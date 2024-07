Admesa a tràmit la querella del col·lectiu Estimada Aurora contra Le Senne per delicte d'odi

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma ha admès a tràmit la querella presentada pel col·lectiu Estimada Aurora contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne, per un possible delicte d'odi per esquinçar la foto de les Roges del Molinar durant un ple celebrat passat 18 de juny.

D'aquesta manera, el magistrat instructor admet l'acusació popular que pretén exercir el col·lectiu contra Le Senne perquè, segons reconeix la interlocutòria, “encara que no estigui directament afectat per l'acció presumptament criminal, qualsevol ciutadà pot exercir l'acció penal, a base a l'article 101 de la Llei d'Enjudiciament Criminal”, segons ha explicat aquest grup d'activistes en una nota de premsa.

L'advocat i escriptor Sebastià Frau -promotor i redactor de la querella- ha assenyalat que l'admissió a tràmit és “positiva” perquè indica que el magistrat ha entès que els fets descrits a la querella són, “inicialment, un delicte”, i ha recalcat que es tracta d'un “primer pas”.

Així mateix, han detallat que el Jutge ha demanat una fiança de 5.000 euros al col·lectiu per a posar en marxa l'acció judicial, per la qual cosa l'entitat ha anunciat que aquest dissabte durà a terme un acte a les 10.30 del matí enfront del bust d'Aurora Picornell, en El Molinar, per a donar-se a conèixer en societat.