conocer nuevos lugares, es algo que llevo en la sangre. Un día decidí subirlo a TikTok y se me hizo viral el vídeo. Empecé a ver que algo que yo siempre había hecho le encantaba a la gente y comencé a crear contenido.

#madrid #gratis #planesmadrid ♬ ♡ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ♡ - SoBerBoi @planesconbarbygant 👇🏽 Las conocíais todas? ❤️ Guárdate el post para tener siempre a mano estas curiosidades randoms de Madrid: -El km 0 lo encontraréis en 📍Sol (en frente de la Presidencia de la Com de Madrid) -ZARA + grande en 📍Metro Plaza España -Discoteca + pequeña del mundo (junto con la de Berlin) en 📍C/de Zurbarán, 21 -Tienda antigua de guitarras en 📍C/de la Paz, 8. -Flechas de Diana 📍 Enfrente de El Jardín de Diana (puerta de Primark) -Si queréis vuestro momento de fama: 📍Callao #PlanesEnTikTok

Decidí dedicarme a esto cuando vi que marcas que ya me conocían de mi anterior trabajo se interesaron por mí y querían que crease para ellos. Eso me permitió dedicarme full time a la creación de contenido, porque al principio mi canal no me daba ni un euro, yo lo hacía por amor al arte totalmente. Después, mi perfil personal empezó a demandarme demasiado porque creció mucho y dejé de crear para marcas para dedicarme solo a mi canal.

¿Te interesaba ya antes descubrir sitios nuevos y recomendarlos, eras la típica amiga que arrastraba al resto del grupo a bares poco conocidos o tiendas recién abiertas?

Puede parecer que sí, pero hasta que no me empecé a dedicar a crear contenido no era así. Siempre he sido una persona muy de ir a los bares del barrio, de mis sitios de toda la vida con mis amigos. No he sido la típica persona que antes de dedicarse a redes decía “vamos aquí” o “vamos allá”. Con lo único que he sido siempre un poco pesada es con las cafeterías, eso siempre me ha interesado.

¿Cómo es el trabajo de buscar nuevas joyas a recomendar? ¿En un primer momento era más una labor de buceo y ahora te llegan más propuestas de seguidores y de los propios establecimientos?

Al principio era yo la que me pateaba la ciudad buscando nuevos planes, pero desde que mis seguidores empezaron a crecer se ha creado una especie de red que es un flujo constante en todas las direcciones. Yo comparto lo mío y luego me escriben mis seguidores para recomendarme otros lugares.

También estoy suscrita a newsletters y veo el contenido que suben otros creadores que se dedican a hablar sobre planes en Madrid. Ahora mismo tengo muchas fuentes. Me gusta investigar por mi cuenta, pero también recibo mucha ayuda y feedback por parte de la gente que me sigue.

Y luego llega la parte fundamental de lo que hacéis, lo que aporta el punto diferencial: comunicar esas recomendaciones con un estilo propio. ¿Qué crees que caracteriza al tuyo, qué rasgos de tu personalidad atrapan a la gente?

Ahora mismo hay muchas cuentas de planes, pero yo creo que cada una tiene su propio estilo. En mi caso, lo que mis seguidores dicen de mí es que les gusta mucho mi personalidad y la manera en la que comunico. Yo pienso que hago un contenido de lo que de verdad a mí me gusta, recomiendo sitios guays y virales, pero también voy a los de toda la vida. Ese balance es la clave. Hay cuentas que se focalizan en un tipo de planes solo y yo intento encontrar el equilibrio para recomendar cosas que puedan gustar a todo el mundo.

Para mí también es muy importante que la gente se pueda sentir identificada conmigo. Yo soy una chica normal que un día me puedes ver en una taberna castiza de Madrid, de las de toda la vida y otro día me puedes ver en el nuevo restaurante de moda. Creo que eso es lo que más gusta de mí.

¿Cuál crees que es el momento más “top” que has vivido desde que te dedicas a hablar de planes en redes sociales?

La primera fiesta que organicé. Vinieron 1.400 personas y me pareció muy heavy el momento en el que me di cuenta de la cantidad de gente que había allí. Soy consciente de que tengo muchos seguidores pero nunca sabes si las personas que hay detrás de la pantalla creen en ti. A pesar de que me dio mucho miedo, decidí lanzar esta convocatoria para la que había que pagar una entrada, que no es que fuera un plan gratis al que está claro que van a venir muchas personas.

Fue la primera vez que pude ver un impacto real detrás de mis redes sociales y fue increíble. Esta fiesta la celebré en mayo de 2023 y la sala, que tenía un aforo de más de mil personas, se llenó por completo. Tardé varios días en asimilarlo. En Halloween hice una segunda fiesta junto a otro amigo y creador de contenido que también fue muy bien, pero como la primera ninguna. Es imposible superar esa sensación que me transmitió.

El estilo está muy marcado también en la propia manera de comunicar en redes, ¿cómo te adaptas a este lenguaje digital que se actualiza constantemente?

Como en todas las cosas, esto tiene su parte buena y su parte mala y hay que visibilizar las dos. Mi trabajo en redes sociales requiere estar constantemente pendiente. Los creadores de contenido somos un poco como periodistas de la ciudad, hay que estar alerta de toda la actualidad de planes, nuevas aperturas o exposiciones. Es muy guay porque estás pendiente de todo, pero para mí, que ya llevo dos años dedicándome a esto, tiene a veces una carga un poco mala.

Justamente el otro día me pasó algo relacionado con esto. Al estar tan metida constantemente en el mundo de los planes sufro a veces un poco de ansiedad, el famoso FOMO (fear of missing out), ese miedo a perderse algo. Hay veces que puede ser agotador y ese es el lado malo. Yo lo llevo lo mejor que puedo. No soy un canal 24 horas y a veces no puedo llegar a todo. Siempre soy fiel a mi estilo y abarco todo lo que pueda abarcar, pero es imposible llegar a todo.

Mucha gente cae en el tópico de que Madrid “tiene de todo”, ¿crees que es difícil ser original a la hora de abrir un negocio, montar un restaurante o crear nuevas propuestas de ocio?

El mercado ha cambiado mucho desde que yo empecé. Igual que se habla de tendencias de moda, también hay tendencias en este sector. Siempre se ha premiado mucho el local más original, el que hace el cóctel más raro. Mucha gente busca únicamente conseguir que su negocio se haga viral y creo que eso ya se ha quemado un poco para mi gusto.

Bajo mi punto de vista, este año y los siguientes las tendencias van a cambiar. Ya no se van a centrar tanto en el espectáculo y van a poner más atención en el producto y el consumidor. En vez de la originalidad, la exclusividad. Como es tan difícil ser original porque ya está todo inventado, la tendencia va a cambiar. Pero esto es lo guay de Madrid, que constantemente va cambiando.

¿Has conseguido vivir de esto? ¿Qué es lo más difícil en el proceso?

Sí, he conseguido vivir de esto. A nivel laboral lo más complicado ha sido dividir mi vida social de lo que es mi trabajo, que básicamente es enseñar a la gente como es el ocio en Madrid. Ha sido muy difícil desconectar. Por ejemplo, cuando voy a un restaurante con mis amigas me cuesta no grabar algo. Lo que para la mayoría de gente es parte de su ocio como ir a cenar, a tomar unos cócteles o cualquier otro plan, para mí es trabajo. Me ha costado mucho separar esa línea. Me da rabia porque algo tan increíble como el ocio o la gastronomía que yo disfruto tanto me cuesta cada vez más disfrutarlo.

¿Hay joyitas secretas que prefieres guardarte para ti en vez de publicarlo, como la chef estrella que guarda la receta de la abuela?

Siempre me suelo guardar los bares de barrio a los que voy con mis amigas donde la cerveza, por ejemplo, es muy barata. Hay un par de sitios por Chamberí, que es donde suelo estar, que me encantan porque conozco a los dueños y ya soy habitual.

Sí que he dicho alguna vez por redes “ya os compartiré este sitio”, pero al final nunca me atrevo.

¿Cómo valoras a grandes rasgos la oferta cultural, artística y gastronómica de Madrid?

Madrid es un diez de diez en ese sentido. A mí me gusta mucho viajar y he estado en muchas capitales europeas y Madrid es la ciudad que reúne todo. Tiene el equilibrio perfecto entre oferta cultural, ocio y gastronomía. Hay muchas ciudades que tienen más oferta cultural pero cojean en otros aspectos. En conjunto, Madrid es una de las ciudades que mejor reúne todos estos aspectos.

Si tuvieras que quedarte con un rincón natural o monumental de la ciudad, un plato de algunos de sus restaurantes y un espacio cultural, ¿cuáles elegirías?

Voy a empezar recomendando una cafetería, que son mi pasión. El otro día me topé de casualidad con una en el barrio de La Latina que se llama Slow Café y me pareció brutal. Era como una especie de casita antigua con mucho encanto, el café estaba buenísimo y creo que no es tan conocida en Madrid.

Si tengo que elegir un plato, me quedo con un pincho de tortilla con bonito de La Maruca o Cañadio que son de la misma cadena cántabra. Los pinchos de tortilla son brutales y siempre los estoy sacando. La gente ya me asocia con la tortilla de La Maruca.

A nivel cultural voy mucho al Palacio de Cibeles. Es muy chulo, siempre está abierto y está muy bien para ir a estudiar o a tomar un café. Pero además, tiene las salas de exposiciones donde siempre hay cosas muy guays para ver. Es gratis y no hay que reservar. Una maravilla.

De rincón natural, aunque El Retiro es maravilloso, me quedo con el parque de la Dehesa de la Villa. Está en Casa de Campo y no parece que estés en Madrid. Es un poco menos conocido y me encanta.