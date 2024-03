Evacuación en la estación de Moncloa por humo en uno de los vagones de Metro de Madrid.

Una evacuación en la estación de Metro de Moncloa por humo en uno de sus vagones ha causado imágenes de desconcierto en el suburbano madrileño este lunes 11 de marzo. En distintas imágenes publicadas en redes sociales puede apreciarse el conato de incendio en el convoy, la intervención de los trabajadores de seguridad solicitando a los pasajeros abandonar el tren y el pánico entre los usuarios de la red subterránea que salían de la parada a la carrera.

Fuentes de Metro confirman a Somos Madrid que “se ha producido una avería en un tren en Moncloa, ha salido un poco de humo de los bajos y ha habido un ruido provocado por la avería”. Niegan que se hayan producido “explosiones ni nada similar”. “El tren ha sido desalojado y a los pocos minutos ha llegado el siguiente y se ha restablecido el servicio con normalidad en la línea 6”, afirman

Celia, que viajaba en el tren afectado, explica a este medio que han salido “en estampida” en cuanto se han abierto las puertas del vagón. Explica que han pasado unos minutos de temor porque les habían advertido del humo “la gente que estaba llegando al andén”, mientras “los empleados de seguridad no dejaban bajar y ha llegado toda la policía y ambulancias”.

Explosión en Moncloa pic.twitter.com/thVhBmgr5A — Joel Soria Music (@JoelSoriaMusic) 11 de marzo de 2024

Dice no haber visto heridos, tampoco por inhalación de humo, así que cree que los efectivos han acudido “por precaución”. Matiza, no obstante, que no está segura: “Por los nervios me he ido rápido”. Esta joven tampoco ha oído ninguna explosión: “Simplemente el Metro no conseguía arrancar, como si se calara varias veces y sin que se abrieran la puertas. Hasta que lo han hecho y hemos salido”.

Minutos más tarde del incidente, la cuenta oficial de Metro de Madrid en X ha publicado un mensaje en el que indica que “la avería ha quedado resuelta sin que haya habido peligro en ningún momento”. Hablan de un desalojo “inmediato” y unos intervalos que “han quedado normalizados”.

✅ Ya ha quedado resuelta la avería de un tren en Moncloa, en L6, sin que haya habido peligro en ningún momento. El tren fue desalojado de inmediato y los intervalos han quedado normalizados. — Metro de Madrid (@metro_madrid) 11 de marzo de 2024

Las escenas de desesperación en medio de la evacuación se producen en una fecha muy señalada, cuando que se cumplen 20 años de los atentados del 11M en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. Los ataques yihadistas se cobraron 192 víctimas mortales y provocaron más de 2.000 heridos.