Ohlileven: “En Madrid hay de todo, ¡hasta una iglesias dedicada a patos!”

Las crónicas de Madrid se han escrito en los diarios. Sus imágenes se han registrado en miles de pinturas y fotografías históricas. Sus secretos los guardas los millones de habitantes que la han poblado a lo largo de los años. Pero en la actualidad todas estas labores son ejercidas también por personas que hacen de las recomendaciones en redes sociales su forma de vida.

Por ello, en Hoy Se Sale arrancamos una serie de entrevistas a influencers y creadores de contenidos que descubren rincones ocultos y prueban los que están más a la moda, que prueban platos arriesgados y degustan los más tradicionales, que comparten sus experiencias de ocio más desenfadadas y sus intereses culturales más elevados. En definitiva, las cuentas que nos cuentan Madrid.

Empezamos este recorrido con Nerea Rodríguez, que en su cuenta @Ohlileven alcanza los 120.000 seguidores en TikTok y supera los 176.000 en Instagram. Lo ha conseguido en pocos años gracias a su mirada siempre curiosa sobre la ciudad, aunque como ella misma dice en la biografía de su perfil es de “Madrid, but no paro de viajar”.

¿Cómo comenzaste a crear contenido y cómo llegó a ser tu ocupación principal, si es que lo es?

Empecé sin pensármelo mucho, pero la verdad es que era un poco mezcla de que 1. Soy publicista, entonces me venía genial tener una red social donde ir probando las diferentes plataformas y 2. Siempre era la típica a la que le pedían recomendaciones, así que dije “uy, si le sirven a mis amigos igual hay más gente a la que le podría venir bien”.

@ohlileven PLANAZO POR -15€ TODO EL DÍA ✨🧗🏻‍♀️ ➡️ Apto para todos los niveles (va por colores: los amarillos son para los más novatos) 🧗🏻‍♀️ Consejito: lleva ropa de deporte, no hagas como yo que fui en vaqueros (a mi defensa diré que solo fui a probarlo 5 minutos y que tengo pendiente volver a darlo todo jejeje) 🍪 La cafeteria tiene un monton de dulces bastante bien de precio!! Y puedes tambien comer/cenar 💸 El precio varía según día y hora (por las mañanas es más barato), mejor que les consultéis a ellos por IG o llamar al local porque está entre 11-15€. Y NO es por hora ojo, puedes estar toooodo el rato que quieras 📍Calle de Leñeros, 4 en Tetuan #madrid #planesmadrid ♬ sonido original - OHLILEVEN

Sobre mi ocupación principal... fue un poco inesperado. Al principio iba subiendo planes que pagaba yo, luego fui hablando a algunos lugares y me invitaban a ir, luego fueron ellos los que me hablaban y hubo un momento sobre junio de 2022 que ya me di cuenta de que algunas marcas querían pagarme también por subirlo, y fui ahí cuando decidí tirarme al vacío y dedicarme 100% a esto que era lo que de verdad me encantaba.

¿Te interesaba ya antes descubrir sitios nuevos y recomendarlos, eras la típica amiga que arrastraba al resto del grupo a bares poco conocidos o tiendas recién abiertas?

¡Sí, sí, totalmente! Ir a sitios nuevos es algo que me encanta desde siempre y soy la típica amiga que siempre está queriendo hacer cosas nuevas. Aún así, no os voy a engañar. ¡Cuando algo me gusta mucho voy un millón de veces si hace falta!

¿Cómo es el trabajo de buscar nuevas joyas a recomendar? ¿En un primer momento era más una labor de buceo y ahora te llegan más propuestas de seguidores y de los propios establecimientos?

Pues no creas: siempre es una tarea de buceo. Es verdad que los seguidores recomiendan bastante (¡y suelen ser planazos!) y los establecimientos te hablan, pero al final cuando quieres buscar cosas diferentes tienes que ser tú la que se mueva para encontrarlo.

Y luego llega la parte fundamental de lo que hacéis, lo que aporta el punto diferencial: comunicar esas recomendaciones con un estilo propio. ¿Qué crees que caracteriza al tuyo, qué rasgos de tu personalidad atrapan a la gente?

Uy, buena pregunta... Pues la verdad es que, según lo que me dicen mis seguidores y lo que también yo siento, es que lo hago desde la naturalidad. No soy de mucho postureo ni de hacer la foto/vídeo en el sitio perfecto, prefiero poner foco en comunicarlo tal cual, como lo siento yo y siendo lo más transparente posible (dentro de lo que permiten las redes, claro).

El estilo está muy marcado también en la propia manera de comunicar en redes, ¿cómo te adaptas a este lenguaje digital que se actualiza constantemente?

Uf, a veces es una odisea. Las redes, las necesidades de quien las consume, el lenguaje en si que se utilizan cambia tanto... Me doy cuenta con personas más jóvenes de mi alrededor. Me digo “madre mía, estoy desactualizada, QUÉ ES LA QUESO? LA QUE SOPORTA QUÉ?” jajaja. Pero creo que lo intento hacer de forma natural, al final estoy mucho tiempo en redes y casi sin percibirlo son cosas que voy adquiriendo.

¿Has conseguido vivir de esto? ¿Qué es lo más difícil en el proceso? (no sé si coincides en que cualquier trabajo autónomo tiene acarreada unas dosis de precariedad)

¡Sí, lo he conseguido! Lo más difícil diría que ha sido (y sigue siendo) conseguir separar mi trabajo de mi ocio. Al final todo lo que hago puede ser contenido y a veces eso te puede volver un poco loca, hay que saber parar también. Dicho esto, soy muy consciente de la suerte que tengo pudiendo dedicarme a algo que me encanta.

Totalmente de acuerdo con lo del trabajo de autónomo y la precariedad. Trabajas muchísimo, la tasa de autónomo, los impuestos, toda la burocracia que a veces es supercompleja de entender... Y siento que dentro de lo que cabe yo vivo en una “burbuja” porque en el mundo de la creación de contenido no se suele cobrar mal, pero para los autónomos que no tienen esa suerte me parece una odisea.

¿Hay joyitas secretas que prefieres guardarte para ti en vez de publicarlo, como la chef estrella que guarda la receta de la abuela?

Alguna que otra hay, sí jeje. Pero no creas, casi siempre lo publico todo porque me parece injusto guardármelo si es algo que creo que puede gustarle a mis seguidores y les puede venir bien.

¿Cómo valoras a grandes rasgos la oferta cultural, artística y gastronómica de Madrid?

Me parece brutal. Cuando empecé mis amigos/familia me decían “te vas a quedar sin sitios a los que ir” y qué va, al revés, no me da tiempo a llegar a todos. En Madrid siempre tienes plan.

Mucha gente cae en el tópico de que Madrid “ya tiene de todo”, ¿crees que es difícil ser original a la hora de abrir un negocio, montar un restaurante o crear nuevas propuestas de ocio?

Pues me encantaría decirte que no, pero la realidad es que sí. No es imposible, pero fácil tampoco es. Hay tantas cosas: que si cena a ciegas, cafés de todos los sabores habidos y por haber y que hasta te imprimen hasta tu propia foto, restaurantes con espectáculos, talleres donde crear absolutamente de todo... ¡Si hay hasta una iglesia dedicada a patos! Pero bueno, sin duda por poder se puede.

Si tuvieras que quedarte con un rincón natural o monumental de la ciudad, un plato de algunos de sus restaurantes y un espacio cultural, ¿cuáles elegirías?

Rincón de la ciudad me quedo con la zona del Palacio Real, que me encanta. Mi plato sería un básico, pero que me encanta: el huevo trufado de 80 grados. Respecto al espacio cultural mi favorito es CENTROCENTRO, que siempre tiene expos superguays y es gratis.