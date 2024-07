Le Senne activa la cuenta atrás de su cese como presidente del Parlament balear tras romper la foto de una antifranquista y el fin del pacto PP-Vox

Semanas después de que la oposición en bloque reclamara la destitución del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), quien hasta el momento se ha mantenido atrincherado en el cargo con la anuencia del PP, el polémico diputado ultra ha activado la cuenta atrás para su destitución al frente de la Cámara autonómica al convocar a la Diputación Permanente el próximo 7 de agosto. Lo ha hecho, a juicio de los grupos de izquierdas, “forzado” por la dirección nacional del partido de extrema derecha y no por propia “dignidad” ni por “decencia democrática”, después de que, hace un mes, Le Senne rompiera en el hemiciclo una fotografía de Aurora Picornell, la 'Pasionaria' balear fusilada por el franquismo la noche de reyes de 1937.

Por su parte, el PP ha eludido aclarar si apoyará o no la remoción, dado que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, podría “cambiar de opinión” tras la ruptura de los acuerdos de gobernabilidad por PP y extrema derecha en las Comunidades legisladas por ambos. “Esperemos sentarnos con Vox para analizar la situación”, ha manifestado el portavoz parlamentario popular, Sebastià Sagreras. Al ser preguntado sobre una posible reconciliación con Vox, el conservador se ha limitado a responder que no descartan que “las circunstancias cambien” y ha advertido, en todo caso, que “quien no marcará las decisiones” del PP será el PSOE, “primer interesado en que las cosas vayan mal”.

En declaraciones a los medios tras la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este miércoles, Le Senne ha dado a conocer la fecha en que será convocada la Diputación, que deberá habilitar un día para la celebración de un pleno extraordinario para debatir la moción de remoción registrada de forma conjunta por los grupos parlamentarios de la oposición (PSIB-PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca), en el que exigen la dimisión de Le Senne “por negligencia notoria y grave” en el ejercicio de sus funciones, amparándose para ello en lo establecido en el artículo 39.d) del Reglamento del Parlament, cuya aplicación “inmediata” han reclamado infructuosamente hasta el momento.

Con todo, Le Senne ha insistido en que su dimisión “no se sostiene”, si bien ha asegurado que no “se aferra” a su cargo“: ”En Vox hemos demostrado que no nos aferramos a las sillas. Hemos dejado muchas sillas por principios y por moral“, ha apuntado, aseverando que seguirá siendo presidente ”hasta que el pleno lo quiera“.

La decisión se produce apenas un día después de que Vox Balears se reafirmase en su intención de mantener en su cargo a la segunda autoridad de las islas pese a la ruptura de los acuerdos de gobernabilidad por PP y extrema derecha en las Comunidades legisladas por ambos. Sin embargo, condicionó esta posibilidad a una hipotética dimisión de la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, aupada como primera autoridad de las islas gracias a la abstención de los de Santiago Abascal: “Si Le Senne dimite, por la misma lógica también tendría que dimitir Prohens. Tenemos un acuerdo de gobierno fruto del cual ella es presidenta. Él no tiene motivo para dimitir”, manifestó este martes la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas.

Tras la comparecencia de Le Senne, Sagreras ha recriminado que Abascal rompiese “de forma unilateral los acuerdos de gobierno con el PP”, una decisión que, según ha señalado, no le fue comunicada al PP y que “no es justificable de ninguna manera”, dado que en Balears ambas formaciones habían “cumplido buena parte de sus acuerdos de gobierno”. “Seguiremos gobernando con determinación, con la única hoja de ruta de nuestro programa electoral y los 20 puntos firmados con los diputados de Formentera”. El portavoz popular, en ese instante, ha deslizado que seguirán debatiendo iniciativa a iniciativa “si las circunstancias no cambian”.

“Estamos a la expectativa”, se ha limitado a señalar al ser interpelado por una hipotética reconducción de las relaciones con Vox y, sobre su respaldo o no a la moción de remoción contra Le Senne, ha emplazado a esperar al 7 de agosto, cuando tendrá lugar la Diputación Permanente.

Pese que el pasado viernes la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), manifestó que daba “por hecho” que Le Senne dimitirá porque, según su punto de vista, es la única manera de que el anuncio de Abascal efectuado un día antes -el de retirar su apoyo a los gobiernos de PP- se haga efectivo en Balears, Sagreras ha asegurado que el PP no se ha pronunciado hasta el momento en este sentido, reculando sobre las palabras expresadas por Prohens. Acto seguido, ha considerado que “sería saludable” que la portavoz de Vox convoque a los populares a una reunión para que les explique “los motivos de Abascal, marcando nosotros nuestro calendario”.

Tras ello, la portavoz de la formación de extrema derecha en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha responsabilizado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de romper sus pactos con Vox al “incumplir” sus acuerdos en materia de inmigración y aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados. Sin embargo, sobre la posibilidad de acercar nuevamente posturas con los populares en las islas, ha aseverado que “las puertas siempre están abiertas para hablar con cualquier fuerza política. Estamos en política para hablar y para gobernar”, ha remarcado, no sin advertir al PP de que “tiene que ser consciente de que no tiene la mayoría. Su líder no puede faltar el respeto a Vox: tiene que ser agradecido”.