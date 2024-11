A propósito de la Dana

Escribo estas líneas con tristeza al pensar en el número de fallecidos y desaparecidos que la Dana deja a su paso por nuestro país, con especial virulencia en la Comunidad Valenciana. Llevamos días pensando en ellos y en sus familiares; en su dolor, en su desolación y en su desesperación. Ese dolor desgarrador, ese profundo pesar y ese sudor frío recorren el cuerpo de los ciudadanos de este país y llega más allá de nuestras fronteras. También me quebranto al ponerme en la piel de los damnificados, que aun perdiéndolo todo sufren saqueos de quienes se aprovechan de los más vulnerables; o al recalar en la mente de aquellos que se han visto abocados a sustraer lo ajeno como desesperante recurso para poder comer.

Me amarga el oportunismo político en momentos de catástrofe natural, que no debe entender nunca de ideologías o colores. Anhelo autenticidad en nuestros gobernantes y que siempre actuemos de buena fe, alejados de intereses espurios y que prediquemos con el ejemplo, como algún día nos enseñó un expresidente uruguayo.

Entiendo el enfado, la rabia y la desesperación de quienes lo han perdido todo. Debemos comprender la tensión de los habitantes, que han sobrepasado el límite del cansancio, acabando agotados física y psicológicamente. Personas que miran a su alrededor y solo ven destrucción. No obstante, pido que no incendiemos más la realidad cuando hay vidas humanas en juego, cuando la prioridad son ellas, las víctimas. Pido que eliminemos el morbo en situaciones extremas y que nuestro mayor objetivo sea siempre buscar solución y no alimentar la violencia o la afección. Así, recuerdo a los medios de comunicación, a mis colegas, la importancia de su labor, al ser un elemento fundamental para informar a la ciudadanía y dar cobertura sobre todo en situaciones de emergencia, siempre con rigurosidad y sin caer en el sensacionalismo.

Reclamo mayor explicación política a los ciudadanos acerca de cómo funcionan los protocolos en casos de emergencia y que no demos por hecho que ya los conozcan. Pido ayuda y que se siga extendiendo la solidaridad, y que sigamos colaborando como gran pueblo y nación que somos. Ruego que jamás priorizaremos el sistema productivo por encima de la salvaguarda humana, y que no veamos el presente únicamente en blanco o en negro, sin escala de grises. Exijo que la violencia física nunca sea opción y que no se escatime en gastos cuando de salvar vidas se trate. Que siempre alabemos los aciertos ajenos cuando así corresponda y que opinemos con la totalidad de la información. También ruego y agradezco que sigamos donando y ayudando bien in situ o en la medida que a cada uno le sea posible.

Invito a todos a leer las pautas de afrontamiento psicológico que el Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia tiene colgado en su portal web y a que se pongan en manos de expertos. Los que en alguna ocasión hemos necesitado de esta ayuda ante la pérdida de un ser querido o en momentos de incertidumbre sabemos de su utilidad.

Agradezco que hagamos autocrítica y reflexión ante futuras inclemencias y acatemos de forma seria las órdenes e instrucciones de los expertos.

Me quedo con la esperanza de que siempre demos ayuda a quienes la necesiten, sin esperar a que nos la pidan y recordando a todas y cada una de las víctimas directas e indirectas de esta enorme catástrofe. Y cierro con un fuerte aplauso, mi admiración, para las personas solidarias que trabajan de forma incansable por rescatar vidas y restaurar el desastre.