Cómo ser youtuber: todo lo que necesitas saber para ganar dinero haciendo vídeos

Son muchos hoy los jóvenes que tienen un sueño y se hacen a menudo una pregunta: cómo ser youtuber. Tras crecer siguiendo vídeo a vídeo la evolución de ElRubius, conociendo videojuegos de la mano de Vegetta777 o Willyrex y deleitándose con las bromas de Wismichu o AuronPlay, ahora son multitud los fans que intentan dar el salto y convertirse en creadores de éxito. Según un reciente estudio, el 22 % de los españoles de entre 18 y 24 años quieren ser youtubers: se trata de la profesión más atractiva para el 18 % de los chicos y para el 24 % de las chicas.

Cómo hacerse youtuber

En realidad, saber cómo empezar en YouTube no es algo difícil. Abrir un canal es un proceso que apenas lleva unos minutos y cuya parte más complicada es encontrar nombres para YouTube originales que, además, cumplan con determinados requisitos: deben ser fáciles de recordar, no parecerse a ninguno que ya exista y, además, estar libres tanto en la plataforma de vídeos de Google como en otros rincones de internet, puesto que tarde o temprano podría resultar interesante comprar un dominio o registrarse en las diversas redes sociales. Algunas herramientas útiles para hallar combinaciones de palabras que podrían formar parte de tu nombre son Bust A Name o Dot-o-mator.

Una vez elegido el nombre que mejor nos representa, llega el momento burocrático de crear el canal. Seguir los pasos es sencillo: solo hay que hacer clic en el botón “Iniciar sesión” de la esquina superior derecha y seleccionar “Crear cuenta”. Así llegaremos hasta el formulario de Google con el que la compañía da acceso a todo su ecosistema.

Cuando lo rellenes no habrás acabado. Llega el momento de personalizar el canal: necesitarás una descripción que resuma en 1.000 caracteres la temática, una imagen de perfil y, aún más importante, una cabecera para tu canal. Para esto último, necesitas una portada para YouTube de 2560x1440 que no pese más de 6 megas. Si no sabes mucho de diseño, no sufras: hay multitud de plantillas gratuitas para empezar en YouTube en plataformas como Canva o FotoJet.

Ahora viene lo realmente difícil. No en vano, no hay una fórmula infalible que diga cómo tener éxito en YouTube. No obstante, sí hay algunos pasos y consejos que puedes seguir en tus primeros momentos en la plataforma.

Cómo ser famoso en YouTube

Es una de las grandes incógnitas que se plantean muchos de los que ansían seguir el camino de sus ídolos en YouTube: ¿de qué hago el canal? Para empezar a responder a esa pregunta, olvida lo que hayas visto anteriormente y a los youtubers a los que sigues habitualmente: corres el peligro de ser un creador de contenido poco original.

A la hora de decantarse por uno de los infinitos temas para hacer vídeos en YouTube posibles, ten en cuenta que la plataforma nació en 2005 y que se han subido más de 5.000 millones de vídeos en todo este tiempo. En este contexto, es complicado que un youtuber empiece su andadura en 2018 y lo haga encontrando una temática que no haya sido abordada anteriormente. Por haber, hay hasta canales dedicados a la cría de hormigas con medio millón de visualizaciones por vídeo.

Los que quieran dar sus primeros pasos tendrán que buscar su factor diferencial en otros aspectos. ¿Quieres ser un youtuber gamer? ¿Probar productos de belleza? ¿Contar tu día a día? ¿Hacer tutoriales de lo más variado? Elige lo que más te guste, pero intenta que los vídeos tengan un enfoque novedoso, ya sea a la hora de abordar el tema o incluso en la forma de editar los propios vídeos. Escojas lo que escojas, medítalo bien antes de lanzarte y, sobre todo, decántate por algo que te guste y con lo que estés cómodo. Recuerda que tu objetivo a medio plazo es que tu canal se convierta en tu trabajo.

Una vez tomada esta decisión y grabado el primero, los pasos para subir un vídeo a YouTube son sencillos. En la esquina superior derecha de la web encontrarás el icono (una flecha apuntando hacia arriba). Tras hacer clic, selecciona el vídeo que vas a subir y, mientras se procesa, presta mucha atención a la siguiente pantalla: en ella deberás poner título, descripción y etiquetas. Además de resumir el contenido del vídeo, conviene que elijas bien las palabras clave para que, además de las visualizaciones de tus futuros suscriptores, recibas las visitas de otros usuarios que están buscando algo sobre tu temática.

Por último, antes de publicar el primer vídeo de tu canal, tendrás que elegir una miniatura. Es tan importante o más que el título. Debe ser llamativa y, si tiene letras, estas deben verse con facilidad, pero ten en cuenta que el exceso no suele ser bueno: las miniaturas para YouTube más llamativas no tienen por qué ser las que más estímulos visuales contienen. A veces sale más rentable apostar por lo sencillo.

Pixlr permite editar imágenes sin descargar ningún 'software'

A la hora de crear la miniatura hay varias opciones. Por una parte, puedes seleccionar las que te sugiere la propia plataforma cuando ya has subido el vídeo. No será la mejor alternativa, probablemente. Si quieres diseñar tu propia miniatura puedes elegir entre hacerlo con Photoshop, si tienes el programa y sabes cómo usarlo, u optar por la alternativa gratuita más sencilla y completa, Pixlr.

Cómo ganar dinero en YouTube

Esta sí que es la pregunta del millón, tanto para los que ansían ser youtuber y ganar dinero como para los ajenos al mundo de los vídeos que observan con incredulidad cómo un grupo de jóvenes han conseguido hacer de la plataforma su lugar de trabajo. No obstante, es difícil de responder: cuánto gana un youtuber por sus vídeos varía en función del país y, además, cambia a menudo. Bienvenidos al complejo mundo del partner de YouTube.

El partner es el programa con el que la compañía trata de apoyar a los creadores de contenido. En otras palabras, es el sueldo que el gigante de Mountain View le da a los mejores y más prolíficos autores que alojan sus vídeos en sus dominios. Los requisitos para que Google pueda aceptar a un youtuberen su programa de partners son, en el momento de escribir estas líneas, los siguientes: es necesario alcanzar un total de 1.000 suscriptores y 4.000 horas de tiempo de reproducción en los últimos 12 meses.

Una vez cumplidos estos requisitos, el youtuber tiene que registrarse en AdSense, indicar que quiere monetizar sus vídeos y elegir el formato de los anuncios con los que quiere hacer dinero a partir de su contenido. A continuación, será la propia compañía la que revise la solicitud.

A partir de ahí, todo depende del CPC, la métrica que establece cuánto se gana por cada 1.000 impresiones de un vídeo. Ese factor varía en función de muchas cuestiones: cuánto paga la empresa anunciante, de qué país proviene el clic, el target del canal... Hace un año, YouTube España daba entre 20 céntimos y 3 euros por cada 1.000 clics, en función de esas variables. Según Wismichu, por más de 2 millones de visualizaciones, YouTube le da poco más de 90 euros, cuando él mismo explica que tiempo atrás esa misma cantidad de reproducciones equivalía a unos 1.000 euros. A juzgar por lo que se ha sabido de otras fuentes, parece estar tirando por lo bajo.

De hecho, saber cuánto se gana en YouTube siendo famoso es difícil si no lo cuentan ellos mismos. No obstante, si te puede la curiosidad, hay alguna página para saber cuánto ganan los youtubers como Socialblade, que ofrece estimaciones de cuánto puede estar cobrando un creador de la plataforma de vídeos. Según esos datos, ElRubius estaría generando entre 22.000 euros y 300.000 euros mensuales solo a través de su canal.

Que el llamado partner no pase por su mejor momento en nuestro país y algunos creadores de contenido se estén replanteando su presencia en YouTube no debe desanimarte. Al fin y al cabo, ser un youtuber de éxito no debe ser un fin, sino un medio para acceder a colaboraciones con marcas, contratos publicitarios o, quién sabe, un puesto de empleo relacionado con tu temática. ¿Quieres trabajar en el desarrollo de videojuegos? ¿En el mundo editorial? ¿En el sector audiovisual como han logrado Percebesygrelos o Ter? Triunfar con tu canal puede ser el primer paso.

Aún así, es posible mejorar algo la monetización entrando a formar parte de una network de YouTube, que no es más que una empresa que asesora al creador de contenidos, le facilita el acceso a cursos de formación y, lo más importante, abre la puerta de campañas publicitarias limitadas a este tipo de organizaciones y a las que tú, como youtuber individual, no podrías optar sin ayuda. En España, algunas de las networks más importantes son Tuiwok (que representa a JPelirrojo, Luzu o Claudia Ayuso, entre otros) y Divimove (Abi Power, AuronPlay, Dulceida...)

Qué necesito para ser youtuber

Antes de pensar en el dinero y en los suscriptores, hay que volver a poner los pies en la tierra y hacerse con las herramientas y materiales necesarios para ser youtuber y crear vídeos de calidad. Cámaras, micrófonos, programas de edición e incluso sillas de gaming pueden ser la clave para hacer un contenido profesional. Antes de ponerse a grabar, toca salir de compras.

Para empezar, una buena cámara es importante, pero tampoco hay que volverse loco. En principio, podría parecer un error fijarse en las cámaras que usan tus youtubers favoritos: ellos ya han hecho de la plataforma su trabajo y cuentan con los recursos suficientes como para invertirlos en un material que, quizás, está lejos de tu alcance. Sin embargo, hay casos para todos los gustos. ElRubius, por ejemplo, cuando graba fuera de su famosa habitación suele utilizar una compacta, la Canon Powershot G7X Mark II, de unos 600 euros.

Para grabar en un set, las réflex son las predilectas y, entre ellas, destaca la Canon 700D, disponible también por unos 600 euros. No obstante, hay cámaras para youtubers que pueden dar resultados similares sin gastar tanto. Por ejemplo, la Sony A5000 suele costar algo menos de 400 euros y las versátiles GoPro rondan el mismo precio. Caso bien distinto es el de los gamers, que tienen que buscar una webcam. Alexelcapo, por ejemplo, utiliza una Logitech disponible por menos de 60 euros.

En cuanto a los micrófonos para YouTube, hay creadores que confían en los que integran las propias cámaras. Si prefieres comprar uno, que sería lo más profesional, hay opciones realmente baratas, como los micrófonos de corbata de BOYA, que rondan los 20 euros, o un sobremesa de Blue por poco más de 50 euros. En el caso de los micrófonos, seguir los pasos de los youtubers famosos es bastante desaconsejable desde el punto de vista económico: el de ElRubius es un Razer de casi 200 euros y el de Willyrex un Blue de poco menos de 250 euros.

Aplicaciones para ser youtuber

Quizás sea mejor ahorrar algo en ese aspecto para poder pagar programas de edición de vídeo para YouTube profesionales, en los que sí merece la pena invertir aunque estés empezando: Adobe Premiere está disponible por unos 20 euros mensuales para estudiantes y Final Cut (para Mac) cuesta 330 euros. Cuanto antes empieces a aprender cómo funcionan y qué puedes hacer con ellos, mejor. Iniciarse con herramientas gratuitas como el Movie Maker de Microsoft es una opción, pero a la larga tus vídeos serán peores y habrás desperdiciado tiempo de aprendizaje.

Todo ello podrás manejarlo desde el imprescindible sillón gaming, que también se llevará un buen trozo de tu presupuesto: la mayoría de los disponibles en Amazon superan los 100 euros, pero también hay opciones de sillas gaming baratas. En PC Componentes, por ejemplo, las hay por algo menos de 70 euros.

También es importante que tengas en cuenta qué música sin copyright para tus vídeos de YouTube vas a utilizar. Por mucho que te guste lo último de Beyoncé, no puedes usarlo para que suene de fondo: el Content ID identificará esa canción con derechos de autor y bloqueará el vídeo. Por suerte, la propia plataforma de Google ofrece música libre y sin derechos para que los youtubers la incluyan en sus vídeos. Accede al Creator Studio (en la esquina superior derecha, desplegando el menú que aparece al hacer clic en el icono de tu canal) y haz clic en “Crear”, al final de la columna izquierda. Ante tus ojos, YouTube mostrará todo un catálogo de música free para incluirla en tus vídeos.

Si bien estos consejos pueden serte de utilidad, aún hay mucho más que puedes aprender. De hecho, ya es posible matricularse en cursos de YouTube que te ayudarán a desenvolverte mejor en la plataforma: desde su propia academia online hasta los cursos para ser youtuber de IEBS School o los de las propias networks, como 2bacademy.

En cualquier caso, recuerda que nada de ello asegura que puedas llegar a convertir YouTube en tu lugar de trabajo. Eso sí, seguro que no lo lograrás si no lo intentas, así que manos a la obra.