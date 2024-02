Ocho planes para festejar el amor en Madrid por San Valentín: cenas románticas, citas de cine y música

Llega el 14 de febrero y todo se llena de la palabra amor. Aunque vivir con intensidad este sentimiento debería ser una tarea diaria, no hay mejor excusa que celebrar San Valentín para recordar a nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia y, por supuesto, a nosotros mismos la importancia de querer los 365 días del año.

Sin duda, la mejor manera de reafirmar el amor y el cariño que tenemos a nuestros seres queridos es compartiendo tiempo de calidad con ellos. Así que, puestos a atrapar las flechas de Cupido, qué mejor que festejar este día con una lista de planes románticos en la capital para todos los gustos y bolsillos. No importa el precio ni el lugar, solo la compañía.

En Madrid, como para cada ocasión y celebración, las opciones son infinitas. Desde la simpleza de un paseo por el parque al caer el sol hasta un concierto a la luz de las velas, pasando por algún que otro plan menos convencional. Y aquí va un dato muy curioso: los supuestos restos de San Valentín están en la capital y se pueden visitar. Se encuentran en la Iglesia de San Antón (C/ Hortaleza, 63), guardados en un relicario donde descansan un cráneo, dos fémures y varios huesos atribuidos al patrón de los enamorados. Eso sí, no recomendamos esta visita para una primera cita (luego no digáis que no lo hemos avisado).

La capital ofrece todo tipo de planes con los que dar rienda suelta al amor cada febrero y en Hoy Se Sale hemos querido recopilar algunas propuestas con las que disfrutar del 14 de febrero que van desde las típicas hasta otras más originales. Estas son siete ideas para disfrutar este día comiendo, cantando o riendo con el amor de tu vida:

Risas con la parodia de 50 sombras de Grey

Reír alarga la vida y si la risa es compartida, todavía más. Por eso, qué mejor que compartir un buen rato con un espectáculo en el que el humor y el amor se fusionan. El Teatro La Latina presenta una divertida parodia inspirada en el fenómeno literario erótico 50 sombras de Grey. Este montaje, dirigido por Matteo Gastaldo y protagonizado por Leo Rivera en el papel de Christian Grey, se estrenará el próximo 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín.

El musical cuenta las disparatadas situaciones que viven tres amas de casa que se han apuntado a un club de lectura en el que leen por primera vez 50 sombras de Grey, una experiencia que estimulará todas sus fantasías. Las protagonistas se ven envueltas en las pasiones de los dos protagonistas de la novela: Anastasia, una joven e ingenua estudiante universitaria de literatura que cae bajo la influencia del magnate sensual, excéntrico y vicioso Christian Grey, amante de la experimentación sexual poco convencional.

La novela abrirá su mente a transformaciones y cambios en su vida privada, pero también en su forma de pensar y en el deseo de escapar de la rutina de pareja, dar espacio a nuevas experiencias apasionadas y descubrir su lado sexual más profundo. Todo ello presentado de una forma divertida y sarcástica, con una interpretación disparatada, alejada del imaginario colectivo del libro. Las risas están aseguradas.

Dónde: Teatro La Latina (Metro La Latina, L5)

Teatro La Latina (Metro La Latina, L5) Cuándo: Del 14 de febrero al 31 de marzo

Del 14 de febrero al 31 de marzo Cuánto: Desde 18 euros

Desde 18 euros Más información y venta de entradas

Una de autocine

El cine siempre ha sido un lugar de encuentro para enamorados. Cuántas primeras citas han tenido lugar frente a la gran pantalla. Y es que, si algo tiene el cine, es que nunca defrauda. Por eso, las fechas especiales también pueden celebrarse viendo películas, ya sea el último estreno o la de amor que ves constantemente en bucle. Si a esto le añades un coche, un menú especial y algo de espectáculo, termina convirtiéndose en la mejor cita del mundo. Y no, no es ninguna fantasía, es la propuesta de Autocines Madrid Cesur para este San Valentín.

En cartelera, grandes títulos de películas de amor como El Diario de Noa, La Bella y la Bestia o Moulin Rouge. Para acompañar, bodas oficiadas por el mismísimo Elvis al más puro estilo de Las Vegas, un buzón del amor para dejar mensajes secretos y una kiss cam para dar rienda suelta a los besos. Por si no fuera suficiente, también hay hamburguesas, fresas con nata para compartir y cava para brindar. Y para rematar, puedes sorprender a tu pareja con un mensaje exclusivo en la gran pantalla. Romanticismo en estado puro.

Dónde: Calle Isla de Java, 2 (Metro Fuencarral, L10)

Calle Isla de Java, 2 (Metro Fuencarral, L10) Cuándo: Del 9 de febrero al 14 de febrero

Del 9 de febrero al 14 de febrero Cuánto: Desde 8,50 euros

Desde 8,50 euros Más información y venta de entradas

Cena romántica en un lugar mágico

Las flechas de Cupido van directas al corazón, pero no hay que olvidarse del estómago, y es que la mejor manera de celebrar momentos especiales es comiendo. En Madrid no faltan las opciones, hay restaurantes aptos para todos los paladares y bolsillos. Una cena romántica en casa tampoco falla, aunque si estás pensando en salir a comer o cenar fuera, te dejamos algunas recomendaciones con las que vas a acertar seguro.

Para algo más especial, el restaurante de lujo Ramses ha ideado un menú especial de San Valentín. El precio es bastante asequible para la calidad del producto y el servicio que brindan, 69 euros con entrante, principal, postre y bebida. La carta incluye algunos productos tan exclusivos como las ostras, el champán, el caviar o la trufa negra, todo un espectáculo de sabores.

Dónde: Plaza de la Independencia, 4 (Metro Retiro, L2)

Plaza de la Independencia, 4 (Metro Retiro, L2) Cuándo: Del 14 al 18 de febrero

Del 14 al 18 de febrero Más información y reservas

Una de las opciones más exóticas es la de Beytna, un restaurante jordano ubicado en el barrio de Canillas. El menú, que se podrá probar del 10 al 16 de febrero por 55 euros, incluye platos típicos como el hummus, el muttabal o el tajín. Una propuesta llena de sabores, aromas y texturas propias de la cultura y gastronomía árabe con la que sorprenderás a tu parejas y te darás un buen festín.

Dónde: Calle del Moscatelar, 18 (Metro Esperanza, L4)

Calle del Moscatelar, 18 (Metro Esperanza, L4) Cuándo: Del 10 al 16 de febrero

Del 10 al 16 de febrero Más información y reservas

Si buscas enamorar a alguien por el estómago, la comida italiana es la opción perfecta. En Italia surge la historia de amor más famosa, la de Romeo y Julieta, no es de extrañar que lleven en la sangre el romanticismo. En Baldoria, uno de los restaurantes italianos más auténticos de Madrid, proponen una cena compuesta por sus platos más famosos en la que el ingrediente especial es el amor. Pasta para empezar, spaguettis para conseguir una escena propia de la Dama y el vagabundo. No pueden faltar sus pizzas, consideradas unas de las mejores de la capital. Y para terminar, un tiramisú, postre romántico donde los haya. Este menú de lujo, unido a la increíble decoración del local y la música en directo, convierten una cena en un momento inolvidable.

Dónde: Calle José Ortega y Gasset, 100 (Metro Manuel Becerra, L2 y L6)

Calle José Ortega y Gasset, 100 (Metro Manuel Becerra, L2 y L6) Cuándo: Abierto todos los días

Abierto todos los días Más información y reservas

Arte, cuadros y vino

¿Llevas un artista dentro? ¿Quieres crear un recuerdo con tu pareja para toda la vida? Las clases de Wine Gogh son tu lugar. Este taller de pintura mezcla una tarde de vinos con la creación artística. Organizan actividades casi a diario, pero por San Valentín han preparado un taller muy especial. La versión más romántica de La noche estrellada de Van Gogh con forma de corazón y hecha con pintura neón. Si te animas a sacar tu lado más artístico y compartirlo con amigos, familia o tu pareja el día de San Valentín no te hagas de rogar: solo quedan 20 plazas disponibles.

Dónde: Calle de Narciso Serra, 15 (Metro Menéndez Pelayo, L1)

Calle de Narciso Serra, 15 (Metro Menéndez Pelayo, L1) Cuándo: Miércoles 14 de febrero a las 18.30

Miércoles 14 de febrero a las 18.30 Cuánto: 39,50€

39,50€ Más información y reservas

Paseo entre almendros al caer el sol

Los cambios de temperaturas han provocado una floración temprana en los almendros de la Quinta de los Molinos. Todavía quedan unos días para que los árboles luzcan su manto rosa y blanco en todo su esplendor, pero ya es posible ver algunas flores en sus ramas. La estampa no puede ser más romántica, no solo por su belleza, también por su efímero paso, que nos hace plantearnos lo rápido que transcurre el tiempo para todos. ¿Acaso hay estampa más evocadora que la de los almendros en flor?

Sin duda, el parque de la Quinta de los Molinos es uno de los lugares más mágicos para disfrutar del hanami madrileño, un espectáculo para todos los sentidos proporcionado por sus más de 6.000 almendros en flor. Es tradición acercarse cada mes de febrero a pasear entre los árboles y qué mejor que hacerlo el día de San Valentín. Posiblemente el momento del día más mágico para hacerlo sea el atardecer para ver caer el sol entre las flores. Un pequeño pícnic para acompañarlo y, por su puesto, buena compañía, son los complementos perfectos para convertir un plan corriente en un bonito recuerdo. Y lo mejor de todo: es gratis.

Dónde: Calle de Alcalá, 527 (Metro Suanzes, L5)

Pretty Woman en Gran Vía

Una de las comedias románticas más aclamadas de la historia puede disfrutarse en su versión más musical en Gran Vía este San Valentín. El Teatro EDP acoge Pretty Woman: El musical, una adapatación de la película con un guion divertido, conmovedor y actualizado para reflejar las sensibilidades de hoy en día. Todo mientras se mantienen fieles a la comedia romántica de 1990 protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, creando grandes canciones para cada uno de los personajes clave, sin olvidar la exitosa canción Oh, Pretty Woman de Roy Orbison.

Para los que no la hayan visto, la historia presenta al personaje de Vivian Ward, una prostituta con una fuerza fuera de lo común, que conoce a Edward Lewis, un poderoso hombre de negocios, que le pregunta cómo llegar con su coche a Beverly Hills. Vivian le ofrece su ayuda y sus servicios para esa noche. Edward, a cambio, le propone un plan muy especial, pasar con él toda una semana. En tan solo siete días la forma de entender la vida de ambos cambiarán para siempre. Si quieres saber cómo termina esta historia de amor, el musical te está esperando en Gran Vía.

Dónde: Teatro EDP Gran Vía (Metro Gran Vía, L1 y L5)

Teatro EDP Gran Vía (Metro Gran Vía, L1 y L5) Cuándo: Miércoles 14 de febrero a las 20.00

Miércoles 14 de febrero a las 20.00 Cuánto: Desde 35 euros

Desde 35 euros Más información y venta de entradas

Un concierto a la luz de las velas

¿Existe algo más romántico que una cita a la luz de las velas? Sí, existe: un concierto a la luz de las velas. Si buscas sorprender a tu cita, los conciertos de Candlelight siempre son una opción segura. Como este 2024 San Valentín cae en miércoles y a la mayoría de personas les será complicado celebrarlo ese mismo día, la propuesta tendrá lugar el sábado 17 de febrero y merece la pena esperar.

En esta ocasión, en el concierto se versionarán algunos de los temas más famosos de Hans Zimmer, uno de los compositores de bandas sonoras más increíbles de la historia. El cuarteto de cuerda Midnightplumbers amenizará la velada con la música de Piratas del Caribe, El rey león, Madagascar o Interstellar desde el Círculo de Bellas Artes. No hay mejor demostración de amor que este regalo para los oídos.

Dónde: Círculo de Bellas Artes (Metro Banco de España, L2)

Círculo de Bellas Artes (Metro Banco de España, L2) Cuándo: 17 de febrero a las 17.00

17 de febrero a las 17.00 Cuánto: Desde 24 euros

Desde 24 euros Más información y venta de entradas

Las mejores canciones de amor

Si eres de los que escucha la playlist de Canciones de Amor en bucle este es tu plan perfecto para San Valentín. Un año más, el día de los enamorados, Film Symphony Orchestra hará un tributo a las bandas sonoras más románticas de la historia en el Auditorio Nacional de Música. Hollylove, el musical del amor ofrecerá un evento inolvidable para celebrar el día de los enamorados.

En el concierto se interpretarán algunas de las bandas sonoras de las películas románticas y míticas de la historia como Titanic, El Guardaespaldas, Love Actually, Moulin Rouge, Cinema Paradiso o Memorias de una geisha, entre otras. Disfrutar de este día con la mejor música es un regalo para los sentidos.