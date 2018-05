El 'spam' cumple 40 años: así se cabrearon las primeras víctimas del correo basura

“Te invitamos a venir a ver el 2020 y a descubrir la familia DECSYSTEM-20 en las dos presentaciones de producto que daremos en California”. Aunque no sean recordadas ni fueran bien recibidas por todos sus destinatarios, estas palabras forman parte de los orígenes de internet. Tal día como hoy, en 1978, un agresivo experto en marketing de ordenadores enviaba un correo electrónico con esa frase que sus centenares de receptores no habían pedido recibir.

Según reconoce señala el propio Computer History Museum, ese fue el primer mensaje de spam. “No podía llegar a los desarrolladores de ARPANET [la red de ordenadores precursora de internet] por teléfono y el correo postal era lento. Así que decidimos usar el email”, justifica a HojadeRouter.com Gary Thuerk, el poco conocido pionero que envió ese mensaje y el padre de de una nueva forma de publicidad no deseada que hoy inunda, desgraciadamente, tu bandeja de entrada.

Vendiendo ordenadores en ARPANET

Gary Thuerk trabajaba como gerente de marketing en Digital Equipment Corporation (DEC), una compañía que empezó a poner de moda los miniordenadores en los años 60: lanzó su popular PDP-8 en 1965, años antes de la aparición de Apple o Microsoft. No obstante, ambos gigantes tecnológicos existían ya en aquel 1978 en el que DEC iba a lanzar sus nuevos DECSystem 2020, 2020 T, 2060 y 2060T, ordenadores de grandes dimensiones que no estaban enfocados al hogar.

Un DECSYSTEM 2020, uno de los ordenadores que Gary Thuerk quería promocionar

“El nuevo DECSYSTEM 2020 de 150.000 dólares [medio millón de euros teniendo en cuenta la subida de los precios] es algo más que el mainframe más barato del mundo. Es también el más fácil de usar”, afirmaba un anuncio menos intrusivo que el mensaje de Thuerk publicado ese año en la revista Computerworld. Según el propio Thuerk, su jefe comentó que desde ARPA, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa estadounidense que había financiado la red de ordenadores ARPANET, llevaban tiempo sin comprarle ordenadores.

Gary Thuerk, cuando trabajaba como gerente de marketing en Digital Equipment Corporation

Y él comenzó a pensar en cómo convencerlos. Ray Tomlinson había ideado el primer sistema de correo electrónico para comunicar a usuarios de diferentes ordenadores unos años antes (en 1971), así que a este gerente de marketing se le ocurrió innovar utilizando el nuevo canal.

Sin pensar en las consecuencias, buscó en un directorio impreso las direcciones de los usuarios. “ Subrayé unos 400 nombres en el Directorio de ARPANET de unos 2.600 usuarios. Mi jefe de producto, Carl Gartley, las escribió [una por una] en el sistema de correo. Y yo escribí la invitación”, detalla Thuerk.

Con fecha del 1 de mayo, aunque lo enviaron finalmente el día 3, mandaron aquel primer spam a 397 usuarios de ARPANET. En realidad, el sistema solo le permitía enviarlo a 320 destinatarios, así que el resto de mensajes se perdieron y los tuvieron que volver a enviar después. “El problema real fue que no hicimos una lista de distribución, así que las direcciones aparecían en la cabecera y en el cuerpo del mensaje”, reconoce. Las reacciones al correo, recogidas hace unos años por Brad Templeton, presidente emérito de la Electronic Frontier Foundation, no se hicieron esperar.

Enfadando a algún padre de internet

“Es una violación flagrante del uso de ARPANET, ya que la red se utilizará solo para las empresas oficiales del Gobierno de Estados Unidos”, afirmó el comandante Raymond Czahor, de la Defense Communications Agency (DCA) a cargo de Arpanet en aquel momento, después de que el mensaje llegara a sus oídos.

“Hay muchas compañías en Estados Unidos a las que les gustaría tener acceso a ARPANET. Naturalmente no todas ellas pueden tenerlo”, argumentaba Elizabeth Feinler, una pionera de internet que recibió aquel correo. “Por consiguiente, si unos tienen acceso y pueden publicitar sus productos a un mercado seleccionado y otros no pueden, están en una injusta desventaja”, destacaba la por entonces investigadora principal del Network Information Center de SRI, encargado de la administración de ARPANET.

En SRI también trabajaba el investigador Don Nielson, que el año anterior había participado en una prueba pionera para demostrar la utilidad del protocolo TCP en la creación de la Red de redes. Thuerk también le envió el mensaje a su cuenta Nielson@SRI-KL, según él mismo nos confirma. “ Recuerdo vagamente el anuncio de DEC”, puntualiza. Sin embargo, Nielson nos cuenta que Bob Kahn, uno de los padres del protocolo del protocolo TCP/IP, “se mostró muy duro con esto”.

“En aquellos días, ARPANET empezaba a transformarse de una modesta red de investigación a un vehículo de comunicaciones considerable”, señala el que fuera líder de la Packet Radio Network, una red digital móvil antecesora de las redes inalámbricas de nuestros smartphones, para explicar por qué aquel mensaje publicitario pudo molestar a algunos de los remitentes.

El spam es un alimento que parodiaron los Monty Python

Richard Stallman, que por entonces trabajaba en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), no recibió ese mensaje, pero tampoco se mostró contrariado por la difusión del primer spam. “¿La DCA desaprobaría un servicio de citas en la red? Espero que no. Pero incluso si lo hiciera, no permitas que eso te impida notificarme por correo si montas uno”, argumentaba el padre del software libre en otro correo.

A Gary Thuerk le llegaron pocas respuestas de la comunidad de ARPANET a aquel primer mensaje de spam, pero asegura que unos 20 destinatarios de aquel correo acudieron a las demostraciones de los ordenadores de DEC. Sin embargo, supo enseguida que el mensaje no había sentado nada bien al Departamento de Defensa. A los pocos días, un teniente coronel de la Defense Communication Agency llamó a su jefe para regañarle duramente y le hizo prometer que no volverían a hacer algo así.

“Sabíamos que estábamos rozando el límite, pero técnicamente no vendíamos nada”, se defiende Thuerk. “Estábamos invitando a una demostración del único ordenador comercial que soportaba ARPANET-Internet. Y compraron muchos”, asegura.

De una lata de carne a molestar a los internautas

De un modo u otro, Thuerk no volvió a enviar un mensaje no solicitado indiscriminadamente, aunque, por desgracia, ese no fuera el último mensaje de spam de la historia. Es más, por aquel entonces, ni siquiera él lo apodó como spam, si bien ese término era bastante más antiguo.

SPAM era una marca de carne de cerdo en lata (cuyo origen era spiced ham, jamón con especias) creada por la empresa Hormel Foods en 1937 y que se hizo muy popular durante la II Guerra Mundial. En los años 70, los Monty Python la nombraban repetidamente en un sketch que se hizo famoso: una camarera chilla el menú, y en todos los platos se repite ese alimento. “¡No me gusta el SPAM!” acaba gritando desesperada la molesta clienta.

Según la investigación de Brad Templeton, el término comenzó a utilizarse en la década siguiente en los MUD (sistemas que permitían a muchos usuarios conectarse simultáneamente y charlar) para referirse a algunos comportamientos molestos de los usuarios. En los 90, llegó a los foros de Usenet. Por ejemplo, en 1994, un mensaje de spam titulado "Alerta Global para todos: Jesús llegará pronto" llegó a todos los grupos de Usenet. Los usuarios veían el mensaje, enviado por el administrador de la Universidad Andrews, en cada grupo de noticias que leían, y la molesta misiva provocó una oleada de quejas.

A lo largo de esos años, Gary Thuerk continuó su carrera en el mundo del marketing sin que ser el padre del spam le afectara demasiado. Ahora se enorgullece de que hasta el Libro Guinness de los Récords haya reconocido que él envió el “mensaje más antiguo de spam electrónico” (nos cuenta que guarda el certificado en su estantería) e incluso es el coautor de un breve libro ( The First Spam: the email, not the meat) sobre aquel primer correo basura.

Aunque el padre del spam (o del email marketing, el nombre por el que se decanta) dejara de mandarlos tras cabrear a los usuarios de la red antecesora de internet, asegura que tampoco le molesta demasiado la denostada práctica de llenar nuestro buzón con mensajes publicitarios (o fraudulentos en algunos casos). “ No me llega demasiado e-spam. Lo que sí me disgusta son todas las llamadas automáticas de publicidad en mi teléfono móvil”, puntualiza Thuerk.

Gary Thuerk, el padre del 'spam'

Los propios dispositivos han menguado mucho desde que él se dedicara a vender enormes ordenadores en DEC. De hecho, él mismo reconoce que “internet ha cambiado más allá de lo que jamás hubiera imaginado” y le sorprende especialmente que se use para el entretenimiento. “Nosotros los viejos humanoides de la industria tendemos a pensar en usar los ordenadores para el trabajo”, señala este pionero, que continuó su carrera profesional en el mundo del marketing.

Solo intentaba hacer su trabajo cuando mandó aquel primer mensaje publicitario que cabreó a algunos de los usuarios de ARPANET hace hoy 40 años. Lo que no podía imaginar en ese momento es que ese tipo de misivas virtuales se convertiría en uno de los mayores fastidios para los internautas.

Las imágenes son propiedad de Gary Thuerk, Luca Conti (4) y Wikimedia Commons (2)