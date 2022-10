Aurora Picornell, la Passionària mallorquina

Dia 20 d’octubre de 2022 serà un dia per recordar sempre, un dia emocionant per a la memòria d’aquest país i d’aquesta terra: la recent llei de Memòria Democràtica, aprovada al Senat el 5 d’octubre, era publicada al BOE i, a Mallorca, rebíem la magnífica notícia que s’havien identificat les restes de n’Aurora Picornell Femenías, recuperades a la fossa de Son Coletes, a Manacor, dins el III Pla de Fosses del Govern de les Illes Balears.

Un dia històric en què es fa justícia: justícia per n’Aurora, per a la seva família i per a totes les persones que, com ella, lluitaren per defensar els drets, la igualtat, la llibertat i la democràcia. Justícia, també, per a totes les dones que patiren la repressió franquista, amb les quals fou especialment cruenta. Elles no només foren tancades, torturades i afusellades, sinó que també patiren una repressió de gènere amb l’objectiu d’imposar un model patriarcal i únic de ser dona: una dona submisa, entregada i devota. Les dones foren humiliades per haver transgredit els límits de la feminitat tradicional durant la Segona República. “El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar”. Així va resumir la dictadura franquista el paper que havien de complir l’home i la dona a la societat.

El Diccionari Vermell d’en Llorenç Capellà relata que, unes hores més tard del brutal assassinat de n’Aurora Picornell pels feixistes, “un personatge tristíssim del feixisme ciutadà entrava en un cafè d'es Molinar i demanava beguda, feliç. En un moment determinat, es treia uns sostenidors de la butxaca. Mirau, mirau -deia- són els sostenidors d'Aurora”.

N’Aurora Picornell representà aquells valors transgressors, aquells ideals progressistes que la convertiren en un mite que avui ens fa sentir orgulloses a totes les dones que hem arribat fins aquí, precisament per la seva lluita. Costurera del Molinar, una dona carismàtica i activista, que defensà la dona treballadora i el feminisme. Fou la primera a organitzar el Dia de la Dona Treballadora a Mallorca el 8 de març de 1934, militant de la Lliga Laica i qui organitzà el Sindicat de Modistes. Una dona que representa un símbol de l’obrerisme mallorquí i la màxima representació del que fou la repressió franquista a Mallorca.

El pare i els dos germans de n’Aurora també foren assassinats a les carreteres de Mallorca. El seu germà petit fou deportat anys després al camp de concentració nazi de Dachau, a Alemanya, morint poc després de ser alliberat a conseqüència de les seqüeles. El seu marit, conegut dirigent comunista, Heriberto Quiñones González, fou torturat i afusellat a Madrid durant la postguerra.

El 19 de juliol de 1936, n’Aurora es refugià a la Casa del Poble, on va ser detinguda poc després. Estant tancada a la presó de Can Sales de Palma, va publicar un article a la revista republicana Nuestra Palabra on denunciava les condicions de vida de les dones empresonades allà. La Nit de Reis de 1937, els falangistes l’anaren a buscar i se la van emportar, juntament amb Catalina Flaquer, Antonia i Maria Pascual Flaquer i Belarmina González Rodríguez, les anomenades “Roges del Molinar”. Totes elles foren torturades i assassinades.

Abans d'abandonar la presó, diuen que n’Aurora s'acomiadà de les seves companyes de cel·la, portant-se amb ella una bobina de fil que prometia fer-les arribar si sobrevivia. L'última troballa a Son Coletes demostra que n’Aurora no només es va endur aquella bobina de fil, sinó també la seva ploma estilogràfica. Una ploma que avui reescriu la seva història, donant llum a la veritat, aquella que els feixistes volgueren fer desaparèixer.

Sembla que les seves darreres paraules foren: “Podéis matar a hombres, a mujeres, a niños como el mío que todavía no han nacido. Pero, ¿y las ideas? ¿Con qué balas mataréis las ideas?”.

La troballa de les restes d’Aurora Picornell representen una fita històrica per a la memòria democràtica de Mallorca, donant encara més sentit a la Llei de Memòria i a la Llei de Fosses. Avui la figura de Picornell i les seves idees germinen amb més força que mai. Avui ens convertim en una societat més digna. Avui, per fi, la Passionària Mallorquina podrà tornar a casa.