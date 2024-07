Le Senne activa el compte enrere del seu cessament com a president del Parlament balear després de trencar la foto d'una antifranquista i la fi del pacte PP-Vox

Setmanes després que l'oposició en bloc reclamés la destitució del president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), que fins ara s'ha mantingut atrinxerat al càrrec amb l'anuència del PP, el polèmic diputat ultra ha activat el compte enrere per al seu cessament al capdavant de la Cambra autonòmica en convocar la Diputació Permanent el proper 7 d'agost. Ho ha fet, segons els grups d'esquerres, “forçat” per la direcció nacional del partit d'extrema dreta i no per pròpia “dignitat” ni per “decència democràtica”, després que, fa un mes, Le Senne trenqués a l'hemicicle una fotografia d'Aurora Picornell, la 'Pasionaria' balear afusellada pel franquisme la nit de reis del 1937.

Per la seva banda, el PP ha eludit aclarir si recolzarà o no la seva remoció, atès que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, podria “canviar d'opinió” després de la ruptura dels acords de governabilitat per PP i extrema dreta a les Comunitats legislades per tots dos. “Esperem asseure'ns amb Vox per analitzar la situació”, ha manifestat el portaveu parlamentari popular, Sebastià Sagreras. Després de ser preguntat sobre una possible reconciliació amb Vox, el conservador s'ha limitat a respondre que no descarten que “les circumstàncies canviïn” i ha advertit, en tot cas, que “qui no marcarà les decisions” del PP serà el PSOE, “primer interessat que les coses vagin malament”.

En declaracions als mitjans després de la reunió de la Junta de Portaveus celebrada aquest dimecres, Le Senne ha donat a conèixer la data en què serà convocada la Diputació, que haurà de votar si s'habilitar un dia per a la celebració d'un ple extraordinari per debatre la moció de remoció registrada de forma conjunta pels grups parlamentaris de l'oposició (PSIB-PSOE, Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca), en què exigeixen la dimissió de Le Senne “per negligència notòria i greu” en l'exercici de les seves funcions, emparant-se per això en el que estableix l'article 39.d) del Reglament del Parlament, l'aplicació del qual “immediata” han reclamat infructuosament fins al moment.

Amb tot, Le Senne ha insistit que la seva dimissió “no se sosté”, si bé ha assegurat que no “s'aferra” al seu càrrec“: ”Al nostre partit hem demostrat que no ens aferrem a les cadires. Hem deixat moltes cadires per principis i per moral“, ha apuntat, asseverant que seguirà sent president ”fins que el ple ho vulgui“.

La decisió es produeix tot just un dia després que Vox Balears es reafirmés en la seva intenció de mantenir en el seu càrrec a la segona autoritat de les illes malgrat la ruptura dels acords de governabilitat per PP i extrema dreta a les Comunitats legislades per tots dos. Tot i això, ha condicionat aquesta possibilitat a una hipotètica dimissió de la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, pujada com a primera autoritat de les illes gràcies a l'abstenció dels de Santiago Abascal: “Si Le Senne dimiteix, per la mateixa lògica també tindria de dimitir Prohens. Tenim un acord de govern fruit del qual és presidenta. Ell no té motiu per dimitir”, va manifestar aquest dimarts la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas.

Després de la compareixença de Le Senne, Sagreras ha recriminat que Abascal trenqués “de manera unilateral els acords de govern amb el PP”, una decisió que, segons ha assenyalat, no li va ser comunicada al PP i que “no és justificable de cap manera”, atès que a Balears les dues formacions havien “complit bona part dels seus acords de govern”. “Seguirem governant amb determinació, amb l'únic full de ruta del nostre programa electoral i els 20 punts signats amb els diputats de Formentera”. El portaveu popular, en aquell instant, ha deixat anar que seguiran debatent iniciativa a iniciativa “si les circumstàncies no canvien”.

“Estem a l'expectativa”, s'ha limitat a assenyalar en ser interpel·lat per una hipotètica reconducció de les relacions amb Vox i, sobre el seu suport o no a la moció de remoció contra Le Senne, ha emplaçat a esperar el 7 de agost, quan tindrà lloc la Diputació Permanent.

Tot i que divendres passat la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), va manifestar que donava “per fet” que Le Senne dimitirà perquè, segons el seu punt de vista, és l'única manera que l'anunci d'Abascal efectuat un dia abans -el de retirar el suport als governs de PP- es faci efectiu a Balears, Sagreras ha assegurat que el PP no s'ha pronunciat fins ara en aquest sentit, reculant sobre les paraules expressades per Prohens. Tot seguit, ha considerat que “seria saludable” que la portaveu de Vox convoqui els populars a una reunió perquè els expliqui “els motius d'Abascal, marcant nosaltres el nostre calendari”.

Després, la portaveu de la formació d'extrema dreta al Parlament balear, Manuela Cañadas, ha responsabilitzat el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de trencar els seus pactes amb Vox en “incomplir” els seus acords en matèria d'immigració i acceptar el repartiment de menors migrants no acompanyats. Tot i això, sobre la possibilitat d'apropar novament postures amb els populars a les illes, ha asseverat que “les portes sempre estan obertes per parlar amb qualsevol força política. Estem en política per parlar i per governar”, ha remarcat, no sense advertir al PP que “ha de ser conscient que no té la majoria. El seu líder no pot faltar el respecte a Vox: ha de ser agraït”.