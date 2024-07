Le Senne usa a Felip VI per a tractar de minimitzar que trenqués la foto d'Aurora Picornell: “El rei entén el que va ocórrer”

“Ha entès perfectament el que va passar i el que tothom sap, que va ser accidental”. Amb aquestes paraules s'ha referit el president del Parlament balear (Vox), Gabriel Le Senne, a la postura del rei Felip VI al voltant dels fets produïts el 18 de juny passat, quan el parlamentari d'extrema dreta va arrencar i va esqueixar a l'hemicicle una fotografia de l'activista republicana Aurora Picornell, afusellada pel franquisme la nit de reis de 1937. Le Senne s'ha reunit amb el monarca durant mitja hora en el marc de les tradicionals audiències que cada any ofereix el rei al palau de l'Almudaina amb les principals autoritats de Balears.

Passades les 11.30 hores, el màxim representant de la Cambra autonòmica ha comparegut davant dels mitjans per explicar quins assumptes ha abordat amb Felip VI. En ser interpel·lat sobre si han tractat la polèmica suscitada arran del trencament del retrat, Le Senne s'ha limitat a respondre: “Ho saben tots els meus companys del Parlament, encara que s'hagi tret una mica de context. En el fons tothom sap que la ruptura de la foto o aquest cartell va ser accidental”, i tot seguit afegir que el monarca “ha entès perfectament el que va passar”. Quan se li ha preguntat sobre qui dels dos ha tret el tema durant la trobada, el president del Parlament ha assegurat no recordar-ho.

Després d'assenyalar que “no està bé revelar” detalls de les converses privades, Le Senne ha apuntat que també han compartit la seva “preocupació per la crispació en la política nacional i internacional”. Així mateix, en ser inquirit sobre si creu que aquesta ha estat la seva última audiència amb el rei, ha dit: “No ho sé i tampoc em preocupa”. Amb tot, ha manifestat que no se n'ha acomiadat, ja que, durant els pròxims dies, es veuran “dues vegades més”.

Prèviament, el rei ha rebut la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, que al final de la trobada ha manifestat que, entre els temes que han abordat, hi ha el “procés participatiu de transformació econòmica cap a una economia més sostenible” a Balears, iniciat, ha assegurat, per recuperar “el benestar dels ciutadans” com una de les “prioritats” de l'actual Executiu. Sobre els efectes a les illes de la ruptura dels pactes PP-Vox, Prohens també s'ha emparat en la privadesa de la conversa, si bé ha assenyalat que ho han “comentat en general”, asseverant que el rei “és perfectament coneixedor que tenim un Govern només del PP”.

Breu en les respostes, sí que s'ha estès a l'hora de criticar una “inestabilitat pressupostària, econòmica i social” al Govern central que, “evidentment, afecta les Comunitats autònomes”. Sobre la citació de Pedro Sánchez com a testimoni a la causa que investiga la seva dona, Begoña Gómez, ha apel·lat a la presumpció d'innocència i ha llançat un missatge de “respecte per la independència judicial”.