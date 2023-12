Tots podem ser migrants

Amb freqüència, quan es parla dels migrants, es tendeix a associar a moments d'extrema dificultat, i queda un atrapat en una dialèctica de crisi. Al mateix temps que duu a la ment imatges de migrants detinguts a Líbia, migrants arribats en pasteres, cossos de migrants enmig del Mediterrani, de víctimes del tràfic persones en la part posterior d'un camió, a la recerca d'una vida millor lluny d'Estats i polítiques fallides, conflictes armats, desastres climàtics i un llarg etcètera.

La commemoració del Dia Internacional del Migrant brinda l'oportunitat de pensar en aquestes persones, de reiterar que important és el respecte i la dignitat de tothom, però sobretot d'exercir polítiques que facin vetllar pels drets d'aquestes persones. Aquest dia se celebra sota l'ègida de les Nacions Unides en reconeixement de més de 272 milions de migrants en el món que formen part integral de totes les nostres societats.

Les persones que emigren en el segle XXI, procedents de països de l’Àfrica, Amèrica Llatina i fins i tot Europa, no ho fan per “impuls aventurer”, sinó per múltiples raons: guerres, persecució per idees polítiques, religioses, etc. Per això, hem de continuar responent al seu acolliment perquè la migració és una part integral de les nostres societats que està en constant evolució i que, malgrat els desafiaments que planteja, les enriqueix de múltiples maneres i ens fa millors.

Cal no oblidar que moltes són les persones que travessen fronteres pròximes a la recerca d'oportunitats en països que no són molt diferents dels seus. De fet, són cada vegada més les persones treballadores que travessen les fronteres rutinàriament, vivint en un país i treballant en un altre. Uns altres s'aventuren i travessen continents o fins i tot oceans, amb els riscos gegantescos que això pot comportar, per a integrar-se en societats amb idiomes, pràctiques, hàbits i normes culturals diferents.

Però per a això, és fonamental apostar per un model de societat que treballi per a una major cohesió social, no sols en reconeixement de les persones migrants, sinó també de les comunitats en les quals poden prosperar i, de fet, prosperen. Les nostres societats no són estàtiques. Constantment, les xarxes comunitàries es dissolen i reconstrueixen davant el canvi, ja sigui arran d'una recessió econòmica, l'envelliment demogràfic o les tensions derivades de la contraposició de diferents visions polítiques del món.

Les persones que s'han desplaçat d'un lloc a un altre al llarg de tota la història, per elecció o baix coacció, continuaran fent-ho en el futur previsible. Només assumint el nostre deure de protegir-les ja que fugen de la persecució, la violència i aprofitant les oportunitats que els refugiats i immigrants ofereixen a les seves noves societats podrem aconseguir un futur més pròsper i més just per a tots.

Enfront del discurs d’odi i racista de l'extrema dreta que atribueix a la població migrant i a la qual atribueix tots els mals de la societat. Hem de treballar i forjar un futur millor, amb la finalitat de construir una societat generadora d’oportunitats, diversa i que avanci en drets de ciutadania per a tothom.