Inscripciones abiertas para las ligas asamblearias de baloncesto de Madrid: Liga Cooperativa y Liga Gamberra

Hasta el día 17 de septiembre podéis apuntaros a la Liga Cooperativa de Baloncesto, una liga organizada asambleariamente en la que los equipos son mixtos, la participación es gratuita y los equipos se autoarbitran. Esta temporada es ya la décima para la liga más “inclusiva, rebelde y buenrrollera de Madrid”. Para conocer mejor la liga merece la pena recuperar lo que nos contaban con motivo de un artículo sobre deporte e individualismo:

“Aunque juegan equipos de todo Madrid (35 en la última edición) nuestra liga es en Hortaleza, y acabamos jugando la mayoría de partidos en cuatro o cinco pistas, lo que no sería posible en un barrio más céntrico, donde apenas hay. Nosotros no jugamos en pistas cubiertas porque un partido necesitaría por lo menos de alquilar dos horas, jugamos muchos y no podríamos; además es difícil porque están ocupadas casi siempre por los clubes, de hecho, nos encontramos muchas veces a los mismos clubes entrenando también en las pistas básicas del barrio.”

Este año, además, hemos conocido una propuesta nueva que comparte alma con la anterior, la Liga Gamberra Cooperativa, que tiene abiertas las inscripciones hasta el 19 de septiembre. Según cuentan:

“Una Liga para cualquier persona que viva las violencias que derivan de espacios que siguen lógicas capitalistas, machistas, racistas, capacitistas... El objetivo es generar un lugar más cómodo para poder jugar y seguir revisando y transformando estas violencias. Invitamos a los hombres cishetero que ya tengan otros espacios que nos dejen este.”