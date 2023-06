Las ocho mejores pizzas de Madrid: tradicionales, innovadoras, de cadenas, las premiadas y la vegana

La gastronomía italiana es una de las más aclamadas del mundo, cuenta con un fuerte carácter histórico y, a pesar de la internacionalización que ha sufrido, es heredera de largas y antiquísimas tradiciones. La pizza es uno de sus platos más famosos, ha triunfado siendo una de sus elaboraciones más sencillas: una buena masa, tomate y queso mozzarella. Tres ingredientes básicos que han ido evolucionando a lo largo de los años hasta derivar en las creaciones más excéntricas posibles.

La creación de la pizza tal y como la conocemos hoy se atribuye al napolitano Raffaele Esposito, por lo que este plato se considera originario de la ciudad de Nápoles. De allí se extendió a toda la geografía italiana y después por todo el mundo. Además de la napolitana, existen muchas otras versiones de este plato como la neoyorkina, la sfincione típica de Sicilia, la argentina o la pinsa, el antecedente directo de la pizza con base de soja, trigo y arroz.

Es una de las creaciones gastronómicas más versátiles, la podemos encontrar congelada en el supermercado o comerla en uno de los restaurantes más sofisticados de la ciudad. Aunque su origen tiene que ver con una Italia pobre, en la que se comía con lo que daban el campo y los animales, actualmente es posible degustar este humilde plato por más de 8.000 euros. Caviar del Mar Caspio y langosta son los ingredientes principales de la Louis XIII, la que se considera actualmente la pizza más cara del mundo.

Excentricidades aparte, no es necesario viajar hasta Italia para comer una pizza deliciosa. Sin ir más lejos, en Madrid hay cientos de restaurantes italianos y pizzerías que sirven este plato siguiendo la receta tradicional, incluso algún que otro ha sido premiado a nivel internacional por sus creaciones.

Entre tantas opciones es fácil perderse, por eso, en Hoy Se Sale hemos seleccionado las mejores de la capital según concursos y reseñas de los comensales con opciones para todos los gustos y opción vegana. Leer este top da hambre, lo advertimos por adelantado. Estas son las ocho pizzas que debes probar sí o sí en Madrid:

La Diavola de León de Fratelli Figurato

Tener el título de la segunda mejor pizzería de Europa y la mejor de España no es cualquier cosa. Los hermanos Figurato, nacidos en Calabria y criados a pocas kilómetros de Nápoles, crecieron alrededor de los fogones y en 2016 abrieron su restaurante en Madrid. La capital les recibió con los brazos abiertos y su técnica les llevó a conseguir el palmarés más deseado por cualquier maestro pizzero: el premio a la mejor pizza de Europa.

La Diavola de León tiene lo mejor de los dos mundos, la base aireada al estilo casertano y el chorizo leonés como ingrediente estrella. Esta pizza respeta la receta tradicional y añade el toque picante de este producto tan español que incluyeron como un homenaje al país que les permitió prosperar como maestro pizzeros. Esta creación ganadora incluye aceitunas negras italianas, parmesano de Parma, albahaca y una sabrosa salsa de tomate. Actualmente se puede degustar por 14,90 euros y acompañarla con cualquiera de las bebidas italianas que incluye su carta para una experiencia completa.

La Cojonuda de Luna Rossa

Desde que Pedro Sánchez publicó en Twitter que se estaba comiendo una pizza cojonuda con sus colegas en Luna Rossa, nada fue igual para este restaurante. En aquel momento todavía no ostentaba el cargo de presidente del Gobierno, pero con el tiempo este tuit se hizo viral y en el local decidieron homenajear la anécdota con una pizza especial: La Cojonuda.

Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 23 de diciembre de 2010

Mozzarella fresca, albahaca, gorgonzola, spianata picante de Calabria (un tipo de salami típico de esta zona de Italia) y setas boletus. Estos son los ingredientes de la pizza que más curiosidad causa en Luna Rossa, aunque la fama de esta pizzería no es cosa de un solo tuit, llevan casi 30 años abiertos en Madrid sirviendo productos de primera calidad. Casi 9 años después de la visita de Sánchez al restaurante, decidieron incluir esta pizza en su carta. Aunque no es la que él comió aquel día, también está cojonuda y puedes degustarla por 15 euros.

Triple P de La Saletta

Al igual que ocurre en España, en los pueblos italianos se come mejor que en ningún sitio, ya que es posible encontrar un producto fresco y natural elaborado con recetas tradicionales. Este es el secreto de La Saletta, sus dueños siguen cocinando como les enseñaron en su pequeño pueblo del interior de Italia y sus productos siguen llegando a la mesa desde el punto de venta más próximo, el mercado de Antón Martín.

La sencillez de su cocina ha convertido a este restaurante en uno de los italianos más aclamados de la capital. Una de sus especialidades es la porchetta, carne de cerdo enrollada con especias y horneada por más de cuatro horas. Esta receta típica del centro de Italia se puede degustar por sí sola o en una de sus pizzas más interesantes: la Triple P.

Mozzarella, porchetta, patata y porcini, una variedad de setas que crecen de forma silvestre en los bosques italianos del norte. La combinación es explosiva y muy diferente a lo que acostumbramos a probar en otras pizzerías. Se llama Triple P, pero también cumple la triple B: es buena, bonita y barata. Pruébala por tan solo 14 euros.

La auténtica napolitana de Baldoria

Esta pizzería ha sido nombrada como la mejor apertura de este año, según el Top 50 Pizzas Europa, la segunda mejor de Madrid, la cuarta de España y la séptima de Europa en tan solo medio año de funcionamiento. En este restaurante se sirve verdadera comida napolitana y su plato estrella es la pizza.

Margherita, la más básica y tradicional, con tomate, mozzarella y albahaca, es ya todo un manjar. Otra de las estrellas de su corta pero intensa carta de pizza es la Primavera Verde con producto madrileño: crema de espárragos de la huerta de Aranjuez, queso scamorza y pancetta crujiente. Su precio es de 16 euros. ¡Cuidado! Dicen que es adictiva.

Covaccino Bronte de Ozio Gastronómico

La clave de una buena pizza es que incluya producto italiano. En Ozio traen todos sus ingredientes desde Palermo a Madrid, se podría decir que esta es la propuesta perfecta para los amantes de la cocina siciliana. Sus pizzas se cocinan a fuego lento en su horno de leña y el mimo de su preparación se refleja en el sabor.

Esta es la propuesta más lujosa de la lista, pero merece la pena invertir un poco más por un producto de gran calidad. Una de las cosas más famosas de Sicilia y su cocina es la mortadela. Este es el ingrediente principal de Covaccino Bronte, la pizza estrella de su carta. Con base de focaccia, burrata de Puglia, mortadella Levoni y pesto de pistacho. Una combinación de sabores que no deja indiferente a ningún comensal. Su precio es algo más elevado, 20 euros, pero su sabor y frescura lo merecen.

La Vera Carbonara de Grosso Napoletano

Esta cadena ha demostrado que tener muchos restaurantes no es sinónimo de peor calidad ni de comida poco elaborada. Grosso Napoletano también está dentro del Top 50 Pizzerías del mundo y su éxito ha ido en completo ascenso en los últimos años. Su popularidad es totalmente merecida, aunque el apoyo del mundo influencer ha ayudado a catapultar a esta cadena de pizzerías a la fama absoluta.

Cuenta con una carta con gluten y otra sin gluten, algo difícil de encontrar en una pizzería, ya que el ingrediente principal de la mayoría de los platos es la harina de trigo. Los celiacos no tienen de qué preocuparse en Grosso Napoletano, pueden degustar cualquiera de sus must con toda confianza.

Entre los españoles y los italianos hay cierto conflicto por las salsas carbonaras hechas con nata y no con huevo. Si ya es difícil tolerar la receta españolizada en cualquier plato de pasta, cuando se trata de una pizza carbonara con champiñones y bacon el enfado de un italiano está asegurado. En Grosso una de sus estrellas es la ricetta originale de la pizza carbonara. Esta es de fiar. Con base bianca de mozzarella fiordilatte, guanciale crujiente, salsa de yema de huevo y un toque de pimienta negra. Una de las de verdad por solo 13,90 euros. Lo mejor es acompañarla con una Amacord Volpina, éxito asegurado.

La vegana de Hot Now

La ganadora a la mejor pizza de España en 2022 fue una completamente vegana. Ni bacon, ni mozzarella, ni mortadela, todo en este palto es de origen 100% vegetal. El restaurante Hot Now fue el creador de esta joya gastronómica, una pizza hecha a base de crema casera de pistachos tostados, carpaccio de calabacín, tomate confitado, panko y un toque final de ralladura de lima fresca, todo sobre una masa napolitana.

Para conseguir la esponjosidad de la masa, la fermentan durante 48 horas para que quede ligera y se pueda digerir fácilmente. Es sorprendente que una de las mejores pizzas del país no tenga queso ni carne, pero en Hot Now lo han conseguido. En un principio, la idea era crear algo diferente, ya que su carta no es exclusivamente vegana y con ello consiguieron coronarse como la mejor opción para veganos y no veganos. Su precio es de 16,50 euros.

La de huevos rotos de Luz de Lumbre

No podíamos cerrar este ránking sin una opción fuera de lo común. Las pizzas son un plato que acepta casi cualquier combinación, de hecho, hay versión dulce de esta receta con chocolate y otros aderezos golosos. Nos movemos a Luz de Lumbre, un restaurante de San Lorenzo de El Escorial, para descubrir una de las combinaciones más curiosas a pocos kilómetros de la capital.

Esta parrilla incluye en su carta un cachopo hecho calzone y una pizza de chorizo de león y miel, unas recetas no aptas para paladares italianos, pero sí para los más castizos. Entre todas las opciones que ofrecen, hay una que destaca. ¿Imaginas comer una de las tapas españolas más típicas en una pizza? Pues no lo imagines, porque en Luz de Lumbre lo han hecho realidad. Los huevos rotos son un topping para pizza y nadie puede contradecir al ideólogo de esta maravilla culinaria.

No son los de Lucio, pero son uno de los platos más pedidos del restaurante y ahora tienen su versión en pizza. Huevos rotos con jamón sobre una base esponjosa y aireada, una combinación que haría a más de un maestro pizzero llevarse las manos de la cabeza y que en este restaurante triunfa por 15,90 euros.